Phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay: Cốt truyện phi lý đến cực điểm, cặp đôi chính diễn dở khỏi bàn

Sau khi lên sóng trên Youku từ ngày 16/10, Gả Kim Thoa đã vượt mặt những bộ phim chiếu cùng thời điểm như Mỹ Nhân Dư và Ngọc Điệm Thu để vươn lên dẫn đầu về lượt xem và độ thảo luận. Tuy nhiên, trái với sức nóng trên các bảng xếp hạng, tác phẩm do Điền Hi Vi và Diêm An đóng chính lại đang làm mất lòng người xem bởi kịch bản phi logic, cách xây dựng nhân vật thiếu thuyết phục và diễn xuất chưa đáp ứng kỳ vọng.

Kịch bản phi lý, nhân vật hành động gây khó hiểu

Trước khi lên sóng, Gả Kim Thoa được quảng bá rầm rộ, phim còn nhận được sự chú ý nhờ tạo hình cổ trang, bối cảnh được đầu tư và thiết lập nhân vật có nhiều tiềm năng. Nhưng khi những tập đầu tiên chính thức ra mắt, không ít khán giả lại bày tỏ sự thất vọng.

Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở cách xây dựng tình tiết. Nhịp phim nhanh, các biến cố liên tục xuất hiện, nhưng nhiều bước ngoặt lại thiếu cơ sở hợp lý. A Sửu (Điền Hi Vi) vốn xuất thân nghèo khó, phải làm công việc đổ phân và chịu nhiều khinh miệt, bất ngờ thể hiện sự bình tĩnh cùng khả năng quan sát đáng kinh ngạc khi đối mặt với những người thuộc tầng lớp quyền quý.

Sau khi được nhà họ Ngụy cứu mạng, A Sửu sống dưới thân phận Ngụy Nhiêu và gả cho Lục Trạc (Diêm An) để xung hỉ. Nhưng điều khiến khán giả thấy vô lý chính là cô chỉ trải qua 5 ngày huấn luyện đã có thể bắt chước dáng đi, lời nói của tiểu thư khuê các, nắm bắt tính cách người nhà họ Lục và xử lý những tình huống phức tạp.

Người xem cho rằng đây là bước chuyển biến quá nhanh, khiến nhân vật giống một nữ chính toàn năng được biên kịch ưu ái hơn là một cô gái có quá khứ và hoàn cảnh cụ thể. Những kỹ năng như giao tiếp, ứng biến, hiểu lễ nghi hay thêu thùa đều cần thời gian rèn luyện, nhưng bộ phim lại giải quyết chúng chóng vánh chỉ để đẩy câu chuyện tiến về phía trước.

Nhân vật Quân Đại, tiểu thư thật của nhà họ Ngụy cũng gây khó hiểu không kém. Dù có hoàn cảnh gia đình phức tạp và ít được xuất hiện trước công chúng, cô lại liên tục hành xử ngang ngược, sẵn sàng đánh người ngay tại những nơi có sự hiện diện của các nhân vật quyền quý. Những hành động này được cho là quá lộ liễu, thiếu tính toán và không tương xứng với bối cảnh gia đình của nhân vật.

Thay vì xây dựng một cuộc đấu trí trong gia đình quyền quý, nơi mỗi lời nói và hành động đều có thể ẩn chứa dụng ý, Gả Kim Thoa thường dùng những màn cãi vã, tát người và xô đẩy để tạo kịch tính. Một số tình tiết còn thiếu sự nhất quán về hoàn cảnh và năng lực của nhân vật, khiến người xem khó tin vào những gì đang diễn ra.

Điền Hi Vi, Diêm An bị chê diễn xuất thiếu thuyết phục

Bên cạnh kịch bản, diễn xuất của cặp đôi chính cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Điền Hi Vi thể hiện khá tự nhiên ở những phân đoạn Ngụy Nhiêu mang vẻ thận trọng, linh hoạt và biết quan sát hoàn cảnh. Chỉ là khi chuyển sang Quân Đại, nữ diễn viên lại bị chê diễn quá lố. Những cảnh nhân vật nổi giận, đánh người với biểu cảm cường điệu và động tác mạnh khiến sự độc ác trở nên trực diện, thiếu chiều sâu.

Thay vì tạo cảm giác nguy hiểm thông qua ánh mắt, lời nói hay những hành động được tính toán kỹ lưỡng, Quân Đại thường bộc lộ sự hung hăng một cách công khai. Điều này khiến nhân vật dễ tạo cảm giác ồn ào hơn là đáng sợ, đồng thời làm giảm sức hấp dẫn của tuyến phản diện.

Diêm An cũng chưa nhận được nhiều phản hồi tích cực khi đóng vai Lục Trạc. Biểu cảm của nam diễn viên còn đơn điệu, ánh mắt vô hồn và chưa thể hiện rõ những trạng thái tâm lý phức tạp của nhân vật. Khi đứng cạnh Điền Hi Vi trong các phân đoạn cần tương tác cảm xúc, anh bị nhận xét là chưa bắt nhịp tốt, khiến màn phối hợp giữa 2 người thiếu tự nhiên.

Ngoại hình và khí chất của Diêm An cũng trở thành đề tài bàn luận. Một bộ phận khán giả cho rằng anh chưa tạo được sức hút cần thiết của nam chính phim cổ trang, đặc biệt khi nhân vật Lục Trạc phải thể hiện sự mạnh mẽ, cảnh giác và có những chuyển biến tâm lý khác nhau.

Nhìn chung, Gả Kim Thoa có nhịp kể nhanh, tạo hình bắt mắt và thiết lập nhân vật đủ tiềm năng để thu hút khán giả. Đáng tiếc, những lỗ hổng trong kịch bản cùng diễn xuất chưa đồng đều đang khiến bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Sức nóng trên bảng xếp hạng có thể giúp Gả Kim Thoa thu hút người xem ở giai đoạn đầu, nhưng để duy trì sự quan tâm, câu chuyện vẫn cần logic và các nhân vật phải được xây dựng thuyết phục hơn.