Giữa không khí sôi động của FIFA World Cup 2026, khi hàng triệu người hâm mộ dõi theo các trận cầu đỉnh cao, một đoạn clip tuyên truyền của Công an TP.HCM bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Lấy cảm hứng từ bộ phim Mai, clip truyền tải thông điệp mạnh mẽ về việc nói không với cá độ bóng đá, nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng.

Bất ngờ clip Công an TP.HCM cover phim "Mai" cán mốc hơn 2 triệu lượt xem giữa mùa World Cup: Câu thoại cuối khiến nhiều người lặng đi

Đoạn phim ngắn mở đầu bằng cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ giữa một người đàn ông từng chấp hành xong án phạt tù và một cán bộ công an. Thay vì những lời trách móc, người cán bộ ân cần hỏi thăm cuộc sống sau khi hoàn lương, việc làm cũng như quá trình hòa nhập cộng đồng của người đàn ông.

Cao trào của clip xuất hiện khi một đối tượng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ được đưa đi ngang qua. Hình ảnh ấy khiến người đàn ông lặng người, nhớ lại chính bản thân mình trong quá khứ.

Nhận ra tâm lý của người đối diện, vị cán bộ công an nhẹ nhàng động viên: "Thôi thôi thôi, không có bạn bè liên lạc gì nha. Giờ ra tù rồi, ai cũng có vợ con hết rồi, trưởng thành lên. Với cái tính của em á, anh sợ em dễ tái cá độ lắm." Cán bộ công an tiếp tục nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của đoạn phim bằng câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: "Đâu ai thiếu cá độ mà chết đâu. Ráng lên nha."

Ở những giây cuối, người đàn ông nghẹn ngào gửi lời cảm ơn: "Cảm ơn vì đã bắt em, trước khi em tan cửa nát nhà." Câu thoại khép lại đoạn phim, đồng thời truyền tải thông điệp về giá trị của việc ngăn chặn vi phạm pháp luật từ sớm, giúp người lầm lỗi có cơ hội làm lại cuộc đời.

Không lựa chọn cách tuyên truyền bằng những điều luật hay khẩu hiệu khô cứng, clip được xây dựng theo phong cách điện ảnh, lấy cảm hứng từ bộ phim Mai, với nhịp kể chậm, lời thoại đời thường và diễn xuất tự nhiên của các cán bộ công an trẻ. Cách kể chuyện gần gũi, giàu cảm xúc giúp thông điệp phòng ngừa cá độ bóng đá được truyền tải một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo sức lan tỏa trong bối cảnh World Cup đang diễn ra.

Dù chỉ kéo dài hơn một phút, clip đã nhận được nhiều sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội với hơn 2 triệu lượt xem. Nhiều người cho rằng cách tuyên truyền mới mẻ, gần gũi với giới trẻ và bám sát các xu hướng điện ảnh đã giúp thông điệp "nói không với cá độ" trở nên dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ hơn so với những hình thức tuyên truyền truyền thống.

Thông qua những thước phim ngắn, lời thoại mộc mạc và các tình huống gần gũi với đời sống, lực lượng Công an TP.HCM mong muốn nhắc nhở người dân không tham gia cá độ dưới bất kỳ hình thức nào, tránh để những phút ham vui đánh đổi bằng tiền bạc, hạnh phúc gia đình và tương lai của chính mình.