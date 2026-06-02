Đoạn clip khiến nhiều người xem xong sốc nặng: Trước mặt con nhỏ mà người mẹ nói chuyện “VÔ TƯ” cỡ này!

Một đoạn clip ngắn ghi lại cuộc trò chuyện giữa một người mẹ và con gái những ngày gần đây đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Chỉ vài câu trao đổi nhưng "có vấn đề" từ cách người lớn nói chuyện với trẻ em, cách đứa trẻ phản ứng, cùng thái độ của những người xung quanh.

Trong clip, một người mẹ kể với em gái về việc con mình không tham dự buổi tổng kết năm học nên không được nhận giấy khen và chụp ảnh tuyên dương cùng các bạn ngay tại lớp. Theo lời người mẹ, những học sinh có mặt trong buổi tổng kết đều được nhận giấy khen và lưu lại khoảnh khắc kỷ niệm, còn con gái chị phải đến trường vào buổi chiều để cô giáo trao riêng.

Tuy nhiên, thay vì giúp con hiểu rằng việc không có mặt trong buổi tổng kết là nguyên nhân khiến mình bỏ lỡ hoạt động chung của lớp, người mẹ lại liên tục cười cợt, đổ lỗi cho giáo viên và sử dụng nhiều từ ngữ tục tĩu, văng tục ngay trước mặt con. Thậm chí, chị còn buông lời đùa cợt về việc "xịt lốp xe cô giáo" khiến nhiều người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Đáng chú ý, trong cuộc trò chuyện, cô bé cũng có những phát ngôn thiếu lễ phép với người dì của mình. Xung quanh, nhiều người lớn không những không nhắc nhở mà còn cười nói phụ hoạ.

(Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip sau khi được đăng tải nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Phần lớn người xem bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cách ứng xử của những người lớn trong gia đình. Theo họ, dù đây có thể chỉ là đoạn video mang tính chất vui vẻ giữa các thành viên trong nhà nhưng cách nói chuyện, ứng xử và quan niệm giáo dục thể hiện trong clip thực sự phải xem xét lại.

Nhiều ý kiến đặc biệt chú ý đến cách cô bé giao tiếp với người lớn. Theo các cư dân mạng, việc một đứa trẻ vô tư nói những lời thiếu tôn trọng với dì của mình không đơn thuần là câu chuyện của riêng đứa trẻ, mà phần nào phản ánh môi trường ngôn ngữ và cách ứng xử mà em tiếp xúc hằng ngày.

Sau khi clip gây tranh cãi, người dì - người đăng tải đoạn video đã lên tiếng giải thích. Người này cho biết đoạn clip do mẹ của bé gửi và bản thân thấy "dễ thương" nên chia sẻ lại lên mạng xã hội. Trước những ý kiến cho rằng cô bé có lời nói hỗn hào, người dì cho rằng cháu chỉ đang đặt câu hỏi chứ không phải cố tình xúc phạm hay khẳng định điều gì.

Tuy nhiên, lời giải thích này không làm dịu đi tranh luận. Bởi với nhiều người, vấn đề không nằm ở một câu nói riêng lẻ mà nằm ở bối cảnh giáo dục phía sau. Trẻ nhỏ học cách giao tiếp chủ yếu thông qua quan sát. Khi những lời chửi thề, cách nói thiếu tôn trọng người khác hay thái độ đổ lỗi xuất hiện thường xuyên trong gia đình, trẻ rất dễ coi đó là điều bình thường.

Các chuyên gia giáo dục từ lâu đã nhấn mạnh rằng trẻ không chỉ nghe những gì cha mẹ dạy, mà còn học từ cách cha mẹ sống. Một đứa trẻ có thể quên những lời khuyên dài dòng, nhưng lại ghi nhớ rất rõ cách người lớn cư xử khi tức giận, cách họ nói về người khác hay cách họ đối diện với thất bại.

Một đoạn clip chỉ kéo dài vài phút nhưng đã khiến hàng nghìn người phải suy nghĩ. Bởi đôi khi, điều ảnh hưởng đến một đứa trẻ không phải những bài học lớn lao mà chính là những câu nói tưởng chừng vô hại vang lên mỗi ngày trong gia đình.