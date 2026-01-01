Hồi năm 2024, trên chương trình Dongchimi (đài MBN ), nữ diễn viên Jung Jung Ah (phim giờ vàng Tình Yêu Ngọt Ngào) bất ngờ tiết lộ chuyện con trai cô mắc khuyết tật trí tuệ và tự kỷ. Tới nay vào sáng 31/12, nữ nghệ sĩ họ Jung đã chia sẻ nhiều thông tin đáng chú ý về tình trạng của con trai ở thời điểm hiện tại.

Đáng chú ý, nữ diễn viên Tình Yêu Ngọt Ngào gây sốt khi khoe quý tử 5 tuổi vừa lọt Top thí sinh xuất sắc nhất trong 1 kỳ thi Toán học dành cho trẻ 7 tuổi. Trên trang cá nhân, Jung Jung Ah không giấu nổi cảm giác tự hào: "Con tôi đã tham gia cuộc thi Toán học dành cho trẻ em 7 tuổi. Thằng bé ngồi yên suốt 30 phút để giải hết 160 câu hỏi. Kết quả, con tôi chỉ làm sai đúng 2 câu và lọt vào Top 1,85% thí sinh xuất sắc nhất".

Jung Jung Ah tự hào khoe con trai 5 tuổi mắc khuyết tật trí tuệ vừa lọt Top 1,85% trẻ em ưu tú nhất. Ảnh: Nate

Nữ diễn viên hé lộ thêm về tình trạng con trai 5 tuổi ở thời điểm hiện tại: "Còn nhớ 3 năm trước, 1 trong những ước nguyện lớn nhất của tôi là con trai có thể ngồi yên dù chỉ 1 giây. Lúc đó thằng bé rất thiếu tập trung, có biểu hiện tăng động, đi đâu tôi cũng phải nói những câu như ‘Thôi nào con’ hoặc ‘Xin lỗi mọi người" vì tình trạng của con mình. Tôi đã khóc 1 mình rất nhiều vì cảm thấy tủi thân và mệt mỏi. Nhưng giờ đây, con trai tôi đã biết giao tiếp bằng mắt, hay cười, mỗi ngày đều tự giác ngồi vào bàn học. Con viết và đọc tiếng Hàn rất tốt, cũng rất thích học tiếng Anh, nhưng đặc biệt yêu thích môn Toán".

Jung Jung Ah không giấu nổi niềm xúc động dâng trào: "Tôi biết ơn vì con đã làm tốt, nhưng càng biết ơn hơn vì thằng bé đã không bỏ cuộc và nỗ lực đến cùng. Cảm ơn con vì đã tha thứ cho người mẹ còn nhiều thiếu sót này".

Jung Jung Ah vỡ òa vì những thành công mà con trai 5 tuổi vừa gặt hái được. Ảnh: Newsen

Dưới bài đăng của Jung Jung Ah, nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ đã đồng loạt gửi tới mẹ con cô những lời chúc mừng tốt đẹp. Nữ diễn viên hàng đầu Kbiz Song Yoon Ah đã khen ngợi quý tử nhà Jung Jung Ah hết lời: "Wow! 1 thiên tài nhí đã ra đời rồi này". Trong khi đó, nữ diễn viên Park Seul Gi cũng thấy vui lây, đồng thời dành cho con trai Jung Jung Ah nhiều lời khích lệ chân thành: "Thật sự tuyệt vời quá. Bé đúng là có tố chất thiên tài mà".

Jung Jung Ah cũng cho biết con trai 5 tuổi của cô đã được chữa khỏi tự kỷ và đang tập trung trị liệu ngôn ngữ.

Minh tinh quyền lực hạng A Song Yoon Ah vui lây trước thành tích mà quý tử 5 tuổi nhà đồng nghiệp thân thiết vừa giành được. Ảnh: Naver

Trước đó, nữ nghệ sĩ họ Jung khiến khán giả trào nước mắt khi chia sẻ về việc đồng hành cùng con trai mắc khuyết tật trí tuệ: "Thằng bé được chẩn đoán mắc tự kỷ khi mới 29 tháng tuổi. Và khi đến 1 bệnh viện khác, họ thông báo con trai tôi mắc tự kỷ kèm khuyết tật trí tuệ. Tôi đã dành 2 năm tập trung hoàn toàn cho con, vừa cùng con đi trị liệu lại vừa chơi đùa cùng thằng bé, cố gắng kết nối với con mỗi ngày".

Jung Jung Ah sinh năm 1977, chính thức ra mắt làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 20 tuổi qua MV Beautiful My Love của nam ca sĩ Lee Jeong Yeol. 3 năm sau, cô nhận được vai diễn đầu tiên ở bộ phim The Wild Days. Từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ góp mặt trong gần 20 tác phẩm cả truyền hình lẫn điện ảnh và từng bước tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng công chúng. Tới năm 2017, Jung Jung Ah kết hôn với ông xã ngoài ngành giải trí. Cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng 3 năm sau đó.