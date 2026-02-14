Tết nội hay Tết ngoại: Khi mùa xuân không chỉ có một "hướng" về

Những ngày cuối năm, khi cơn gió lạnh bắt đầu mang theo mùi của hương trầm và tiếng nhạc Xuân xập xình nơi đầu ngõ, câu hỏi: “Tết này về nội hay về ngoại?” lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn. Có người coi đó là một áp lực, có người lại thấy đó là một sự lựa chọn khó khăn. Nhưng nếu chúng ta chậm lại một chút, mỉm cười và nhìn bằng lăng kính của sự thấu hiểu, câu hỏi ấy thực ra chính là biểu hiện hạnh phúc nhất của sự đủ đầy: Chúng ta vẫn còn những mái nhà để trở về, và còn những đấng sinh thành để yêu thương.

Ngày trước, quan niệm "xuất giá tòng phu" thường mặc định người phụ nữ phải dành trọn những ngày Tết để quán xuyến việc nhà chồng. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, Tết không còn là những khuôn mẫu cứng nhắc. Tết nội hay Tết ngoại, suy cho cùng, đều là hành trình trở về với cội nguồn.

Về bên nội, chúng ta tìm thấy sự ấm áp của phong tục, của những bữa cơm tất niên sum họp đông đủ anh em, họ hàng. Đó là lúc ta thực hiện trách nhiệm của người con, người cháu, gìn giữ nếp nhà và cảm nhận sự gắn kết bền chặt của dòng tộc. Còn về bên ngoại, đó là sự vỗ về của kỷ niệm, là cảm giác được bé lại trong vòng tay cha mẹ ruột, được ăn món cá kho của mẹ hay ngồi tỉ tê với ba bên tách trà chiều.

Thay vì để câu chuyện này trở thành một "cuộc chiến" ngầm giữa hai vợ chồng, tại sao chúng ta không biến nó thành một kế hoạch thú vị? Sự tích cực nằm ở cách chúng ta giao tiếp. Nhiều gia đình hiện đại đã chọn cách "xoay tua": Năm nay đón giao thừa nhà nội, mùng 2 về nhà ngoại, và năm sau sẽ đổi ngược lại.

Cũng có những cặp đôi chọn giải pháp "gộp" đầy ấm áp bằng cách mời cả bố mẹ hai bên cùng đi du lịch hoặc tụ họp tại một địa điểm chung. Khi sự phân chia không còn dựa trên bổn phận bắt buộc mà xuất phát từ mong muốn làm sao để cả hai bên gia đình đều cảm thấy được tôn trọng, thì dù ở đâu, không khí cũng sẽ hóa mùa xuân.

Ảnh minh họa

Có một sự thật là: Cha mẹ chẳng cần chúng ta phải mang về những món quà đắt đỏ, cũng chẳng quá khắt khe việc chúng ta ở lại bao nhiêu ngày. Điều cha mẹ cần nhất là nhìn thấy các con hạnh phúc, thuận hòa. Nếu bạn về nội với tâm thế miễn cưỡng, hay về ngoại trong sự hối lỗi với bên nội, thì cái Tết đó đã mất đi một nửa ý nghĩa.

Hãy nhớ rằng, Tết không chỉ gói gọn trong ba ngày mùng. Chúng ta có cả một hành trình dài để thể hiện lòng hiếu thảo. Nếu không thể về ngoại đúng mùng 1, những cuộc gọi video đầy ắp tiếng cười hay một món quà bất ngờ gửi về trước Tết cũng đủ làm ấm lòng người ở lại. Sự tích cực nằm ở chỗ: Chúng ta không chia đôi tình cảm, chúng ta nhân đôi niềm vui.

* Tâm sự của độc giả