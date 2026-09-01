Thái độ của "hot girl Hải Dương" khi bị cà khịa đời tư gây chú ý

Võ Thị Thu Trang (sinh năm 2000, đến từ Hải Dương) từng là cái tên nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng nhờ sở hữu vòng 1 ngoại cỡ tự nhiên lên đến 110cm. Dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi nổi tiếng trên mạng xã hội, sang Nhật Bản sinh sống, du học, rồi trở về nước, cuộc sống cá nhân của cô nàng vẫn liên tục thu hút sự chú ý. Mới đây, hot girl "siêu vòng 1" lại trở thành tâm điểm bàn tán khi liên tục đối mặt với những bình luận mỉa mai về vóc dáng.

Võ Thị Thu Trang lại bị anti-fan phán xét ngoại hình

Là một trong những hiện tượng mạng từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, Thu Trang đã quá quen thuộc với những bình luận soi mói ngoại hình. Mới đây, khi xuất hiện những ý kiến công kích cho rằng cô liên tục "phơi lên mạng" dù bị người khác nói móc, Thu Trang đã không ngần ngại lên tiếng phản pháo cực gắt.

Thẳng thắn đáp trả một tài khoản mỉa mai, cô viết: "Chúng ** nuôi tôi ngày nào đâu mà tôi phải quan tâm. Người *** mới để ý mấy bọn mỏ nhọn". Thái độ cứng rắn, không ngần ngại va chạm với những bình luận độc hại cho thấy sự dạn dĩ và bản lĩnh của nữ sinh Hải Dương sau nhiều năm sống chung với dư luận. Cô khẳng định bản thân chỉ sống cho chính mình và không để tâm lý bị ảnh hưởng bởi những đánh giá tiêu cực từ những người không quen biết trên mạng xã hội.

Táo bạo khoe dáng nhưng lại liên tục ám chỉ "đơn côi" ở tuổi 26

Bên cạnh những màn đáp trả antifan, phong cách thời trang cùng đời tư tình cảm của Võ Thị Thu Trang cũng khiến cư dân mạng tò mò. Trên trang cá nhân, cô nàng vẫn giữ thói quen chia sẻ những hình ảnh đời thường quyến rũ, từ những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo khoe trọn lợi thế ngoại hình, đến các khoảnh khắc diện đồ ngủ hay đồ bộ giản dị tại nhà.

Tuy nhiên, dạo gần đây, hiện tượng mạng sinh năm 2000 lại thường xuyên đăng tải các trạng thái về chuyện tình cảm. Trong một bức ảnh diện trang phục đầm đen xẻ sâu khoe vòng 1 căng đầy, Thu Trang đính kèm dòng trạng thái: "26 tuổi không một ai theo đuổi" cùng biểu cảm ngậm ngùi. Mặc dù sở hữu sắc vóc nóng bỏng và phong cách quyến rũ, việc cô nàng vẫn "chăn đơn gối chiếc" ở tuổi 26 khiến nhiều theo dõi không khỏi bất ngờ.

Cuộc sống tự lập và sự trưởng thành sau nhiều sóng gió

So với thời điểm mới nổi tiếng với nhiều thị phi, Võ Thị Thu Trang hiện tại đã có sự trưởng thành rõ rệt trong suy nghĩ. Dù phong cách ăn mặc vẫn trung thành với hướng quyến rũ, gợi cảm, cô đã biết cách bỏ qua những năng lượng tiêu cực để tập trung cho cuộc sống cá nhân tại nước ngoài.

Những động thái mới nhất của hot girl "siêu vòng 1" tiếp tục nhận về nhiều lượt tương tác. Dù vẫn còn những bình luận khiêu khích từ anti-fan, không ít người hâm mộ đã gửi lời động viên, mong cô luôn giữ vững sự tự tin, xinh đẹp và sớm tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.