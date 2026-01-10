"Buôn chuyện" đồng nghiệp, nữ giáo viên ngơ ngác vì bỗng bị bắt giam: Đúng là hoạ từ miệng mà ra

Ngày nay, hầu như ai cũng có trong điện thoại hàng chục nhóm chat khác nhau, từ nhóm công việc, bạn bè, bạn học cho đến các nhóm trò chuyện riêng tư giữa người thân, đồng nghiệp. Lúc rảnh rỗi, vài ba người kéo nhau lập nhóm, tán gẫu, buôn chuyện đôi câu cũng là cách xả stress. Nhưng một nữ giáo viên ở Hàng Châu (Chiết Giang) vì "buôn chuyện" trong nhóm nhỏ lại bị tạm giữ hành chính. Câu chuyện khiến nhiều người chú ý và bàn tán.

Ảnh minh hoạ

Theo thông tin, cô giáo họ Lâm đã nhắc chuyện một giáo viên khác bị đồn làm nghề không đứng đắn trong hai nhóm chat chỉ có 3 người (một nhóm gia đình có bố mẹ và một nhóm “hội chị em” gồm hai người bạn). Sau đó, cô Lâm còn nhắn riêng nội dung này cho một người tên Triệu….

Cô Lâm nghĩ rằng mình chỉ là nói chuyện riêng tư về đồng nghiệp, phạm vi rất nhỏ, chẳng có gì to tát. Nhưng không ngờ, câu chuyện lại lọt đến tai người bị nhắc tên. Đương nhiên người kia không thể chấp nhận, nên đã cùng đồng nghiệp đến trình báo công an.

Nội dung đoạn chat cô Lâm "tám" với người khác như sau: Ngày 24/11 - Sao tự dưng con nghe được một ‘tin tám’ ở Thiên Trung. Mọi người có nghe chưa? - “Vỡ cả tam quan (sốc quan điểm) rồi. - “Nghe nói có một cô giáo nữ…”. Ngày 26/11 - “Sao thế?". “Tôi ở nhà suốt, không ra ngoài, không nghe gì. - “Dù sao thì hoặc là một cô giáo nữ ***…, hoặc có thể là một ***…” (đoạn bị che) - Nghe nói bị bắt đi rồi.

Người bị đồn là một nữ giáo viên mới vào nghề, đang làm giáo viên chủ nhiệm, công việc được đánh giá là nghiêm túc và có trách nhiệm. Bị “tạt” cho một vết nhơ như vậy, ai có thể chịu nổi?

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định hành vi của cô Lâm cấu thành hành vi phỉ báng, đồng thời đã gây ảnh hưởng lớn đến “công việc, cuộc sống, sức khỏe tinh thần và danh dự” của giáo viên bị bịa đặt, thuộc dạng “tình tiết tương đối nghiêm trọng”. Vì vậy, cô Lâm bị xử phạt tạm giữ hành chính 2 ngày.

Cô Lâm cho rằng mình bị xử lý quá nặng. Lập luận của cô là: chỉ nói chuyện trong nhóm gia đình và nhóm bạn thân, phạm vi nhỏ, không cố ý lan truyền, cũng không phải cố tình tạo tin giả. Cô vì vậy đã khởi kiện cơ quan công an địa phương, yêu cầu hủy quyết định xử phạt, bồi thường thiệt hại kinh tế do bị tạm giữ, và xin lỗi công khai.

Dù vụ việc chưa ngã ngũ hoàn toàn, nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc, hành vi của cô Lâm rõ ràng là không ổn. Dù cô không chủ ý phát tán rộng, nhưng cuối cùng thông tin vẫn lan ra và người trong cuộc biết được, tức là xét khách quan đã có sự “truyền đi” ở một mức độ nhất định.

Cơ quan chức năng cho rằng “gây ảnh hưởng lớn” là vì tin đồn thực sự đã ảnh hưởng tới đời sống và công việc của người bị bịa đặt. Kể cả là nhóm nhỏ, chỉ cần tin đã lọt ra, dù chỉ vài người biết, nó vẫn có thể một truyền mười, mười truyền trăm như hiệu ứng domino. Ví dụ cô Lâm nói với bạn thân, bạn thân lại vô tình kể cho bạn khác, rồi câu chuyện lan dần cho đến khi tới tai người bị đồn.

“Phỉ báng” được hiểu là cố ý bịa đặt và lan truyền sự việc hư cấu đủ để làm hạ thấp nhân phẩm, làm tổn hại danh dự của người khác. Ở đây, yếu tố “lan truyền” không nhất thiết phải là công khai ở quy mô lớn. Chỉ cần khiến người khác ngoài bản thân biết và có khả năng gây tổn hại cho đối phương, thì đã có thể bị coi là “lan truyền”. Cô Lâm gửi trong hai nhóm, lại còn nhắn riêng cho người khác, vì vậy có khả năng rơi vào hành vi “phát tán”.

Quan trọng hơn, trong khi chưa kiểm chứng đúng sai, cô Lâm đã phát tán thông tin nghiêm trọng kiểu “một giáo viên làm nghề không đứng đắn” đây vốn là thông tin cực kỳ nhạy cảm và có sức sát thương lớn. Đặc biệt với một nữ giáo viên trẻ, chỉ cần tin đồn lan rộng, danh tiếng có thể bị ảnh hưởng lâu dài.

Tin đồn là thứ dù bạn “nói chơi”, chỉ cần nói ra đã có người tin. Bố mẹ cô Lâm nghe vậy có thể sẽ thực sự nghĩ “cô giáo kia có vấn đề”. Bạn thân nghe vậy có thể buột miệng kể lại cho người khác theo kiểu “tôi nghe nói…” và hậu quả là câu chuyện cứ thế phình ra.

Vụ việc cũng là lời nhắc mạnh: đừng nghĩ “nói trong phạm vi nhỏ thì không sao”, cũng đừng nghĩ “chưa kiểm chứng thì nói với bạn bè chút cũng được”. Và khi gặp thông tin chưa được xác thực, đừng vội chuyển tiếp. Dù là nghe từ người khác, bạn cũng nên tự hỏi: “Có thật không? Nếu lan ra có làm hại ai không?”. Đặc biệt, những thông tin liên quan đến danh dự và đời tư người khác càng phải thận trọng.

Theo QQ