Sale 9/9 săn ngay 5 món đồ nhà cửa “nhỏ mà có võ”: Giá không quá căng nhưng mua về mới thấy cuộc sống dễ thở hơn hẳn

Dịp sale 9/9 không nhất thiết phải nhắm đến những món gia dụng đắt tiền mới đáng xuống tiền. Đây cũng là thời điểm khá lý tưởng để bạn bổ sung những món đồ nhỏ cho căn nhà, nhất là các sản phẩm bình thường có thể dễ bị bỏ qua nhưng lại giúp việc dọn dẹp, sắp xếp và sinh hoạt hằng ngày thuận tiện hơn đáng kể. Từ căn bếp, phòng ngủ đến nhà tắm, chỉ một món đồ được chọn đúng nhu cầu đôi khi đã giúp tiết kiệm kha khá thời gian và công sức. Nếu đang chuẩn bị giỏ hàng cho 9/9, 5 món “nhỏ mà có võ” dưới đây là những gợi ý đáng để tham khảo.

1. Máy hàn miệng túi mini

Những gói snack, bánh quy, ngũ cốc hay thực phẩm khô ăn không hết thường có một cái kết khá quen thuộc: gập miệng túi lại, lấy dây chun buộc hoặc kiếm một chiếc kẹp để cố định. Vấn đề là cách nào cũng hơi lỉnh kỉnh, đặc biệt nếu trong bếp đang có nhiều túi đồ ăn mở dở. Máy hàn miệng túi mini sinh ra để xử lý đúng chuyện nhỏ xíu này. Thiết bị có kích thước khá gọn, khi sử dụng chỉ cần đưa phần miệng túi qua bộ phận gia nhiệt để ép hai mép lại với nhau. Sau khi hàn, túi được đóng kín hơn thay vì cứ há miệng trong tủ.

Điểm hay nhất không phải công nghệ gì ghê gớm mà chính là sự tiện. Máy đủ nhỏ để cất trong ngăn kéo bếp và lấy ra dùng ngay khi cần, phù hợp nhất với nhà thường xuyên có bánh kẹo, đồ ăn vặt hoặc nguyên liệu khô đang dùng dở. Tất nhiên, đừng kỳ vọng một chiếc máy mini có thể thay thế hoàn toàn máy hút chân không hay bảo quản tất cả thực phẩm. Hiệu quả hàn còn phụ thuộc vào chất liệu và độ dày của bao bì. Nhưng xét đúng nhiệm vụ “đóng lại gói snack đang ăn dở” thì món này khá đúng kiểu mua nhỏ, giải quyết được việc thật.

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2. Cây gạt nước mini cho bồn rửa và mặt bàn

Một trong những thứ dễ khiến căn bếp trông chưa sạch dù vừa dọn xong chính là nước đọng quanh bồn rửa. Lau bằng khăn thì khăn nhanh ướt, còn mặc kệ thì mặt bàn cứ loang lổ nước. Cây gạt nước mini nghe chẳng có gì đặc biệt nhưng dùng trong trường hợp này lại khá hợp lý. Sau khi rửa bát hoặc vệ sinh mặt bàn, chỉ cần vài đường gạt để gom nước về phía bồn rửa. Loại bằng silicone cũng có kích thước nhỏ, có thể cất hoặc treo ngay gần khu vực sử dụng. Ngoài bếp, món này còn có thể dùng cho những bề mặt phẳng thường xuyên tiếp xúc với nước như lavabo. Nhà nào thích mặt bàn lúc nào cũng khô ráo, gọn mắt sẽ cảm nhận rõ độ tiện hơn.

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3. Kẹp cố định ga giường

Thay ga xong phẳng phiu là một chuyện, giữ được trạng thái ấy sau vài đêm ngủ lại là chuyện khác. Chỉ cần người ngủ hay trở mình hoặc ga không thật sự vừa khít với đệm, bốn góc rất dễ bị kéo lên, phần giữa nhăn nhúm nhìn khá khó chịu. Kẹp cố định ga giường là một giải pháp đơn giản hơn nhiều so với việc sáng nào cũng kéo lại ga. Về cơ bản, những chiếc kẹp được cố định phía dưới để tạo lực giữ, giúp ga bám chắc hơn vào đệm và hạn chế tình trạng xô lệch.

