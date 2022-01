Tết đoàn viên, con cháu chỉ cần làm được một việc thôi là cha mẹ chúng ta không cô đơn nữa

Ngày lễ Tết, người lớn nghỉ làm, trẻ con nghỉ học, cả nhà có dịp ngồi bên nhau nhâm nhi mứt ngọt, trà thơm và nói những câu chuyện trải lòng. Người trẻ kể cho người già về những đổi thay, cập nhật kiến thức đầy tính thời cuộc. Người già bằng sự từng trải, dạn dày sẽ truyền cho cháu con những bài học kinh nghiệm để trưởng thành, lớn khôn.

Đó chính là cái Tết mà ông bà, cha mẹ chúng ta vẫn mong đợi - Tết đoàn viên.

Thế nhưng, đâu đó trong cuộc sống ngày nay, truyền thống này đã vơi đi. Ngay trong sự đoàn tụ của gia đình vẫn ẩn chứa nỗi cô đơn của cha mẹ chúng ta.

Ngay cả khi con cháu quây quần, đôi khi cha mẹ chúng ta cũng vẫn cô đơn lắm…

Bạn có thể khó chịu khi những ngày gần Tết, công việc đang bộn bề mà cha mẹ lại cứ nhắn nhủ, hỏi han về chuyện Tết nhất… Đừng vội cáu, đó là bởi vì cha mẹ sợ các con sẽ có kế hoạch riêng, đi du lịch hay là ở lại thành phố chứ không về đón Tết cùng mình.

Hay ngay cả trong những ngày Tết, dù đang bên con cháu, những lời chúc tụng, tiếng chạm cốc, nói cười không thiếu... Nhưng nụ cười của cha mẹ đôi khi không tròn đầy. Bởi trong lòng cha mẹ âu lo không biết khi nào các con sẽ rời đi, giây phút vui vẻ ngày Tết đoàn viên không được dài. Thế nhưng, thương con, thương cháu, cha mẹ không bao giờ nói ra lời trách cứ. Thay vào đó là ôm lấy sự cô đơn trong lòng, tuyệt nhiên không hé ra với ai chỉ bởi vì sợ con lo lắng, ảnh hưởng công việc, cuộc sống của con.

Nghe được tiếng gọi "cha mẹ ơi, con đã về", người làm cha mẹ nào cũng rất đỗi vui mừng nhưng đôi khi niềm vui lại không kéo dài.

Nỗi cô đơn thầm lặng luôn tồn tại và ám ảnh tâm trí hàng ngày. Nó tuy vô hình nhưng lại khiến cha mẹ chúng ta, những người mà giờ đây vô cùng nhạy cảm, lại vô cùng khổ sở, thậm chí mất ăn mất ngủ.

Sự "ôm ấp" nỗi cô đơn này chính là "liều thuốc độc" với sức khỏe tinh thần của người già. Nó dần khiến cha mẹ chúng ta thờ ơ với mọi thứ, sống thu mình lại, không muốn chia sẻ hay giao tiếp, làm phiền con cháu của mình. Và rồi lâu dài dẫn đến sa sút trí tuệ.

Sự cô đơn có thể khiến người già bị sa sút trí tuệ và ngược lại.

Món quà ý nghĩa ngày Tết mang cả một bầu trời hạnh phúc cho cha mẹ

Áp lực cuộc sống, sự bận rộn, lắm khi cả lối sống ích kỷ đang khiến chúng ta xa rời ông bà, cha mẹ mình mà không hay biết. Đã bao giờ chúng ta nhìn ra sự cô đơn của cha mẹ mình trong những ngày Tết để rồi tìm cách thay đổi chưa?

Người già vốn nhạy cảm, rất dễ bị ảnh hưởng về tâm trạng, tinh thần, dần dẫn đến suy nhược, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ và sự minh mẫn. Ước tính, trên thế giới có hơn 8 triệu người cao tuổi mắc phải bệnh suy giảm trí nhớ. Đây thực sự là căn bệnh vô cùng nguy hiểm nếu như không được cải thiện kịp thời và phòng ngừa đúng cách.

Ngày Tết sẽ sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết chăm lo sức khỏe tinh thần cho ông bà, cha mẹ mình.

