Tết sẽ trọn vẹn hơn khi bạn đủ năng lượng để tận hưởng từng khoảnh khắc

Khi Tết vui… nhưng cơ thể lại "đuối sức" lúc nào không hay

Một nghịch lý quen thuộc là Tết được xem như thời điểm "lấy vía" cho cả năm tiếp theo, gắn với mong ước khỏe mạnh và đủ đầy, nhưng cũng chính là lúc nhịp sinh hoạt dễ bị đảo lộn nhất. Những ngày cận Tết và trong Tết thường kéo theo lịch trình dày đặc từ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng, chuẩn bị mâm cỗ đến thăm hỏi, chúc Tết và các buổi tiệc nối tiếp nhau. Việc ăn uống thất thường, ngủ muộn, dậy sớm khiến cơ thể khó duy trì được sự điều độ như ngày thường.

Chia sẻ về trải nghiệm quen thuộc này, Hương Nguyễn (25 tuổi, nhân viên truyền thông tại Hà Nội) cho biết: "Những ngày Tết mình gần như không có khái niệm giờ giấc. Có hôm dọn nhà đến khuya, hôm sau lại dậy sớm đi chụp ảnh Tết với bạn, ăn uống thì bữa nhớ bữa quên. Lúc đang vui thì không thấy gì, nhưng hết Tết là người rã rời hẳn ra."

Chụp ảnh Tết là một trong các hoạt động không thể thiếu trong lịch trình đón Tết dày đặc của nhiều bạn trẻ hiện nay.

Trong guồng quay ấy, không ít người trẻ chọn "cố vui cho trọn", lờ đi cảm giác mệt mỏi để không bỏ lỡ bất kỳ cuộc vui nào. Chỉ đến khi Tết qua đi, nhiều người mới nhận ra mình đã tiêu hao nhiều năng lượng hơn tưởng tượng, thậm chí mang theo sự uể oải kéo dài sang những ngày đầu năm mới. Khi đó, câu hỏi đặt ra không phải là Tết có đủ vui hay không, mà là liệu ta đã đủ tỉnh táo và khỏe mạnh để tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc ấy hay chưa.

Một "nhịp dừng" đúng lúc để Tết nhẹ nhàng hơn

Dù bận rộn hay mệt mỏi, ai cũng muốn có mặt đầy đủ nhất có thể trong những buổi sum vầy, vẫn muốn tự tay dọn dẹp, nấu nướng và đi chúc Tết người thân. Khi không thể chọn ít đi, lựa chọn còn lại là học cách sắp xếp khoa học hơn và lắng nghe cơ thể nhiều hơn, để không bị cuốn theo guồng quay Tết đến mức kiệt sức.

Khi đó, các thiết bị công nghệ hiện đại sẽ trở thành những người bạn đồng hành thầm lặng trong mùa Tết. Không can thiệp vào không khí sum vầy, những thiết bị như Samsung Galaxy Watch8 đóng vai trò nhắc nhở nhẹ nhàng về nghỉ ngơi, uống nước hay theo dõi giấc ngủ, giúp người dùng kịp nhận ra khi nào cơ thể cần chậm lại để giữ nhịp sống cân bằng hơn trong những ngày cao điểm.

Trong những ngày lịch sinh hoạt đảo lộn, các tính năng hỗ trợ giấc ngủ như Hướng dẫn trước khi ngủ (Bedtime Guidance) giúp gợi ý thời điểm đi ngủ phù hợp với nhịp sinh học cá nhân, để sáng hôm sau vẫn có thể thức dậy với trạng thái sảng khoái.

Việc theo dõi Sức ép lên mạch máu (Vascular Load) trong khi ngủ cũng mang đến góc nhìn toàn diện hơn về mức độ hồi phục của cơ thể sau những ngày ăn uống và sinh hoạt không đều.

Không chỉ dừng lại ở thể chất, Tết cũng là thời điểm cảm xúc dễ dao động khi lịch trình dày đặc và các mối quan hệ xã hội đan xen. Trong những lúc căng thẳng kéo dài, Cảnh báo stress cao trên Galaxy Watch8 sẽ nhắc người dùng dành thời gian nghỉ ngơi, kết hợp cùng các bài tập thở và theo dõi tâm trạng trong tính năng Chánh niệm, giúp tinh thần được cân bằng hơn giữa những ngày cao điểm.

Với những ai muốn khởi động năm mới bằng việc vận động, Hướng dẫn chạy bộ cá nhân (Running Coach) trên Galaxy Watch8 mang đến lộ trình luyện tập phù hợp với thể trạng từng người, từ người mới bắt đầu đến những người đã quen với chạy bộ.

Việc duy trì thói quen vận động nhẹ nhàng trong và sau Tết không chỉ giúp cơ thể linh hoạt hơn, mà còn tạo cảm giác chủ động, sẵn sàng cho một năm mới nhiều năng lượng.

Tuấn Anh (25 tuổi, một nhân viên kế toán tại TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ:"Sau mấy ngày ăn uống liên tục, chắc chắn người nặng nề hơn, năm nay mình quyết tâm không lười nữa, sẽ chạy nhẹ mỗi ngày một chút. Có lộ trình hướng dẫn theo thể trạng nên chắc sẽ dễ theo hơn, không bị quá sức hay nản chí. "

Bên cạnh đó, các chỉ số sức khỏe mới như Chỉ số chống oxy hóa (Antioxidant Index) hay Điểm năng lượng được hỗ trợ bởi AI cũng giúp người dùng có cái nhìn tổng quan hơn về trạng thái thể chất và tinh thần của mình, từ đó điều chỉnh lối sống theo hướng lành mạnh và bền vững hơn.

Khi sức khỏe được chăm sóc đúng mức, việc xuất hiện trong những khoảnh khắc sum vầy, từ bữa cơm đầu năm đến những buổi chúc Tết người thân, bạn bè cũng trở nên trọn vẹn hơn. Không chỉ là nụ cười rạng rỡ trước ống kính, mà là cảm giác thật sự hiện diện, đủ tỉnh táo và đủ năng lượng để tận hưởng Tết theo cách nhẹ nhàng và ý nghĩa nhất, sẵn sàng bước vào một năm mới Bính Ngọ khỏe mạnh và tích cực hơn.