Vừa mới đây, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao trước câu chuyện bất ngờ liên quan đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn và nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, Sơn Tùng từng đùa vui rằng: "Flop thì ghi tên anh vào" - câu nói tưởng chừng bông đùa nhưng lại nhanh chóng trở thành trend rầm rộ trên mạng xã hội, được dân tình chế lại trong vô số tình huống khác nhau.

Điều đáng chú ý là hồi giữa tháng 10, Sơn Tùng M-TP cũng đã ghé Thảo Cầm Viên tham quan. Ngay sau đó, nhiều người hóm hỉnh cho rằng nhờ có sự xuất hiện của anh mà Thảo Cầm Viên "hot hẳn lên". Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một lời đùa vu vơ. Thế nhưng, khi doanh thu của Thảo Cầm Viên trong năm vừa qua được công bố với kết quả tích cực, một số cư dân mạng lại tiếp tục "gọi tên" Sơn Tùng, nửa đùa nửa thật rằng: "Nhờ Tùng đến nên Thảo Cầm Viên hết flop rồi đó!".

Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ ảnh đến Thảo Cầm Viên

Trước những bình luận vui vẻ này, fanpage Thảo Cầm Viên đã bất ngờ phản hồi rất khéo léo và chuyên nghiệp. Đại diện nơi đây viết: "Thảo Cầm Viên không hề flop mà Sơn Tùng yêu thích Thảo Cầm Viên nha."

Trong một bình luận tương tự từ cư dân mạng, fanpage của Thảo Cầm Viên cũng nhắn nhủ đầy tinh tế: "Nói đùa thì được, nhưng nghiêm túc thì không nên bạn ạ. Kết quả này là nỗ lực của gần 300 cán bộ nhân viên từ đầu năm đến nay nha."

Phản hồi vừa thân thiện vừa rõ ràng này khiến nhiều người thích thú, đồng thời càng thêm cảm phục tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên của Thảo Cầm Viên - những người đang ngày ngày âm thầm chăm sóc cho "thế giới động vật" giữa lòng TP.HCM.

Thật vậy, vài năm trở lại đây, Thảo Cầm Viên như được "hồi sinh" với hình ảnh mới mẻ, gần gũi và đầy sức sống. Không chỉ là nơi tham quan của người dân TP.HCM, địa điểm này còn trở thành điểm đến yêu thích của du khách khắp nơi. Thành công ấy đến từ hàng loạt nỗ lực tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết - từ việc cho ăn, tắm rửa, dọn dẹp, đến chăm sóc y tế cho hàng trăm "cư dân đặc biệt".

Không dừng lại ở đó, Thảo Cầm Viên còn liên tục tạo dấu ấn khi tổ chức sinh nhật, lễ "chia tay" cho các con thú già yếu, hay gần đây nhất là tin vui sau 20 năm - một chú hồng hạc con đầu tiên đã nở thành công và được mẹ nuôi dưỡng tự nhiên. Những hoạt động đầy nhân văn ấy khiến nơi đây trở thành một biểu tượng đặc biệt trong lòng người dân TP.HCM.

Không thể phủ nhận rằng, Thảo Cầm Viên vẫn tự mình tỏa sáng - bằng tình yêu thương, sự tận tâm và niềm đam mê của gần 300 con người đang ngày đêm giữ gìn mảng xanh quý giá giữa lòng thành phố. Cuộc ghé thăm của Sơn Tùng M-TP cũng phần nào thể hiện sự yêu thích của nam ca sĩ với địa điểm này, và càng chứng minh thêm sức hút của Thảo Cầm Viên.