Chúng ta vẫn nói với nhau, người già cần lắm chỉ một lời hỏi han, một cái nắm tay thật chặt hay một sự quan tâm nho nhỏ… Điều này không sai nhưng mà chưa đủ. Hãy quan tâm hơn nữa đến sức khỏe của cha mẹ. Với con cháu, cha mẹ minh mẫn, khỏe mạnh, luôn vui vẻ, yêu đời là điều tuyệt vời nhất. Còn với cha mẹ, chỉ cần nhận được sự quan tâm của con cháu là đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Vậy thì còn chần chừ gì nữa, Tết này, ngoài sự hỏi thăm, hãy tặng cha mẹ những món quà thiết thực. Với cha mẹ, món quà nào của con cháu cũng đều đáng quý nhưng nếu đó là những sản phẩm hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe trí não, tinh thần thì sẽ càng ý nghĩa hơn, bởi nó chính là minh chứng cho sự quan tâm và thấu hiểu của con đối với cha mẹ.

Viên uống bổ não - Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Vitatree Ginkgo Plus 6000 bổ sung Q10 là một sản phẩm rất đáng lựa chọn để biếu tặng cha mẹ. TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 có chứa chiết xuất cao bạch quả, vốn được tin dùng trong Đông y như một thảo dược hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não, cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Không chỉ có tác dụng hỗ trợ lưu thông máu não, chiết xuất từ cây bạch quả còn góp phần cải thiện tăng cường quá trình trao đổi chất của các tế bào thần kinh, đồng thời hỗ trợ tăng sức tập trung, cải thiện trí nhớ, chống oxy hóa và bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do... tăng cường sức khỏe tổng thể.

Những món quà hỗ trợ tăng cường sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe trí não, tinh thần sẽ cực kỳ ý nghĩa với người cao tuổi dịp Tết này

TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 còn có hợp chất Q10 hỗ trợ chống ôxy hóa. Dùng mỗi viên một ngày sau bữa ăn hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ sẽ hỗ trợ cải thiện tuần hoàn não, từ đó giúp giảm đau đầu, cải thiện giấc ngủ, trí nhớ và sự tập trung.

Với người già, không gì bằng sự vui vẻ, minh mẫn để tận hưởng những phút giây bên con cháu. Bởi vậy, Tết này, thay vì biếu tiền, hãy biếu cha mẹ những món quà hỗ trợ tăng cường sức khỏe trí não như TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 để cha mẹ mình luôn minh mẫn, sống lâu khỏe mạnh vui vẻ cùng con cháu nhé. TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 là quà tặng sức khỏe từ Vitatree, một thương hiệu uy tín đến từ Úc với những sản phẩm chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe được người dùng Việt đón nhận.

Tết này, thay vì biếu tiền, hãy biếu cha mẹ những món quà sức khỏe như TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000

Người cao tuổi thường gặp những vấn đề về sức khoẻ tâm trí như: thay đổi tâm lý, hay phiền muộn, lo âu, suy giảm trí nhớ, khó giao tiếp... khiến họ cảm thấy cô đơn ngay cả khi sống cùng con cháu. Thấu hiểu điều này, Vitatree đồng hành cùng tuyến nội dung "Sống trẻ - Quà tặng cháu con" mong muốn chia sẻ những lo lắng về sức khỏe tâm trí của người cao tuổi và cùng người trẻ chăm sóc ông bà, cha mẹ. Vitatree là thương hiệu từ Úc với những sản phẩm chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe được người dùng Việt đón nhận, điển hình là TPBVSK Vitatree Ginkgo Plus 6000 bổ sung Q10 giải pháp hỗ trợ trí nhớ và sức tập trung chiết xuất bạch quả thiên nhiên. Vitatree là món quà sức khỏe chất lượng cao từ Úc, hỗ trợ sức khỏe tâm trí cho người cao tuổi; là cách để chăm sóc ông bà, cha mẹ thiết thực; là bạn đồng hành để người già cảm thấy tâm trí an yên, thêm gắn kết với gia đình. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Công Ty TNHH B. Pure Việt Nam, Số 34, phố Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

https://afamily.vn/tet-doan-vien-con-chau-chi-can-lam-duoc-mot-viec-thoi-la-cha-me-chung-ta-khong-co-don-nua-20220120190239943.chn