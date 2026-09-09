Teka nâng niu tổ ấm Việt với chuẩn mực kỹ nghệ Đức và dịch vụ tận tâm

Không chỉ chinh phục người dùng bằng chất lượng vượt trội, Teka còn nâng niu tổ ấm Việt bằng quy trình thi công chuẩn xác và hệ thống dịch vụ hậu mãi tận tâm nhất. Mỗi sản phẩm bàn giao đều mang lại sự an tâm trọn vẹn cho mọi gia đình.

Teka kế thừa di sản kỹ nghệ Đức hơn một thế kỷ, mang đến giải pháp bếp sang trọng cùng trải nghiệm an tâm trọn vẹn cho gia đình Việt

Di sản kỹ nghệ Đức hơn 100 năm: Khởi nguồn sự an tâm nơi gian bếp

Trong nhịp sống hiện đại, gian bếp đã trở thành "trái tim" của ngôi nhà, nơi kết nối tình thân và thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của gia chủ. Một căn bếp hoàn hảo không chỉ đến từ vẻ đẹp sang trọng bên ngoài, mà cốt lõi nằm ở sự an tâm trọn vẹn trong suốt hành trình chăm sóc bữa ăn gia đình.

Thấu hiểu mong ước ấy, Teka suốt hơn một thế kỷ qua luôn kiên định với di sản kỹ nghệ Đức (German Engineering), nơi tôn vinh sự chính xác, độ bền bỉ cơ khí và tính an toàn khắt khe. Với Teka, chất lượng vượt trội không chỉ nằm ở công nghệ đun nấu tân tiến, mà phải được bảo chứng vẹn tròn qua từng khâu lắp đặt và dịch vụ chăm sóc tận tâm.

Hiện thực hóa cam kết đồng hành cùng tổ ấm Việt, ngày 18/08 vừa qua, Teka Vietnam đã tổ chức chương trình đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật cắt đá và lắp đặt bếp từ cho đội ngũ kỹ thuật viên (KTV) cùng các đối tác trên toàn quốc. Sự kiện không chỉ chuẩn hóa năng lực thi công theo tiêu chuẩn khắt khe của hãng, mà còn đi kèm việc công bố bộ chính sách hậu mãi đặc quyền, mang đến sự chăm sóc chu đáo nhất cho người tiêu dùng.

Các KTV chăm chú lắng nghe khi tham gia chương trình đào tạo

Chuẩn hóa quy trình thi công 8 bước: Nâng niu từng nét thẩm mỹ

Đối với các dòng bếp âm, thao tác cắt đá và thi công chuẩn xác quyết định trực tiếp đến hiệu năng vận hành lẫn vẻ đẹp sang trọng của mặt đá đắt tiền. Teka đặc biệt chú trọng chuẩn hóa quy trình thi công 8 bước nghiêm ngặt để mỗi chiếc bếp khi hiện diện trong căn bếp gia đình đều đạt độ thẩm mỹ cao nhất:

Kỹ thuật viên Teka thực hành đo đạc và tinh chỉnh đường cắt đá chính xác.

Kiểm tra độ cân bằng và nghiệm thu thiết bị sau khi hoàn tất lắp đặt theo tiêu chuẩn Teka.

KTV Teka được trang bị đầy đủ bảo hộ chuyên dụng, đảm bảo an toàn và vệ sinh khu vực thi công.

Bộ 4 đặc quyền hậu mãi dài hạn: "Tấm lá chắn" trao gửi an tâm

Nối tiếp sự chỉn chu từ sản phẩm đến dịch vụ chăm sóc, Teka chính thức công bố 4 đặc quyền hậu mãi dành riêng cho dải bếp từ Van Gogh Series và Elite Series (sắp ra mắt), đóng vai trò như một "tấm lá chắn" bảo vệ quyền lợi người dùng:

- Miễn phí cắt đá trên toàn quốc: Dịch vụ do KTV tay nghề cao đảm nhiệm, đảm bảo chuẩn kỹ thuật, tối ưu tản nhiệt và thẩm mỹ.

- 03 năm bảo hành sản phẩm: Lời cam kết đanh thép về chất lượng linh kiện cùng độ bền bỉ Châu Âu.

- 10 năm bảo hành mặt kính: Kế thừa kỹ nghệ Đức, bảo chứng cho mặt kính chịu lực, chịu nhiệt vượt trội qua nhiều năm tháng.

- 365 ngày đổi mới: Đặc quyền 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đối với các sự cố kỹ thuật liên quan đến vỉ mạch chính hoặc cuộn dây từ (Áp dụng từ 01/09/2026 đến 01/09/2027).

Chính sách 1 đổi 1 trong vòng 365 ngày dành riêng chodòng bếp từ Van Gogh Series và Elite Series

Bước vào kỷ nguyên mới với hệ sinh thái bếp hoàn chỉnh

Trong tháng 09/2026, Teka sẽ chính thức trình làng bộ sưu tập Bếp từ thế hệ mới - Elite Series hội tụ dải công nghệ đun nấu tân tiến:

- 15 mức nhiệt độ: Linh hoạt kiểm soát mức nhiệt chuẩn xác cho từng món ăn.

- Booster 2.500W: Rút ngắn tối đa thời gian đun sôi thực phẩm.

- TrueEven Heating: Duy trì dải nhiệt thấp ổn định liên tục, lý tưởng cho các món kho, hầm ninh kỹ.

- InverterPlus: Tối ưu hiệu suất tiêu thụ điện, giúp bếp vận hành êm ái.

- Mặt kính EuroKera™ từ Pháp: Kết hợp khung đế hợp kim chắc chắn, mang lại vẻ đẹp hiện đại và độ bền cao.

Bộ sưu tập Bếp từ thế hệ mới Elite Series sở hữu thiết kế tinh tế cùng dải tính năng nấu nướng thông minh

Cận cảnh mặt kính EuroKera™ cao cấp và bảng điều khiển mượt mà của bếp từ Teka Elite Series.

Đồng thời, Teka chuẩn bị ra mắt dòng Máy rửa chén thế hệ mới DSI-15T2-GB. Với chiều cao lý tưởng 700mm, máy dễ dàng lắp đặt vừa vặn bên dưới tủ bếp Việt nhưng sở hữu sức chứa lên đến 15 bộ bát đĩa. Sản phẩm tích hợp công nghệ sấy khí nóng Turbo Ultra Dry, hệ thống tay phun áp lực cao và khả năng vận hành êm ái, mang lại giải pháp dọn dẹp thảnh thơi sau bữa ăn.

Máy rửa chén Teka DSI-15T2-GB nhỏ gọn với sức chứa 15 bộ bát đĩa cùng công nghệ sấy Turbo Ultra Dry.

Hoàn thiện gian bếp trọn vẹn yêu thương

Sự kết hợp giữa dải sản phẩm mới thông minh, quy trình thi công chuẩn hóa và dịch vụ hậu mãi dài lâu chính là minh chứng cho cam kết nâng tầm trải nghiệm đun nấu của Teka. Quý độc giả có thể tìm hiểu thêm về các giải pháp không gian bếp cao cấp tại trang chủ Teka Vietnam .

Với nền tảng kỹ nghệ Đức hơn 100 năm cùng tâm huyết nâng niu tổ ấm, Teka tiếp tục đồng hành bền vững, đưa mỗi gian bếp Việt trở thành nơi lưu giữ những khoảnh khắc gia đình an tâm và trọn vẹn.