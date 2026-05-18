Ngày 18/5, 1 trang Facebook có hơn 41.000 lượt theo dõi về Angelina Jolie gây xôn xao khi đăng tải thông tin Pax Thiên - con trai nuôi gốc Việt của minh tinh hàng đầu - đã qua đời sau thời gian chống chọi bệnh ung thư. Trang này còn cho biết Angelina Jolie đang vô cùng suy sụp, đau đớn tột độ trước sự ra đi của Pax Thiên, và còn có dòng trạng thái: "Con trai yêu của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu thế nào là tình yêu. Mẹ sẽ giữ con trong trái tim mình".

Thông tin này sau khi được chia sẻ rộng rãi khiến nhiều người bàng hoàng, hoang mang. Tuy nhiên, người hâm mộ Angelina Jolie ngay lập tức bác bỏ, cho biết đây tin đồn vô căn cứ, sai sự thật. Vào trang cá nhân của Angelina Jolie hoàn toàn không thấy dòng trạng thái đau buồn nào của nữ diễn viên xoay quanh tin Pax Thiên qua đời. Bài đăng gần nhất của cô là vào 1 tháng trước khi tham dự sự kiện ẩm thực. Ngoài ra, truyền thông Mỹ cũng không đăng tải bất kỳ bài báo nào về việc Pax Thiên mất, hay chuyện anh mắc bệnh ung thư.

Do đó, Pax Thiên qua đời được xác định là tin bịa đặt. Chưa kể, netizen còn phát hiện trang Facebook nói trên thường xuyên sử dụng hình ảnh cắt ghép hoặc AI, đăng tải các nội dung giật gân, sai sự thật liên quan đến Angelina Jolie và gia đình cô để câu tương tác, như tin nữ diễn viên này từng nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Xuất hiện tin đồn Pax Thiên qua đời trên MXH. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, danh tình phát hiện đây là tin giả. Ảnh: Getty Images.

Pax Thiên tên thật Nguyễn Quang Sáng, sinh ngày 29/11/2003, được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam vào năm 2007. Thời điểm nhận nuôi Pax Thiên, Angelina Jolie và Brad Pitt cũng đã nhận nuôi Maddox và Zahara. Sau khi bố mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên sống với Angelina Jolie. Mối quan giữa Pax Thiên và Brad Pitt được cho biết rất căng thẳng. Cả 2 đã không nói chuyện từ năm 2016.

Pax Thiên cũng chính là nhân tố khiến Brad Pitt suy sụp và quyết định từ bỏ dừng tranh chấp quyền nuôi con với vợ cũ Angelina Jolie. Nguyên nhân là Pax Thiên từng công khai chỉ trích Brad Pitt bằng lời lẽ nặng nề vào Ngày của Cha năm 2020: "Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, cha chỉ chứng minh mình là người bố tồi tệ và đáng khinh. Cha biến cuộc sống của mẹ, các em anh thành địa ngục và sự thật tồi tệ về sẽ được đưa ra ánh sáng" . Pax Thiên thậm chí còn gọi cha là "kẻ khốn đẳng cấp thế giới". Thái độ của anh khiến Brad Pitt bị tổn thương.

Pax Thiên được Angelina Jolie - Brad Pitt nhận nuôi từ một trại trẻ mồ côi ở Việt Nam. Ảnh: Getty Images.

Sau khi cha mẹ nuôi ly hôn, Pax Thiên cũng từ mặt Brad Pitt. Ảnh: Getty Images.

Sau khi trưởng thành, anh không học đại học và hiện làm họa sĩ game với bút danh Embtto. Bên cạnh công việc họa sĩ, Pax Thiên còn làm trợ lý, hỗ trợ người mẹ minh tinh điều hành hãng thời trang Atelier Jolie.

Năm 2020, Pax Thiên gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Anh lái xe đạp điện tông vào đuôi ôtô đang dừng đèn đỏ. Theo nguồn tin, Pax Thiên không đội mũ bảo hiểm vào thời điểm đó. Các nhân chứng ban đầu tưởng Pax Thiên tử vong tại hiện trường vì thấy thanh niên gen Z nằm bất động. May mắn, Pax Thiên tỉnh lại khi xe cứu thương đến. Anh được chẩn đoán bị xuất huyết não, phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt. Tới tháng 9/2024, con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie chính thức xuất viện. Sau khi xuất hiện trở lại, Pax Thiên phải băng bó tay và có vết thương lớn ở mặt.

Từng gặp tai nạn xe đến thương tích nặng nề, Pax Thiên vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lái xe không tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm, buông cả hai tay khỏi tay cầm, nhún nhảy nguy hiểm trên đường. Không chỉ vậy, anh còn bị bắt gặp say xỉn và đi chơi ở câu lạc bộ thoát y.

Pax Thiên từng gặp tai nạn xe nghiêm trọng vào năm 2020. Ảnh: Backgrid.

Anh lộ sẹo lớn trên mặt khi đi sự kiện với mẹ Angelina Jolie sau vụ việc. Ảnh: Getty Images.

Nguồn: Page Six, TMZ