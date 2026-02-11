Nhưng tin tốt là: Tết cũng có thể trở thành cơ hội để “chỉnh lại” giấc ngủ, nếu bạn làm đúng cách. Dưới đây là 5 việc không khó thực hiện nhưng thực sự hữu ích.

- Có thể ngủ muộn hơn một chút, nhưng phải giữ “giờ giới hạn”

Tết mà không thức khuya gần như là điều không tưởng. Vấn đề không nằm ở một hai hôm ngủ trễ, mà ở chỗ mỗi ngày một khác, không có điểm dừng. Hãy tự đặt cho mình một mốc cuối cùng, ví dụ không quá 0 giờ hoặc 0 giờ 30.

Dù đang trò chuyện hay lướt điện thoại, đến giờ thì dừng lại. Điều quan trọng là đồng hồ sinh học sợ nhất sự thất thường. Nếu giữ được một “đường ranh”, cơ thể vẫn có cơ hội tìm lại nhịp điệu vào hôm sau. Có thể muộn, nhưng không được vô nguyên tắc.

- Ban ngày phải có ánh sáng và vận động

Nhiều người ngủ kém dịp Tết không phải vì ban đêm có vấn đề, mà vì ban ngày quá tối và quá tĩnh. Nếu bạn thức dậy rồi ở lì trong nhà, kéo rèm kín mít, chỉ ngồi xem điện thoại hay tivi, cơ thể sẽ hiểu nhầm rằng vẫn đang ở chế độ ban đêm.

Buổi sáng hoặc trưa nên ra ngoài phơi nắng khoảng 20 đến 30 phút, dù chỉ là đi bộ quanh khu nhà. Buổi chiều có thể vận động nhẹ như dọn dẹp, đi chợ, đi bộ. Khi mức độ tỉnh táo ban ngày tăng lên, buổi tối mới xuất hiện cảm giác buồn ngủ tự nhiên.

- Có thể ngủ trưa, nhưng đừng “bù” quá đà

Một vòng luẩn quẩn rất phổ biến là tối ngủ kém, ban ngày cố ngủ bù, rồi tối hôm sau lại càng khó ngủ hơn. Giấc ngủ trưa hợp lý nên kéo dài 20 đến 30 phút và không muộn hơn 15 giờ. Nếu không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi cũng đủ. Ngủ trưa quá một tiếng rất dễ “đánh cắp” cơn buồn ngủ ban đêm. Hãy nhớ, ngủ trưa là để giúp bạn duy trì tỉnh táo đến tối, chứ không phải thay thế giấc ngủ chính.

- Bữa tối và ăn khuya đừng “thách thức” giấc ngủ

Những ngày Tết thường ăn muộn, ăn nhiều dầu mỡ, cay nóng, thậm chí vừa ăn vừa uống rượu bia đến 8-9 giờ tối. Đây là một trong những nguyên nhân khiến mất ngủ gia tăng. Khi dạ dày còn đang “tăng ca”, não bộ rất khó thư giãn.

Tốt nhất nên ăn tối trước giờ ngủ 3 đến 4 tiếng, giảm đồ chiên rán và cay nóng. Nếu đói nhẹ trước khi ngủ, có thể uống một ly sữa ấm hoặc ăn chút trái cây. Người ngủ tốt thường có hệ tiêu hóa ở trạng thái nghỉ ngơi vào ban đêm.

- Trước khi ngủ, đừng tiếp tục kích thích não bộ

Nhiều người nằm trên giường mà không ngủ được không phải vì không buồn ngủ, mà vì não vẫn đang hưng phấn. Lướt video ngắn, xem phim gay cấn hay trò chuyện những chủ đề dễ gây cảm xúc mạnh đều khiến não tiếp tục “trực tuyến”.

Trước khi ngủ 30 đến 60 phút, nên tạo một khoảng đệm: giảm ánh sáng, tránh nội dung kích thích mạnh, nghe nhạc nhẹ, tắm nước ấm. Điều cần làm không phải là ép mình ngủ, mà là giúp não bộ từ từ giảm tốc.

Thực tế, ngủ kém dịp Tết không phải do bạn thiếu ý chí, mà vì nhịp sinh học bị xáo trộn. Giấc ngủ càng bị ép buộc càng khó đến. Chỉ cần nắm 5 nguyên tắc: giữ giờ giới hạn, ban ngày có ánh sáng và vận động, ngủ trưa vừa phải, ăn tối thanh đạm và làm chậm lại trước khi ngủ, chất lượng giấc ngủ trong những ngày lễ sẽ cải thiện rõ rệt.

Tết vui nhưng đừng để nhịp sống đảo lộn quá mức. Giữ được giấc ngủ ổn định cũng chính là giữ sức khỏe cho cả năm phía trước.

Nguồn và ảnh: QQ