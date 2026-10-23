Thạc sĩ Marketing hot nhất VTV hiện tại: Học tới 3 trường đại học hàng top, nhan sắc ngoài đời khó tin nổi

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn phim ngắn có sự xuất hiện của Trang Moon trong Căn Nhà Không Mái Che. Không phải nữ chính như Huyền Lizzie hay những gương mặt quen thuộc của bộ phim, chính cô diễn viên chỉ xuất hiện thoáng qua này mới là người khiến khán giả phải đổ xô tìm kiếm danh tính. Từ chất giọng Thanh Hóa đặc trưng, cách nhả thoại tự nhiên đến màn chủ động tiếp cận anh Toản (Duy Hưng), tất cả tạo nên một nhân vật vừa tưng tửng vừa duyên dáng, khiến người xem bật cười ngay cả khi thời lượng lên hình chẳng đáng là bao.

Trang Moon trong Căn Nhà Không Mái Che (Ảnh: VTV)

Trong phim, Trang Moon vào vai Tươi, cô gái bán bánh rán có tính cách sởi lởi, chủ động theo đuổi Toản. Ngay từ tạo hình, nhân vật đã đủ sức chiếm trọn sự chú ý với trang phục màu sắc chói mắt, chiếc mũ rộng vành nổi bật và phong cách ăn mặc có phần diêm dúa. Giữa dàn diễn viên đảm nhận những câu chuyện gia đình nhiều lớp lang, thậm chí là đầy nước mắt, cô gái bán bánh rán với phong cách ăn mặc màu mè và chất giọng đặc trưng bất ngờ trở thành điểm nhấn giải trí được khán giả nhắc tên liên tục. Nhiều người thậm chí còn hài hước đề nghị nhân vật Tươi xuất hiện nhiều hơn, bởi chỉ một đoạn ngắn vài chục giây cũng đã mang lại quá nhiều không khí vui vẻ cho bộ phim.

Nếu trên màn ảnh, Trang Moon gây chú ý với vẻ ngoài có phần lòe loẹt, tính cách hài hước và những vai diễn thường không được xây dựng theo hình tượng mỹ nhân, thì ngoài đời, nữ diễn viên lại mang đến hình ảnh hoàn toàn khác. Ở tuổi 34, cô sở hữu gương mặt trẻ trung, đường nét thanh tú và phong cách ăn mặc hiện đại. Đặc biệt, Trang Moon hiện đã là mẹ của hai cô con gái nhưng vẫn giữ được diện mạo tươi tắn, rạng rỡ. Sự đối lập giữa hình ảnh đời thường và nhân vật Tươi trên phim càng khiến khán giả bất ngờ khi tìm hiểu về nữ diễn viên.

Tạo hình trên phim...

Khác hoàn toàn ngoài đời (Ảnh: FBNV)

Ngoài được chú ý vì nhan sắc trái ngược trên phim, Trang Moon còn vừa đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập của mình khi hoàn thành chương trình thạc sĩ chuyên ngành Marketing hồi giữa năm nay. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh nhận bằng, trong đó khoảnh khắc cô bế con gái cùng xuất hiện tại buổi lễ nhận được nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, theo chia sẻ của Trang Moon, cô từng theo học tại ba trường đại học gồm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Trường Đại học Thương mại và Đại học Luật Hà Nội.

Trang Moon mới nhận bằng thạc sĩ (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc cô cùng con gái nhận bằng (Ảnh: FBNV)

Với những khán giả thường xuyên theo dõi phim truyền hình VTV, Trang Moon thực tế không phải gương mặt xa lạ. Cô từng gây ấn tượng với vai Thảo, cô em chồng đanh đá trong Sống Chung Với Mẹ Chồng (2017). Nhân vật này có tính cách sắc sảo, thường xuyên tạo ra những tình huống căng thẳng trong gia đình, khiến người xem vừa bức xúc vừa khó quên. Ngoài ra Trang Moon cũng tham gia một số dự án truyền hình như Khi Đàn Ông Góa Vợ Bật Khóc, Thương Ngày Nắng Về,...