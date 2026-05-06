Ngày 30/4 vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh NTK Thái Công cùng một chàng trai trẻ di chuyển từ nhà riêng đi chơi thể thao đã viral, thu hút hơn 2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Điều khiến cộng đồng mạng xôn xao là sự vắng mặt hoàn toàn của doanh nhân Huy Yves - người vẫn đồng hành cùng Thái Công nhiều năm qua.

Vì vậy phía dưới đoạn clip cũng xuất hiện không ít bình luận thắc mắc về tình trạng mối quan hệ của Thái Công - Huy Yves. Thậm chí, từ khoá “Thái Công và Huy Yves” còn lọt tìm kiếm phổ biến.

Thái Công và một chàng trai xuất hiện trong clip đăng vào ngày 30/4 (Ảnh chụp màn hình)

Từ khoá tìm kiếm phổ biến liên quan đến Thái Công và Huy Yves (Ảnh chụp màn hình)

Trước những thắc mắc này, CEO Huy Yves (tên đầy đủ: Yves Huy Phan, sinh năm 1989) đã làm rõ sự việc khi trả lời Ngôi Sao . Theo anh, mình và NTK Thái Công có một nhóm trợ lý hỗ trợ trong công việc lẫn sinh hoạt hàng ngày. Chàng trai xuất hiện trong clip là một trong số đó, đảm nhận vai trò quản gia, chủ yếu lo việc nhà.

"Nhóm trợ lý thường đồng hành chúng tôi cả lúc xử lý công việc lẫn khi vui chơi, hoạt động thể thao. Nhưng tôi chỉ thích tennis nên mỗi lần anh Thái Công ra sân pickleball sẽ đi cùng trợ lý hoặc huấn luyện viên" , CEO chia sẻ.

Về phần mình, NTK Thái Công cũng đăng bài viết nhắc nhở các kênh Facebook về việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, kêu gọi các fanpage cung cấp thông tin chính xác và người đọc cần tỉnh táo để không rơi vào "bẫy tin giả".

Trong các hình ảnh và clip của Thái Công đăng vào những ngày đầu tháng 5, Huy Yves đã “lên sóng” bình thường. Cả hai cùng đón khách đến nhà chơi, đi quẩy cùng nhau,...

Hình ảnh mới được Thái Công đăng tải (Ảnh: FBNV)

Thái Công (có tên đầy đủ là Quách Thái Công, sinh năm 1972) là người Đức gốc Việt. Thông tin từ bài đăng trên Thể thao & Văn hoá vào năm 2023, Thái Công bắt đầu công việc ảo thuật gia từ năm 15 tuổi. Ở độ tuổi 20 Thái Công theo học ngành Thiết kế thời trang tại Hamburg (Đức). Tốt nghiệp xong, ông có thời gian dài với công việc nhiếp ảnh gia và stylist cho các tạp chí thời trang rồi có cơ duyên trở thành NTK nội thất.

Thương hiệu Thái Công Interior Design được ra mắt vào năm 2004 với một showroom tại Đức. Năm 2007, Công ty Thái Công GmbH & Co.KG được thành lập. Cuối năm 2012, Thái Công về Việt Nam và thành lập công ty từ năm 2014. NTK này cũng đang sở hữu kênh YouTube hơn 652.000 lượt theo dõi và TikTok 2,1 triệu followers với các nội dung về thiết kế nội thất và phong cách sống thượng lưu.

Huy Yves kém bạn đời 17 tuổi, là CEO hoạt động trong ngành thiết kế nội thất cao cấp tại Việt Nam và Đức. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2014 và khoảng một năm sau đó chính thức thông báo với gia đình, cùng đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Thái Công - Huy Yves được công chúng biết đến rộng rãi hơn từ năm 2020, khi cả hai cùng xuất hiện trong chương trình Người Ấy Là Ai. Khoảnh khắc cặp đôi trao nhau nụ hôn ngay trên sóng truyền hình khiến MC Trấn Thành không kìm được xúc động. Nam MC chia sẻ: "Điều 2 anh vừa làm khiến cho tôi rất sốc, vì tôi không nghĩ 2 người thành đạt trong xã hội lại làm cái điều đó trong 1 show truyền hình. Cám ơn các anh vì thật sự quá dũng cảm".

Cũng tại chương trình, Thái Công thừa nhận chính Huy Phan là người tiếp thêm dũng khí để mình công khai bản thân: “Huy Phan - người có công sức rất lớn để giúp tôi đứng trước mọi người và nói rằng tôi là một người trong cộng đồng LGBT” .

NTK Thái Công và Yves Huy Phan khiến Trấn Thành xúc động tại Người ấy là ai

Về phần Huy Yves, chia sẻ trên 24h vào năm 2024, nam CEO từng mô tả về Thái Công: “Tôi thấy anh ấy dí dỏm, tài năng, kiến thức sâu rộng khiến tôi nể phục. Thái Công giống như cuốn từ điển sống vậy. Anh ấy lớn hơn tôi 17 tuổi nên có nhiều trải nghiệm. Ở cạnh anh ấy rất vui và thú vị bởi đi đến đâu cũng cho tôi thêm nhiều kiến thức.

Về chuyên môn thiết kế, tôi thấy Thái Công có tài năng đặc biệt và thẩm mỹ thiên phú, luôn nảy ra những ý tưởng độc đáo. Tôi đồng hành và rất hiểu anh ấy nhưng vẫn luôn cảm thấy bất ngờ trước sự sáng tạo đó, nên chắc chắn khách hàng cũng không ngoại lệ” .

(Tổng hợp)