Ưu điểm lớn nhất là sau khi lắp xong gần như không nhìn thấy chúng. Bề mặt giường vẫn giữ nguyên, nhưng ga có thể nằm gọn gàng hơn. Món này đặc biệt đáng cân nhắc với những chiếc ga hơi rộng so với đệm hoặc những ai có thói quen xoay trở nhiều khi ngủ.

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4. Dụng cụ lấy tóc trong cống

Đây có lẽ là món giải quyết một trong những việc khó chịu nhất trong nhà. Tóc rụng trong lúc tắm có thể dần tích tụ ở đường thoát nước. Đến lúc nước bắt đầu thoát chậm, nhiều người mới phát hiện bên dưới đã có cả một búi tóc lẫn cặn bẩn. Dụng cụ lấy tóc thường chỉ là một thanh dài, mảnh với các phần gai hoặc móc nhỏ để luồn xuống miệng cống và kéo tóc mắc bên trong lên. Không có máy móc, cũng chẳng cần cắm điện, cách dùng về cơ bản rất trực tiếp. Chính sự đơn giản này lại là ưu điểm: có thể cất sẵn trong nhà tắm và lấy ra khi thấy nước bắt đầu thoát chậm.

- Nơi mua: Shopee

5. Con lăn gom tóc, lông thú

Nhà có chó mèo chắc không xa lạ với cảnh vừa dọn sofa xong vài tiếng sau đã lại thấy lông. Ngay cả nhà không nuôi thú cưng, tóc và bụi vải trên giường, sofa hay những bề mặt bằng vải cũng khá khó làm sạch hoàn toàn bằng tay. Cây lăn dính là lựa chọn cực tiện nếu phải vệ sinh thường xuyên. Khi lăn qua bề mặt, dụng cụ gom tóc, lông và một phần bụi vào mặt dính, sau đó chỉ cần bóc phần đã thu gom ra là có thể tiếp tục sử dụng.

Cái tiện nằm ở việc không phải cắm điện hay chuẩn bị máy hút bụi chỉ để xử lý một góc sofa nhỏ. Thấy tóc là lấy ra lăn vài đường rồi cất lại, khá hợp với kiểu dọn nhà “tiện tay”. Dù vậy, cũng không nên xem nó như phiên bản thu nhỏ của máy hút bụi. Hiệu quả còn tùy loại bề mặt và đây chủ yếu là món hỗ trợ cho việc dọn nhanh. Với bụi nằm sâu trong sofa, thảm hoặc cần vệ sinh toàn bộ căn nhà thì máy hút bụi vẫn hợp lý hơn.

- Nơi mua: Shopee

Điểm hay của 5 món đồ trên là chẳng món nào quá hoành tráng, nhưng lại có thể giúp những việc vụn vặt trong nhà trở nên nhanh gọn hơn. Và vì phần lớn đều thuộc nhóm đồ gia dụng nhỏ, sale 9/9 là dịp khá hợp để bạn canh voucher, mã giảm giá rồi chốt những món mình thực sự cần. Đừng vì thấy giá rẻ mà chất đầy giỏ hàng mà hãy ưu tiên món nào có khả năng được dùng thường xuyên thì “săn sale” mới thực sự đáng tiền.

