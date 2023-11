Taylor Swift bị chỉ trích khi vẫn thản nhiên trình diễn trong lúc khán giả qua đời ngay tại SVĐ

Dư luận quốc tế đang xôn xao trước thông tin 1 khán giả đã qua đời ngay tại khuôn viên SVĐ ngay trước thềm diễn ra The Eras Tour của Taylor Swift. Sự cố thương tâm trên diễn ra tại SVĐ Estádio Olímpico Nilton Santos (Rio de Janeiro) trong đêm mở màn The Eras Tour ở đất nước Brazil đang tạo nên một làn sóng phẫn nộ trên MXH.

Taylor Swift trong đêm diễn tại Rio De Janeiro.

Theo nhiều nguồn tin ghi tại hiện trường được những khán giả trực tiếp tham dự The Eras Tour chia sẻ lên Twitter, vị khán giả này qua đời do bị sốc nhiệt và mất nước. Theo đó, thành phố Rio De Janeiro thời điểm hiện tại đang hứng chịu một làn sóng nhiệt, và nhiệt độ phía trong SVĐ hàng chục nghìn người có thể lên đến 60 độ C. Nhiệt độ nắng nóng cộng thêm lượng khán giả đông đúc đã khiến sức khỏe người tham dự không được đảm bảo.

Chưa dừng lại ở đó, phía BTC đã cấm khán giả mang nước từ bên ngoài vào, bắt buộc khán giả phải mua nước ở bên trong SVĐ với giá cắt cổ. Ngay trong đêm diễn, Taylor Swift đã phải cho dừng lại sân khấu để phía ekip của cô có thể phát nước đến khán giả khi hàng nghìn khán giả đồng thanh hô to: "Nước, nước!". Tất cả đã tạo nên một khung cảnh gần như có thể xem là "thảm kịch".

Chính vì việc thiếu nước cộng với nhiệt độ quá cao đã dẫn đến cái chết của khán giả không may nói trên. Bản thân Taylor Swift cũng không tránh khỏi sự liên đới. Cô đã viết một tâm thư khá dài chia sẻ lên Instagram story sau đó vẫn thực hiện concert như bình thường.

Tâm thư chia buồn của Taylor Swift với nạn nhân qua đời.

Cụ thể, rất nhiều ý kiến trên MXH Twitter nhắm đến Taylor Swift cho rằng cô đã biết rất rõ đã có 1 người chết ngay trước thềm concert của chính mình nhưng vẫn cho đêm nhạc vẫn tiếp tục được diễn ra. Các ý kiến chỉ trích Taylor Swift cho rằng với tình hình thời tiết oi bức đến đáng báo động như thế, nữ ca sĩ lẽ ra nên hủy bỏ đêm nhạc nhưng cô vẫn cứ tiếp tục trình diễn. Nhiều người ví sự kiện này không khác gì thảm kịch khán giả giẫm đạp lên nhau tại buổi diễn của Travis Scott hồi năm 2022.

Netizen cũng chỉ trích nặng nề, bày tỏ sự phẫn nộ khổng lồ trước cách làm việc của SVĐ Nilton Saltos khi đã bất chấp an nguy của khán giả, đặt việc thu lợi nhuận lên trên hết. Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng phía Taylor Swift và team của cô đã rất nỗ lực trong việc phát nước cho khán giả song không nhận được sự hợp tác của phía SVĐ.