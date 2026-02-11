Một huấn luyện viên sức khỏe cho biết có một thói quen miễn phí chỉ mất năm phút mà bạn có thể áp dụng ngay hôm nay – và nó có thể giúp bạn sống thọ thêm nhiều năm.

Vanessa Sturman, 38 tuổi, huấn luyện viên sức khỏe tại Anh, cho rằng rào cản mà nhiều người gặp phải trong hành trình cải thiện sức khỏe là nghĩ rằng mọi thứ phải thật khó khăn. Vanessa,người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành, nói rằng điều này không hẳn đúng.

Vanessa – người tư vấn cho các lãnh đạo, chuyên gia, vận động viên và cả người đã nghỉ hưu, đồng thời là diễn giả từng giành nhiều giải thưởng – đã chia sẻ một thói quen đơn giản, tiết kiệm mà ai cũng có thể áp dụng ngay hôm nay, có thể giúp kéo dài tuổi thọ nếu thực hiện hằng ngày.

Thói quen đơn giản giúp kéo dài tuổi thọ

Vanessa cho biết không có một bí mật duy nhất nào cho cuộc sống dài lâu và khỏe mạnh – nhưng sự nhất quán chính là chìa khóa để thấy được cải thiện theo thời gian. Và điều đó đơn giản là đi bộ thêm năm phút mỗi ngày so với mức bạn đang làm.

Cô cho biết nghiên cứu trên tạp chí The Lancet ước tính rằng chỉ cần thêm năm phút hoạt động thể chất ở mức vừa đến mạnh mỗi ngày có thể giúp ngăn ngừa khoảng 6% số ca tử vong ở nhóm ít vận động nhất – và 10% số ca tử vong trong dân số nói chung.

Cô nói thêm rằng vận động thường xuyên – ngay cả trong những khoảng thời gian ngắn – có liên hệ với việc cải thiện sức khỏe tim mạch, lưu thông máu và sức khỏe tinh thần, đồng thời giảm viêm.

Vanessa nói: “Quan trọng là tiến bộ chứ không phải sự hoàn hảo – mọi người luôn nói rằng họ sẽ bắt đầu một thói quen từ thứ Hai, từ tháng Một, hay từ đầu tháng sau.”

“Nhưng nếu thói quen mới của bạn không bền vững, bạn rất có thể sẽ quay lại việc không làm gì cả. Mọi người nghĩ rằng làm năm phút mỗi ngày chẳng mang lại kết quả gì, nhưng chính hiệu ứng tích lũy mới là điều tạo nên sự khác biệt.”

Vanessa cho biết chỉ năm phút đi bộ cũng có thể tạo ra sự khác biệt theo thời gian – và sẽ dễ dàng hơn nếu bạn lồng ghép nó vào lịch trình sẵn có, chẳng hạn như trong giờ nghỉ uống cà phê buổi sáng.

Cô nói: “Ví dụ, nếu bạn có giờ nghỉ cà phê lúc 11 giờ sáng, hãy đi bộ nhanh năm phút trước, rồi sau đó mới uống cà phê.”

Để tăng hiệu quả, cô gợi ý thử các video tập luyện miễn phí trên YouTube vài lần mỗi tuần – chúng có thể ngắn và linh hoạt theo nhu cầu của bạn. Vanessa nói: “Ví dụ, hãy tìm một video trên YouTube phù hợp với bạn, như ‘10 phút rèn luyện sức mạnh cho người mới bắt đầu, không cần dụng cụ’. Bạn có thể tập trong phòng khách, phòng ngủ, hoặc thậm chí trong phòng khách sạn.”

Ngoài ra, nữ huấn luyện viên cho biết bằng cách thêm một khẩu phần trái cây hoặc rau củ và một nắm các loại hạt vào thói quen ăn uống hằng ngày, bạn có thể cải thiện sức khỏe hơn nữa và có thể giảm việc ăn vặt nhờ cảm giác no lâu hơn.

Tóm lại, Vanessa cho biết chỉ cần thực hiện ba điều: đi bộ thêm năm phút mỗi ngày, thêm một khẩu phần trái cây và một nắm các loại hạt, có thể giúp kéo dài tuổi thọ – trong khi chi phí thấp và chỉ tốn vài phút. Khi thực hiện hằng ngày, chúng có thể cải thiện nhiều khía cạnh trong cuộc sống và giúp bạn cảm thấy khỏe hơn.

Và đây là những thói quen bạn có thể và nên bắt đầu NGAY HÔM NAY, thay vì chờ đến thứ Hai, tháng sau – nếu không bạn có thể sẽ không bao giờ bắt đầu. Vanessa nói thêm: “Sức khỏe của chúng ta được tạo nên từ nhiều yếu tố, và khi nói đến dinh dưỡng và tập luyện, không có một loại thực phẩm hay một bài tập nào giải quyết được tất cả vấn đề.”

“Nhưng có một điều then chốt: sự nhất quán - những điều bạn làm mỗi ngày mà bạn thực sự có thể duy trì. Sức khỏe của chúng ta được hình thành từ những thói quen hằng ngày, và tác động của chúng sẽ tích lũy theo thời gian.”