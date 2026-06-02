Thạc sĩ đại học top 1 bỏ công việc "trong mơ" đi làm nghề phun chân mày, nay kiếm gần 390 triệu đồng/tháng

Trong suy nghĩ của nhiều người, những sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học hàng đầu thường sẽ theo đuổi những công việc được xem là "danh giá" trong các tập đoàn lớn, cơ quan nhà nước hoặc lĩnh vực nghiên cứu.

Chính vì vậy, khi Yoyo - một cô gái sở hữu bằng cử nhân của Đại học Truyền thông Trung Quốc và bằng thạc sĩ của Học viện Mỹ thuật, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) lại quyết định trở thành một chuyên viên phun chân mày khiến câu chuyện của cô từng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không ít người cho rằng cô đang lãng phí tấm bằng danh giá mà mình vất vả mới có được. Ngay cả mẹ của Yoyo cũng từng bật khóc và phản đối quyết liệt khi biết con gái lựa chọn con đường này. Thế nhưng sau hơn một năm kiên trì theo đuổi công việc, nữ thạc sĩ không chỉ xây dựng được sự nghiệp riêng mà còn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của gia đình về công việc mình đang theo đuổi.

Thạc sĩ Thanh Hoa đến lại chọn nghề phun chân mày

Yoyo sinh ra và lớn lên tại Quảng Châu (Trung Quốc). Cô từng theo học tại Trường Trung học Nghệ thuật Quảng Châu trước khi tốt nghiệp ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh tại Đại học Truyền thông Trung Quốc. Sau đó, cô tiếp tục hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa.

Yoyo từng theo học tại Trường Trung học Nghệ thuật Quảng Châu trước khi tốt nghiệp ngành Thiết kế mỹ thuật sân khấu - điện ảnh tại Đại học Truyền thông Trung Quốc

Năm 2025, Yoyo quyết định bước chân vào lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ. Hình ảnh một thạc sĩ Thanh Hoa ngồi thiết kế chân mày cho khách hàng nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc.

Sự nổi tiếng bất ngờ giúp lượng khách hàng tăng mạnh, đưa thu nhập của cô lên mức cao nhất khoảng 100.000 NDT mỗi tháng (gần 390 triệu đồng). Tuy nhiên, Yoyo cho biết sự chú ý của dư luận không hề mang lại cảm giác dễ chịu.

Cô thừa nhận từng chịu áp lực lớn khi mọi người đặt quá nhiều kỳ vọng vào mình. Theo Yoyo, nếu chỉ dựa vào sự nổi tiếng mà không có năng lực thực sự thì càng được chú ý nhiều càng dễ thất bại.

Ngành dịch vụ cũng không phải lúc nào cũng thuận lợi. Có thời điểm thu nhập của cô giảm xuống chỉ còn khoảng 20.000-30.000 NDT mỗi tháng (tương đương khoảng 77-116 triệu đồng).

Năm 2025, Yoyo quyết định gia nhập lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ

Hiện nay, Yoyo sở hữu hai studio tại Bắc Kinh và Quảng Châu. Ngoài công việc chuyên môn, cô còn trực tiếp quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng, phát triển khóa học và điều hành hoạt động kinh doanh.

Điều đặc biệt là nhiều khách hàng tìm đến Yoyo không chỉ để làm đẹp. Không ít người là sinh viên, giảng viên hoặc nhà nghiên cứu tại các trường đại học. Họ thường chia sẻ với cô những áp lực học tập, nghiên cứu, viết luận văn hay tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp.

Yoyo cho rằng chính trải nghiệm học tập tại Thanh Hoa giúp cô dễ dàng đồng cảm với những câu chuyện ấy. "Ai từng trải qua những đêm thức trắng làm luận văn đều hiểu cảm giác đó. Có những lúc bạn nghĩ bài nghiên cứu của mình rất tệ nhưng vẫn phải cố gắng hoàn thành", cô chia sẻ.

