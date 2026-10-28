Thác nước khổng lồ bất ngờ “chảy ngược” lên trời giữa tâm bão lớn quần thảo nước Anh

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng khác thường tại một thác nước ở Scotland (Anh) trong thời điểm bão Boelo ảnh hưởng đến khu vực đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Có thể thấy, dưới tác động của những luồng gió mạnh, dòng nước đang đổ xuống bị đẩy ngược lên phía trên, tạo cảm giác như thác nước chảy ngược lên trời.

Clip: BBC News

Clip: BBC News

Cảnh tượng này xuất hiện trong thời điểm Scotland nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của bão Boelo, cơn bão mang theo gió giật mạnh, gây ngập lụt và gián đoạn nhiều hoạt động trên khắp Vương quốc Anh.

Bão Boelo bắt đầu ảnh hưởng đến các khu vực phía bắc nước Anh từ tối 24/10, chỉ một ngày sau khi bão Austen mang theo gió mạnh tới vùng tây nam nước này. Hai cơn bão liên tiếp khiến nhiều khu vực phải đối mặt với điều kiện thời tiết nguy hiểm trong suốt cuối tuần.

Cơ quan Khí tượng Anh đã ban hành cảnh báo gió màu hổ phách tại phần lớn Scotland, một số khu vực Bắc Ireland và vùng cực bắc England. Đây là mức cảnh báo cho thấy thời tiết có thể gây nguy hiểm, với nguy cơ gián đoạn giao thông, thiệt hại tài sản và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Ảnh: Jane Barlow/PA

Hai người thiệt mạng, hơn 800.000 hộ gia đình mất điện

Không chỉ tạo ra những hình ảnh thời tiết khác thường, hai cơn bão Boelo và Austen còn gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hai người đàn ông đã thiệt mạng do cây đổ trong ngày 25/10, theo thông tin từ cảnh sát.

Nạn nhân đầu tiên là một người đàn ông 60 tuổi, thiệt mạng tại khu vực tây nam Scotland. Theo đại diện Cảnh sát Scotland, lực lượng chức năng nhận được thông tin về vụ việc vào khoảng 10h30 ngày 25/10. Người đàn ông bị cây đổ trúng khi đang di chuyển trên một tuyến đường nhỏ tại Mid Kelton.

Nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường. Cảnh sát cho biết vụ việc không có dấu hiệu đáng ngờ và báo cáo sẽ được chuyển tới cơ quan công tố để xử lý theo quy trình.

Nạn nhân thứ hai là một người đàn ông ở độ tuổi 20, thiệt mạng tại London sau khi cây đổ trúng chiếc ô tô anh đang điều khiển qua khu vực Mill Hill, phía bắc thành phố, vào khoảng 12h40 cùng ngày.

Tình trạng mất điện cũng ảnh hưởng trên diện rộng. Theo Hiệp hội Mạng lưới Năng lượng Anh và Ireland (ENA), tổng cộng khoảng 838.700 hộ gia đình trên khắp nước Anh bị mất điện trong thời gian hai cơn bão hoành hành.

Đến 19h ngày 25/10, khoảng 90.600 khách hàng vẫn chưa được khôi phục nguồn điện.

Northern Powergrid, đơn vị phân phối điện tại Yorkshire và vùng đông bắc England, cho biết khoảng 13.000 khách hàng trong khu vực có thể tiếp tục mất điện sau đêm Chủ nhật. Trước đó, công ty đã khôi phục điện cho khoảng 102.000 khách hàng.

Các đơn vị vận hành mạng lưới điện phải huy động nhân viên làm việc liên tục để xác định và khắc phục sự cố. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt khiến việc tiếp cận một số khu vực gặp khó khăn, đồng thời hạn chế khả năng triển khai sửa chữa an toàn.

Chính quyền Scotland cũng tổ chức cuộc họp ứng phó khẩn cấp vào chiều 25/10 để đánh giá tác động của bão, tập trung vào tình trạng mất điện và tiến độ khôi phục dịch vụ.

Thủ hiến Scotland John Swinney cùng các quan chức cấp cao, cơ quan ứng phó khẩn cấp và chuyên gia dự báo thời tiết đã thảo luận về biện pháp ứng phó, trong bối cảnh có cảnh báo điều kiện thời tiết tương tự có thể quay trở lại vào đầu tuần tiếp theo.

Đường sắt ngập nước, chuyến bay bị chuyển hướng

Giao thông là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất trong đợt thời tiết xấu.

Ngày 25/10, đơn vị quản lý đường sắt Network Rail Scotland chia sẻ hình ảnh nước ngập từ đường ray tràn lên sân ga tại một nhà ga ở Glasgow. Tại một địa điểm khác, cây đổ nằm phía trên đường ray, buộc đơn vị vận hành phải áp dụng các biện pháp hạn chế để đảm bảo an toàn.

Một số đoạn đường sắt tại Scotland phải đóng cửa, trong khi các tuyến khác áp dụng giới hạn tốc độ do gió mạnh và những nguy cơ phát sinh từ thời tiết.

Network Rail cũng công bố hình ảnh một tấm bạt nhún bị cuốn xuống vị trí bên dưới đoàn tàu và một nhà kho nằm cạnh đường ray. Đơn vị này nhắc nhở những hộ dân sống gần tuyến đường sắt cố định chắc chắn các vật dụng trong vườn, tránh để gió cuốn vào đường ray và gây nguy hiểm cho hoạt động tàu hỏa.

Tại sân bay Leeds Bradford, một số chuyến bay không thể hạ cánh theo kế hoạch, phải chuyển hướng hoặc bị hủy. Cảnh báo thời tiết cũng khiến nhiều sự kiện phải hủy bỏ. Lâu đài Edinburgh phải đóng cửa trong ngày 25/10 do gió mạnh và điều kiện thời tiết bất lợi.

Nguồn: The Guardian