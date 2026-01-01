Team qua đường tóm dính Touliver đến xem Tóc Tiên tổng duyệt, chính thức "gương vỡ lại lành"?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền chóng mặt một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc Touliver được cho là đến theo dõi buổi tổng duyệt của Tóc Tiên trong một sự kiện âm nhạc. Theo clip mà "team qua đường" chia sẻ, Touliver đeo kính đen, đội mũ, đứng ở phía dưới sân khấu và gật gù theo nền nhạc Đậm Đà.

Trong clip, Touliver cho thấy sự tập trung khi luôn hướng mắt lên sân khấu. Không những vậy khi đoạn nhạc cao trào, ông xã Tóc Tiên còn nhún nhảy theo. Tuy vậy, đoạn clip này vẫn khiến nhiều dân tình nghi vực tính thực hư bởi trong clip, không có khung hình chung có Tóc Tiên hoặc hình ảnh nào cho thấy chính xác việc Touliver đang xem bà xã tổng duyệt. Dù vậy, cư dân mạng vẫn không thôi lan truyền và kèm theo đó là những bàn tán nghi vấn cặp đôi "gương vỡ lại lành".

Cư dân mạng chia sẻ clip Touliver được cho đến xem Tóc Tiên tổng duyệt.

Hình ảnh Tóc Tiên tổng duyệt cho đêm nhạc countdown giao thừa 2026.

Thời gian qua, Tóc Tiên và Touliver liên tục vướng những nghi vấn đã "đường ai nấy đi". Xuất phát từ việc cả hai dọn ra ở riêng cho đến động thái không nhắc gì về nhau suốt thời gian dài khiến những tin đồn rạn nứt trở nên lan rộng. Trước những bàn tán, cả Touliver và Tóc Tiên đều chọn im lặng.

Về phía người hâm mộ, họ tin rằng cặp đôi có thể chỉ gặp trục trặc trong cuộc sống thường nhật mà thôi. Cùng với những động thái gần đây, ai cũng hi vọng Touliver và Tóc Tiên đang "gương vỡ lại lành".

Đơn cử như hồi đầu tháng 12, Tóc Tiên có chuyến đi Đà Lạt và đăng tải hình ảnh nghỉ dưỡng tại homestay do 2 vợ chồng làm chủ. Nữ ca sĩ háo hức liên tục cập nhật hoạt động thường nhật tại homestay sau 1 năm mới trở lại và trong bài đăng trên Instagram của Tóc Tiên, Touliver đã tương tác bằng cách thả tim. Sau đó 1 tuần, Tóc Tiên tung bộ ảnh dự tiệc cưới Tiên Nguyễn lên trang cá nhân. Và Touliver đã nhanh chóng thả tim ngay sau khi loạt ảnh được đăng tải.

Thời gian qua, Touliver rất tích cực tương tác trên mạng xã hội của Tóc Tiên.

Tóc Tiên và Touliver bén duyên từ chương trình The Remix, trải qua nhiều năm hẹn hò kín tiếng trước khi chính thức về chung một nhà bằng một hôn lễ ấm cúng và giản dị tại Đà Lạt. Trong mắt khán giả, cả hai không chỉ đồng điệu trong âm nhạc mà còn hòa hợp trong đời sống thường nhật. Thế nhưng sau gần 5 năm kết hôn, tin đồn rạn nứt liên tục bủa vây cặp đôi.

Hồi đầu tháng 10, Tóc Tiên được bắt gặp rời khỏi một chung cư cao cấp trên đường Tạ Hiện (TP.HCM). Nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo giản dị, gương mặt mộc, phong thái tự nhiên và quen thuộc như người đã sống tại đây một thời gian. Trong một khoảnh khắc khác, Tóc Tiên được bắt gặp loay hoay tìm thẻ thang máy - chi tiết cho thấy cô đã dọn đến căn hộ mới thay vì sống trong biệt thự chung với Touliver như trước. Trong khi đó, Touliver vẫn được thấy thường xuyên ở biệt thự cũ, nơi từng là tổ ấm của hai người sau đám cưới.