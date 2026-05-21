Đúng 20h ngày 19/5, Sơn Tùng M-TP chính thức “thả xích” teaser cho dự án âm nhạc mới mang tên Come My Way, đánh dấu màn comeback được mong chờ bậc nhất Vpop thời điểm hiện tại.

Teaser chỉ kéo dài vỏn vẹn 28 giây nhưng nhanh chóng khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Không có cốt truyện rõ ràng, không hé lộ giai điệu cụ thể, cũng không xuất hiện bất kỳ thông tin nào về nghệ sĩ kết hợp, toàn bộ teaser chỉ tập trung vào phần hình ảnh đậm chất điện ảnh và màu sắc văn hoá Việt Nam. Trong teaser, Sơn Tùng M-TP xuất hiện giữa không gian cổ kính với những bậc thềm đá phủ màu thời gian. Bao quanh nam ca sĩ là hàng chục nhân vật khoác áo choàng tối màu, đồng loạt đeo mặt nạ gỗ vô cảm. Tổng thể tạo cảm giác vừa ma mị, huyền bí, vừa gợi liên tưởng đến một nghi lễ cổ xưa hay thế giới giả tưởng mang hơi hướng dân gian đương đại.

Phần bối cảnh phía sau tiếp tục nối dài concept từng được hé lộ qua poster trước đó. Hình ảnh sông nước, kiến trúc cung đình, không gian phủ sương cùng những dãy núi đá vôi đặc trưng khiến nhiều người liên tưởng ngay đến các thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt là vùng đất Ninh Bình.

Chỉ ít phút sau khi teaser lên sóng, cộng đồng mạng nhanh chóng “truy lùng” được địa điểm được cho là nơi ekip thực hiện MV mới. Theo đó, nhiều khán giả cho rằng bối cảnh xuất hiện trong Come My Way được quay tại Khuê Văn Các thuộc Chùa Bái Đính.

Không dừng lại ở đó, cư dân mạng còn phát hiện một tài khoản TikTok chuyên thi công có tên “Nông nghiệp mặt trời xanh” từng đăng tải video ghi lại hình ảnh Khuê Văn Các tại Bái Đính vào tháng 12/2025. Theo nội dung chia sẻ, đơn vị này đã thi công hồ chứa nước rộng khoảng 1.300m2 bằng bạt HDPE phục vụ hoạt động quay phim. Điều đáng chú ý là teaser của Sơn Tùng cũng xuất hiện phân cảnh Khuê Văn Các nổi giữa mặt nước, khiến nhiều fan càng thêm chắc chắn về địa điểm ghi hình. Hiện video nói trên đã được ẩn khỏi nền tảng, tuy nhiên người hâm mộ vẫn tiếp tục để lại hàng loạt bình luận dưới các video khác của tài khoản này.

Bên cạnh đó, tài khoản TikTok của Chùa Bái Đính cũng nhanh chóng đăng tải lại những hình ảnh xuất hiện trong teaser mới của Sơn Tùng M-TP. Ngay dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đã để lại hàng trăm phản hồi bày tỏ sự thích thú và tự hào khi hình ảnh văn hoá Việt xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc lần này.

Nhiều bình luận thu hút sự chú ý như: “Sau đêm nay chắc các bạn trẻ sẽ đi chùa nhiều lắm đây, cảm ơn Tùng vì đã đưa chùa cũng như bản sắc dân tộc vào MV”, “MV ra đúng mùa Phật Đản nữa, quá đỉnh”, hay “Ôi đẹp quá, nhờ teaser của Tùng mà mình mới biết thêm một địa điểm du lịch đẹp ở Ninh Bình, nhất định phải có dịp ghé chùa Bái Đính một lần”.

Mang vẻ đẹp cổ kính, đậm dấu ấn văn hoá Việt Nam cùng tinh thần truyền thống phương Đông, Khuê Văn Các chùa Bái Đính trở thành một trong những bối cảnh đặc biệt xuất hiện trong dự án âm nhạc mới của Sơn Tùng M-TP. Không chỉ là công trình kiến trúc mang giá trị lịch sử và tâm linh, nơi đây còn góp phần lan toả hình ảnh văn hoá, di sản và vẻ đẹp Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ thông qua âm nhạc và nghệ thuật đương đại. Việc những giá trị truyền thống được kể lại theo cách trẻ trung, gần gũi nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần dân tộc cũng nhận được nhiều sự đồng tình từ khán giả.