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11:49:34 query returned open=false 11:51:26 dblclick "# 5 món đồ gia dụng nhìn tưởng không cần, dùng rồi mới thấy thiếu là khó chịu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:51:56 dblclick "1. Máy hàn miệng túi mini" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:54:11 dblclick "vn-11134201-7ra0g-m91nxvx2d8qvda" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:54:19 dblclick "Shopee" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:54:39 dblclick "2. Cây gạt nước mini cho bồn rửa và mặt bàn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:56:32 dblclick "Nhược điểm là đây chắc chắn không phải món "must-have" với tất cả mọi người. Nếu nhà ít nấu ăn hoặc mặt bàn vốn không hay đọng nước thì khả năng cao mua về cũng chẳng dùng mấy. 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Bù lại, nếu đã quá mệt với cảnh sáng nào cũng phải kéo bốn góc giường thì khá đáng thử." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:58:26 dblclick "vn-11134207-81ztc-mlq7lxvthq800a" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:58:34 dblclick "Shopee" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:58:42 dblclick "4. Dụng cụ lấy tóc trong cống" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:59:14 dblclick "ém "aesthetic" nhất danh sách nhưng lại" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 11:59:39 dblclick "à có một điều nên chuẩn bị tinh thần trước: khoảnh khắc kéo được búi tóc dưới cống lên có thể không dễ chịu chút nào. Nhưng cảm giác nước thoát nhanh trở lại sau đó thì khá "đã"." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 11:59:44 dblclick "Tuy nhiên, món này chỉ phù hợp để xử lý tóc và những cặn bẩn có thể kéo lên được. Nếu đường ống gặp vấn đề nghiêm trọng hơn thì một thanh nhựa nhỏ rõ ràng không thể giải quyết tất cả. Và có một điều nên chuẩn bị tinh thần trước: khoảnh khắc kéo được búi tóc dưới cống lên có thể không dễ chịu chút nào. Nhưng cảm giác nước thoát nhanh trở lại sau đó thì khá "đã"." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:00:23 dblclick "vn-11134207-7ras8-m339gr05mrcg17" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:00:34 dblclick "Shopee" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:00:43 dblclick "5. Con lăn gom tóc, lông thú tái sử dụng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:02:01 dblclick "tái sử dụng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:02:05 dblclick "Thay vì c" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:02:11 dblclick "dùng hết từng lớp giấy rồi bỏ, loại con lăn tái sử dụng có thể" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:02:15 dblclick "hơn" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:02:26 dblclick "ên trong" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:02:37 dblclick "bên trong; sau đó chỉ cần mở khoang chứa để đổ phần đã thu gom ra." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:03:00 dblclick "mở khoang chứa để đổ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:03:28 dblclick "vn-11134207-81ztc-msf1jp8tfy80b8" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:03:35 dblclick "Shopee" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:03:44 dblclick "### Nhỏ thật, nhưng quan trọng là mua đúng nhu cầu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 12:03:52 dblclick "giữ ga giường khỏi tuột, làm mặt bếp khô nhanh hơn, đóng lại túi đồ ăn hay kéo tóc khỏi cống." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:04:28 dblclick "Nếu ngày nào cũng phải xử lý đúng vấn đề mà một món đồ vài chục đến vài trăm nghìn có thể giải quyết nhanh hơn, lúc ấy chữ **"nhỏ mà có võ"** mới thực sự đáng tiền." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 12:07:08 query returned open=false 15:03:26 query returned open=false 15:04:43 dblclick "Điểm thú vị của những món đồ gia dụng kiểu này là chẳng món nào khiến căn nhà nâng cấp ngoạn mục ngay sau khi mua mà chúng chỉ âm thầm giải quyết từng chuyện rất nhỏ. Vì vậy, thay vì thấy món nào viral cũng thêm vào giỏ hàng, bạn cứ nhìn quanh nhà xem mình đang thường xuyên khó chịu vì việc gì và sau đó mới "bắt đúng bệnh"." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 15:05:23 dblclick "Có những món đồ mua về hoành tráng nhưng dùng được vài lần rồi nằm im trong tủ, cũng có những thứ chỉ bé bằng lòng bàn tay, giá chẳng đáng bao nhiêu nhưng lại được lôi ra dùng liên tục. Điểm chung của nhóm thứ hai là chúng thường chẳng giải quyết việc gì quá to tát, chỉ xử lý những tình huống vụn vặt nhưng cực dễ gây khó chịu trong nhà như gói bánh ăn dở không biết đóng thế nào, tóc làm tắc cống, ga giường cứ ngủ một đêm là xộc xệch hay sofa vừa dọn xong đã dính đầy tóc." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 15:05:42 dblclick "Nếu đang muốn sắm thêm vài món để cuộc sống trong nhà nhẹ việc hơn một chút, 5 món đồ "nhỏ mà có võ" dưới đây khá đáng để bạn cân nhắc. Không phải món nào cũng thực sự cần thiết với tất cả mọi người, nhưng nếu đúng trúng vấn đề nhà bạn đang gặp thì độ tiện dụng lại cao hơn vẻ ngoài rất nhiều." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true