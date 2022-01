Tết này đừng bỏ qua loạt bánh kẹo của Hàn Quốc, chỉ từ vài chục nghìn mà bày lên sang cả phòng khách

Bánh kẹo Hàn Quốc được đánh giá là có hương vị thơm ngon, phù hợp với khẩu vị người Việt. Chính vì thế mà chúng được ưa chuộng trên thị trường Việt Nam. Nhiều công ty đã liên tục nhập khẩu những dòng bánh kẹo mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào dịp Tết.

Bạn có thể tìm thấy vô số bánh kẹo với các mẫu mã, quy cách đóng gói, hương vị khác nhau. Thiết kế bao bì có thể thích hợp cho việc bày trong nhà ngày Tết hoặc làm quà tặng.

1. Snack rong biển vị truyền thống Bibigo: 21k

Trong số các loại bánh kẹo ăn vặt ngày Tết có xuất xứ từ Hàn Quốc thì có lẽ được yêu thích nhất. Kết cấu giòn rụm cùng công thức tẩm ướp gia vị đặc biệt vô cùng kích thích vị giác. Nhiều người tin rằng ăn snack giúp họ giải tỏa căng thẳng và cảm thấy thoải mái hơn trong những ngày nghỉ.

2. Bánh yến mạch The Common Oat Flavor: 40k

Bánh yến mạch The Common Oat Flavor có hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng. Thành phần yến mạch tự nhiên mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, các tác dụng được đề cập đến nhiều nhất là hỗ trợ tăng cường miễn dịch, ngăn tiểu đường, béo phì, loãng xương. Do đó, bánh rất thích hợp làm đa dạng hộp kẹo bánh của gia đình bạn. Bánh yến mạch The Common Oat Flavor Hàn Quốc được đóng gói theo từng gói nhỏ cho vào gói lớn 400 gram.

3. Bánh xốp ngũ cốc nhân phô mai Samyang: 60k

Bánh xốp ngũ cốc nhân phô mai Samyang có kết cấu giòn tan bên ngoài, mềm béo bên trong. Khi ăn, bánh tạo được hương vị cuốn hút bằng cách hòa quyện nhân phô mai béo ngọt vừa phải với ống bánh thơm lừng. Dòng bánh này là sản phẩm của Samyang Foods, một thương hiệu thực phẩm nổi tiếng tại Hàn Quốc. Gói bánh được đóng gói với trọng lượng 80g, bảo quản trong vòng 12 tháng tính từ ngày sản xuất.

4. Bánh Market O Real Brownie: 90k

Chiếc bánh chocolate nhỏ nhắn, hình vuông của Market O Real Brownie hạ gục người ăn bởi thành phần chocolate nguyên chất chiếm tỷ lệ lớn, mang đến mùi thơm hấp dẫn, kết hợp mùi cà phê và độ béo của hạt óc chó xay nhuyễn. Vị ngọt, đắng lẫn béo tạo thành một chiếc brownie hấp dẫn, đặc biệt với những tín đồ chocolate.

5. Hồng dẻo Hàn Quốc loại lát: 164k

Hồng sấy dẻo Hàn Quốc nổi tiếng bởi thịt dày, độ dẻo và thơm hài hòa và quá trình chế biến để khô tự nhiên, không tẩm thêm các loại chất làm ngọt nào khác. Hộp được đóng gói đẹp mắt nên trang trí ở bàn phòng khách hoặc mang đi tặng cũng rất lý tưởng.

Điều kiện bảo quản lý tưởng của hồng sấy dẻo là để ngăn đá, lúc nào ăn mới mang ra nhiệt độ thường là sẽ mềm dẻo trở lại. Bạn có thể cất trong ngăn mát tủ lạnh, khuyên dùng trong vòng 15 ngày. Tùy quy cách đóng gói và kích thước mà sản phẩm có giá khác nhau.