Trước khi trở thành chuyên viên phun chân mày, Yoyo từng trải qua nhiều lựa chọn nghề nghiệp mà nhiều người xem là "công việc trong mơ". Cô từng làm việc tại các doanh nghiệp lớn, tham gia các kỳ thi tuyển dụng và sở hữu hồ sơ học vấn nổi bật với bằng cử nhân của Đại học Truyền thông Trung Quốc và bằng thạc sĩ của Đại học Thanh Hoa.

Tuy nhiên, sau nhiều trải nghiệm, Yoyo nhận ra điều cô thực sự mong muốn là được tự chủ trong công việc và theo đuổi lĩnh vực khiến bản thân cảm thấy hứng thú mỗi ngày.

Yoyo đã hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Học viện Mỹ thuật thuộc Đại học Thanh Hoa

Mẹ từng bật khóc phản đối, nay đến studio phụ con dọn dẹp

Nếu dư luận bên ngoài hoài nghi thì người phản đối quyết liệt nhất ban đầu lại chính là mẹ của Yoyo. Bà từng nhiều lần bật khóc và hỏi con gái: "Con học ở những trường tốt như vậy, sao lại đi làm nghề này?".

Theo Yoyo, phải mất hơn 1 năm để gia đình thay đổi cách nhìn nhận. Khi chứng kiến con gái nghiêm túc làm việc, tự gây dựng thương hiệu riêng và điều hành doanh nghiệp nhỏ của mình, bố mẹ cô dần hiểu rằng đây không phải một công việc "kém giá trị" như họ từng nghĩ.

Hiện nay, mẹ của Yoyo thường xuyên ghé studio để hỗ trợ dọn dẹp, chăm sóc cây cảnh và giúp đỡ những công việc nhỏ hàng ngày.

"Mẹ không còn hỏi vì sao tôi làm nghề này nữa. Điều bà quan tâm bây giờ là tôi có mệt không, khách hàng có làm khó tôi không", Yoyo kể.

Sau khi có thu nhập ổn định, cô cũng dành nhiều thời gian và tiền bạc hơn để chăm sóc gia đình, sửa sang nhà cửa và mua sắm nội thất mới cho bố mẹ. Trước những ý kiến cho rằng học trường danh tiếng rồi đi phun chân mày là lãng phí, Yoyo có quan điểm hoàn toàn khác.

Theo cô, bằng cấp không phải chiếc lồng giới hạn nghề nghiệp mà là công cụ mở ra nhiều cơ hội khác nhau. Những kiến thức về mỹ thuật, tạo hình nhân vật và thẩm mỹ học mà cô được đào tạo tại đại học và sau đại học hiện vẫn được áp dụng mỗi ngày trong công việc.

Bằng tốt nghiệp tại Đại học Thanh Hoa của Yoyo

Khi thiết kế dáng mày cho khách hàng, Yoyo không chỉ nhìn vào từng đường nét trên khuôn mặt mà còn phân tích tổng thể phong cách sống, nghề nghiệp, sở thích, gu thời trang và khí chất cá nhân để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Cô cho rằng kỹ thuật phun xăm có thể học trong thời gian ngắn, nhưng tư duy thẩm mỹ là kết quả của quá trình tích lũy kiến thức lâu dài. Đáp lại ý kiến cho rằng khoản đầu tư giáo dục của bố mẹ dành cho mình là "thua lỗ", Yoyo khẳng định giá trị của giáo dục không nên được đo bằng nghề nghiệp hay mức lương.

"Thực sự giáo dục không phải để ép một người đi theo một con đường cố định. Những gì tôi được học đã giúp tôi có thêm lựa chọn và mở ra nhiều cánh cửa khác nhau trong cuộc sống", cô nói.

Với Yoyo, điều quan trọng nhất không phải là làm nghề gì, mà là được sống với công việc mình yêu thích, đồng thời có thể vận dụng những điều đã học để tạo ra giá trị thực tế cho bản thân và khách hàng.