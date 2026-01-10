Tết của thầy cô: Nhiều giảng viên đại học nhận thưởng 20 - 40 triệu, có người lên tới 60 triệu đồng

Theo Vnexpress, tại trường Đại học Công nghệ Thông tin (UIT), Đại học Quốc gia TP HCM, mức thưởng Tết có sự phân tách rõ rệt. PGS.TS Nguyễn Tấn Trần Minh Khang, Phó hiệu trưởng phụ trách, cho biết khoản chi Tết năm nay cho 400 cán bộ, giảng viên là khoảng 10 tỷ đồng.

Trong đó, người có thâm niên một năm trở lên được nhận 70% lương hàng tháng, kèm khoảng 7,5 triệu đồng từ quỹ thưởng. Nhóm có thời gian làm việc 6-11 tháng được nhận 35% lương tháng và 3,75 triệu đồng.

"Mức thưởng Tết cao nhất của người lao động là khoảng 60 triệu đồng", PGS.TS Khang cho hay.

Mức chi thưởng Tết Nguyên đán 2026 cho người lao động trường Đại học Công nghệ Thông tin. Ảnh: Lệ Nguyễn

Ở trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP HCM (HCMUTE), người lao động được nhận một tháng lương và khoản tiền cố định (chi phí trang phục, ăn trưa và các dịch vụ tiện ích trong trường). Với cách tính này, mức thưởng Tết của giảng viên có sự chênh lệch tùy theo chức danh, thâm niên.

"Năm ngoái, phần tiền cố định là 25 triệu đồng, năm nay dự kiến tăng nhẹ. Ngoài ra, nhiều người được tăng lương nên thưởng tăng", lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Tương tự, trường Đại học Công nghiệp TP HCM (IUH) dự kiến dành hơn 68 tỷ đồng để thưởng Tết cho khoảng 1.600 cán bộ, giảng viên. Mỗi người nhận một tháng lương thứ 13 cộng thêm một khoản thưởng, trung bình khoảng 40 triệu đồng.

Do tính theo hệ số lương, các trường cho biết nhìn chung mức thưởng Tết cho giảng viên, nhân viên tương tự hoặc nhỉnh hơn năm ngoái.

Ngược lại, trường Đại học Công thương TP HCM (HUIT) 10 năm qua áp dụng mức thưởng Tết đồng nhất, từ vị trí hiệu trưởng đến bảo vệ, lao công.

Mỗi nhân sự của HUIT nhận tổng cộng 30 triệu đồng, tăng hai triệu đồng so với năm ngoái. Khoản này bao gồm 27 triệu đồng nhận trước Tết và 3 triệu đồng lì xì ngày đầu đi làm. Đại diện nhà trường chia sẻ, chính sách này nhằm tạo sự gắn kết và tri ân sự đóng góp của mọi bộ phận.





Theo Nghị định 60 năm 2021 của Chính phủ, kết quả tài chính trong năm được các trường đại học chia vào bốn quỹ, gồm Phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 25%), Bổ sung thu nhập, Khen thưởng và phúc lợi; Quỹ khác.

Những trường đã đảm bảo toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên được dành 1,5-3 tháng tiền lương, tiền công trong năm cho quỹ Khen thưởng và phúc lợi. Khoản này thường được các trường chi vào cuối năm, gọi là "thưởng Tết".

Ở nhóm trường đại học tư thục, thưởng Tết chủ yếu được thực hiện dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ và thỏa thuận hợp đồng lao động.

Tại trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH), ông Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng, cho biết giảng viên và nhân viên được nhận một tháng lương thứ 13, trung bình 20-30 triệu đồng. Riêng cấp quản lý, mức thưởng khoảng 50 triệu đồng.