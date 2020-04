Thái Bình: Đã bắt được đại gia "Đường Nhuệ" chồng của nữ đại gia bất động sản

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, đối tượng Nguyễn Văn Đường bị bắt theo lệnh truy nã khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam. Trong quá trình bắt giữ, đối tượng Đường không chống đối. Ngay trong tối cùng ngày lực lượng chức năng đã đưa đối tượng về Thái Bình.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Thái Bình phát đi thông báo Quyết định truy nã Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ", SN 1971, chồng bị can Nguyễn Thị Dương) do bỏ trốn khỏi địa phương. Đường bị khởi tố về tội danh Gây thương tích.

Nguyễn Xuân Đường đã bị bắt (Ảnh FB Đường Nhuệ)

Trước đó, ngày 7/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình); Đức Mạnh (SN 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) và Phạm Ngọc Quý (SN 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Mở rộng vụ án, ngày 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích", tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn.



Được biết, vụ án liên quan đến tố giác của anh T.N.A. (SN 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị các đối tượng gây thương tích.