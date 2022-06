Tế bào ung thư "sợ nhất" 7 loại rau quả này, toàn thứ rẻ bèo ai cũng có thể ăn

Xã hội phát triển khiến cho chúng ta có nhiều điều kiện hơn để tận hưởng cuộc sống và quan tâm đến một cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại với máy tính, điện thoại, không khí ô nhiễm, thức ăn nhanh... lại là nguyên nhân thúc đẩy tỉ lệ mắc các căn bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là ung thư ngày một tăng cao.

Tổ chức Ung thư toàn cầu cũng đã đưa ra thống kê năm 2018 cho thấy mỗi năm tại Việt Nam có 300.000 bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh ung thư - là một trong những nước có tỷ lệ người bệnh cao nhất.

Theo khuyến cáo của WHO, mỗi người nên ăn ít nhất 5 phần trái cây, rau củ mỗi ngày vì như vậy sẽ có tác dụng giảm đến 20% nguy cơ ung thư. Điểm chung của rau xanh, trái cây là chứa nhiều chất xơ, vitamin, khoáng chất do đó có thể hỗ trợ hệ miễn dịch, tạo nên hàng rào phòng thủ.

Dưới đây là top những loại rau quả mà tế bào ung thư "sợ nhất", may mắn là chúng đều rẻ và dễ kiếm.

Tế bào ung thư "sợ nhất" 7 loại rau quả này

1. Nấm rơm

Nấm rơm được mệnh danh là “đệ nhất món ăn chống ung thư”, vì trong nấm có chứa hoạt chất chống ung thư polysaccharide, có thể thúc đẩy sản sinh ra các kháng thể, giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa ung thư, đặc biệt là ung thư gan, ung thư hạch và ung thư ruột.

2. Củ hành tây

Thống kê cho thấy những người ăn hành tây thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư dạ dày thấp hơn 1/4 so với những người không ăn hành. Hành tây rất giàu selen và quercetin, có thể chống lại quá trình oxy hóa, ức chế quá trình ung thư hóa tế bào. Hơn nữa, hành tây còn giúp cơ thể giải độc và tăng cường sức đề kháng.

Ngoài ra, hành tây có chứa chất prostaglandin, chất này có thể làm giảm lipid máu và làm sạch mạch máu của chúng ta. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể uống một bát nước luộc hành, như vậy sẽ có tác dụng rất tốt trong việc ổn định huyết áp. Hơn nữa, quercetin trong hành tây cũng có tác dụng tích cực rất lớn trong việc ngăn ngừa xơ cứng động mạch.

3. Rau chân vịt

Rau chân vịt là một trong những thực phẩm có chứa chất chống oxy hóa tự nhiên phổ biến nhất, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và ngăn ngừa ung thư phổi.

4. Quả nho

Nhiều người sẽ cảm thấy tiếc nuối khi không biết quả nho thực sự là một "kho báu" chống ung thư. Một nghiên cứu của Đại học Harvard đã cho thấy trong vỏ nho có rất nhiều hoạt tính sinh học resveratrol. Chất này có tác dụng hiệu quả trong việc chống oxy hóa, chống lại sự xâm nhập của nấm. Đặc biệt, nhờ chứa nhiều resveratrol mà vỏ nho có thể phòng tránh được bệnh tim mạch và các bệnh ung thư.

5. Măng tây

Măng tây rất giàu vitamin, đặc biệt là vitamin C. Vitamin C có thể giúp cơ thể miễn dịch, khi bị cảm lạnh ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C sẽ giúp bạn mau lành bệnh.

Chỉ khi chúng ta có tế bào miễn dịch mạnh thì khả năng chống khối u mới ở tình trạng tốt nhất. Măng tây cũng chứa rutin, được chứng minh tác dụng nhất định đối với bệnh ung thư da, ung thư hạch và ung thư bàng quang.

6. Cà chua

Cà chua rất giàu caroten. Một cuộc khảo sát dịch tễ học được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Stomatology cho thấy từ kết quả thí nghiệm trên động vật và các thử nghiệm lâm sàng sơ bộ, caroten có khả năng phòng ngừa ung thư miệng.

Cà chua là một trong những nguồn cung cấp vitamin B6. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin B6 có thể ức chế sự hình thành của tế bào ung thư ở một mức độ nhất định, giúp tổng hợp một số enzym quan trọng trong cơ thể con người, sau đó điều chỉnh quá trình trao đổi chất.

Ngoài các chất dinh dưỡng trên, cà chua còn chứa lutein có tác dụng bảo vệ mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, thích hợp cho nhân viên văn phòng thường xuyên sử dụng máy tính.

7. Đu đủ

Carpaine – một hợp chất được tìm thấy trong đu đủ có tác dụng rất tốt trong việc cân bằng lại huyết áp. Ngoài ra, carpaine còn có hoạt tính kháng ung thư cực mạnh đối với tế bào bạch huyết dạng lympho và các tế bào ung bướu. Vậy nên đừng tiếc gì vài nghìn mua đu đủ về cho cả nhà ăn nhé.

