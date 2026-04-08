Truyền thông giải trí phương Tây ngày 6-4 thông tin rằng Lewis Hamilton cùng Kim "siêu vòng ba" đã khéo léo công khai tình yêu trong video clip đăng tải trên trang mạng xã hội Instagram của tay đua danh tiếng này.

Theo đó, video clip là phần mới nhất trong loạt video clip "Tokyo Drift" của Lewis Hamilton. Anh tiếp tục thể hiện kỹ năng đỉnh cao trên chiếc Ferrari F40 màu đỏ. Điều đặc biệt, nếu các video clip trước, người hâm mộ chỉ thấy một mình Lewis Hamilton bên tay lái thì nay có thêm gương mặt quen thuộc ngồi ghế phụ.

Gương mặt của Kim Kardashian (Kim "siêu vòng ba") xuất hiện trong xe cùng Lewis Hamilton

Cả hai cười rạng rỡ

Công khai khéo léo chuyện hẹn hò

Video clip kết thúc bằng cảnh quay cận mặt Kim "siêu vòng ba" đang cười và nói: "Thật điên rồ!".

Đoạn video clip được cho là quay khi tay đua 41 tuổi này đang ở Tokyo tham gia giải đua Công thức 1 Nhật Bản cuối tháng 3. Anh về đích vị trí thứ 6 trong giải đua này.

Trước đó, tin đồn cặp đôi này hẹn hò đã lan tỏa khi cả hai bị bắt gặp tay trong tay mua sắm ở Tokyo. Tuy nhiên, họ không lên tiếng xác nhận hay bác bỏ tin đồn nhưng Lewis Hamilton bình luận dưới ảnh dự tiệc Oscar 2026 của Kim "Kardashian" bằng biểu tượng cảm xúc hình trái tim.

Cánh săn ảnh thông tin vào tháng 2, cả hai bị bắt gặp bí mật hẹn hò tại điền trang của Lewis Hamilton tại Anh sau đó cùng nhau đến Paris - Pháp.

Video clip Lewis Hamilton đăng tải

Lewis Hamilton người Anh, là tay đua danh tiếng đã 7 lần vô địch F1 và là biểu tượng toàn cầu của môn đua xe F1. Trong khi đó, Kim "siêu vòng ba" cũng vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí thế giới.