Việc đưa yếu tố văn hoá truyền thống vào một sản phẩm mang màu sắc quốc tế tiếp tục cho thấy hướng đi riêng của Sơn Tùng M-TP trong lần trở lại này. Không chỉ đầu tư về mặt hình ảnh, nam ca sĩ còn cho thấy tham vọng kể câu chuyện Việt Nam bằng ngôn ngữ âm nhạc và điện ảnh hiện đại.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP gắn bó với Chùa Bái Đính. Năm 2016, nam ca sĩ từng xuất hiện tại đây để trình diễn ca khúc Chín Bậc Tình Yêu trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ An Thuyên. Có lẽ chính những kỷ niệm và sự kết nối đặc biệt với vùng đất này đã khiến giọng ca gốc Thái Bình một lần nữa lựa chọn Bái Đính cho dự án đánh dấu sự trở lại của mình.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm TP Ninh Bình khoảng 18km và cách Hà Nội khoảng 100km. Đây không chỉ là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng mà còn sở hữu hàng loạt kỷ lục ấn tượng của Việt Nam và châu Á.

Ngôi chùa gây ấn tượng với tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp Xá Lợi cao nhất châu Á cùng tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Những công trình đồ sộ tạo nên một quần thể tâm linh hoành tráng, kết hợp hài hoà giữa nét cổ kính và kiến trúc hiện đại.

Không chỉ nổi tiếng bởi quy mô, Bái Đính còn được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử. Đây từng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế cầu mưa thuận gió hoà, đồng thời cũng là nơi vua Quang Trung làm lễ tế cờ trước khi tiến quân ra Thăng Long đánh quân Thanh.

Dù được hình thành từ thời Đinh - Lê, nhiều chi tiết và cổ vật tại chùa vẫn mang đậm dấu ấn kiến trúc thời Lý. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nơi đây dần trở thành trung tâm Phật giáo, đạo giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu lớn của cả nước. Năm 1997, chùa Bái Đính được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia và mỗi năm đón hàng triệu du khách, Phật tử từ khắp nơi tìm về chiêm bái.

Quần thể chùa hiện gồm hai khu vực chính là chùa Bái Đính cổ và chùa Bái Đính mới với hàng loạt công trình nổi bật như Điện Pháp Chủ, Điện Tam Thế, Điện Quan Thế Âm Bồ Tát, hành lang La Hán dài gần 3km, Giếng Ngọc, tháp chuông, Bảo Tháp xá lợi Phật hay khu Hang Sáng - động Tối nổi tiếng.

Ngày 23/6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An, bao gồm cả chùa Bái Đính được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam về cả văn hoá và thiên nhiên. Nơi đây cũng từng diễn ra nhiều sự kiện lớn như Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ hay Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hoà bình thế giới.

Trước đó, vào ngày 15/4, Sơn Tùng M-TP từng khiến mạng xã hội xôn xao khi tung poster đầu tiên của dự án Come My Way. Chỉ ít giờ sau, cư dân mạng đã bắt đầu “giải mã” bối cảnh núi non hùng vĩ phía sau poster. Nhiều người cho rằng đây có thể là khu vực gần ruộng bậc thang Hồng Thái, Thông Nguyên (Tuyên Quang) hoặc vùng đất Ninh Bình - những địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ và đậm chất Việt Nam.

Từ poster cho đến teaser mới nhất với hình ảnh Khuê Văn Các giữa làn nước, người hâm mộ càng thêm chắc chắn rằng Ninh Bình chính là bối cảnh trung tâm cho lần trở lại này. Vùng đất từng được xem là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam, gắn liền với lịch sử Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân lập nên nước Đại Cồ Việt, giờ đây tiếp tục trở thành chất liệu văn hoá cho một dự án âm nhạc được kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn của Vpop.