Theo thông tin ban đầu, trưa 30/4, người dân thôn Phú Ốc (xã Thái Hưng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) phát hiện 2 trẻ em bị đuối nước tại ao đình.

Trao đổi với PV, một đại diện chính quyền đại phương xã Thái Hưng, cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền đã cử cán bộ đến tổ chức thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ và phối hợp với gia đình các nạn nhân giải quyết sự việc.

Bước đầu xác định danh tính 2 nạn nhân là háu L.T.V (sinh năm 2014, trú tại thôn Phú Ốc, xã Thái Hưng, huyên Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) và cháu N.T.H.M (sinh năm 2015, trú tại thôn Tiên La, xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

Người dân chia sẻ hình ảnh vụ việc

Theo thông tin từ người dân được biết, hai nạn nhân là chị em họ với nhau. Nguyên nhân ban đầu được xác định, buổi trưa 2 cháu rủ nhau ra ao đình thôn để tắm nhưng không có người lớn trông coi, dẫn đến bị đuối nước, tử vong.

Vào tháng trước (29/3), một vụ đuối nước xảy ra tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cũng khiến 2 cháu học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều 27/3, hai em học sinh (Lê Đình C. sinh năm 2013 và Nguyễn Văn H. sinh năm 2012) đi tắm sông Mã.

Ngay sau khi nhận được tin báo của gia đình các em, chính quyền UBND xã báo cáo và phối với các lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm.

Liên tiếp những vụ đuối nước thương tâm xảy ra ở nhiều địa phương trong cả nước thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước luôn rình rập, nhất là đối với học sinh khi mùa Hè đang đến gần.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra nhiều vụ đuối nước ở Việt Nam là do môi trường tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích nhất là tai nạn đuối nước trẻ em. Việt Nam có đường bờ biển dài, địa hình phức tạp, hệ thống sông, suối, ao, hồ dày đặc; một số khu vực có hệ thống sông ngòi và kênh, rạch chằng chịt, nhiều ao, hồ, giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, môi trường gia đình, cộng đồng còn nhiều yếu tố chưa bảo đảm an toàn, có thể gây đuối nước trẻ em. Nhiều nơi còn tình trạng bể nước không có nắp đậy, nhiều công trình xây dựng không có rào chắn, thiếu biển báo tại các hố nước hoặc không lấp bỏ các hố nước sau khi kết thúc xây dựng; nhiều ao, hồ tưới tiêu trong các khu vực nương rẫy, khu dân cư không bảo đảm an toàn.

Các khúc sông, hồ nước sâu, nước xoáy gần khu dân cư không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm; hệ thống kè sông, hồ còn được thiết kế có dốc trượt nguy hiểm.

Ngoài ra, có những trường hợp cộng đồng, cha mẹ, người chăm sóc trẻ chưa nhận thức được tầm quan trọng, sự cần thiết của công tác phòng, chống đuối nước, chưa quan tâm tạo môi trường an toàn cho trẻ em; nhiều cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em thiếu kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em, còn chủ quan, thiếu trách nhiệm, chưa thường xuyên nhắc nhở, giám sát trẻ.

Nhiều trẻ em thiếu kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối, chưa biết bơi an toàn. Chính do thiếu kỹ năng nên các em không nhận biết được môi trường nước nguy hiểm vẫn xuống bơi, không biết cách cứu đuối gián tiếp mà nhảy xuống cứu đuối trực tiếp khi thấy bạn bị đuối nước và dẫn đến tử vong nhiều em cùng một lúc.