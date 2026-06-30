Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, CEO Apple Tim Cook đã thẳng thắn thừa nhận việc hãng khó có thể tiếp tục gánh chịu chi phí chip nhớ đang ngày càng đắt đỏ. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo toàn cầu đã khiến các nhà sản xuất linh kiện dồn lực cho thị trường máy chủ, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng cho các thiết bị điện tử tiêu dùng. Hệ quả tất yếu là một đợt tăng giá sản phẩm "không thể tránh khỏi" có thể được Apple áp dụng ngay trong thời gian ngắn sắp tới. Sự bất ổn này càng bị đẩy lên cao do ảnh hưởng từ các chính sách thuế quan và xung đột chuỗi cung ứng quốc tế khiến những chiếc iPhone đời mới ngày càng trở nên đắt đỏ.

Đáng chú ý, Apple lại đang có những động thái vô cùng tích cực nhằm xoa dịu người dùng thiết bị cũ. Điển hình là việc hệ điều hành iOS 27 sắp tới được thông báo sẽ tối ưu hóa để cải thiện hiệu suất rõ rệt cho các dòng máy đã ra mắt từ lâu. Những chiếc điện thoại như iPhone 11 có thể tăng tốc độ khởi động ứng dụng lên 30% và giảm tới 70% thời gian tải ảnh trong thư viện.

Hơn thế nữa, bài toán bảo trì cũng nghiêng hẳn phần thắng về phía các dòng máy đời cũ. Lấy ví dụ thực tế, chi phí thay pin cho một chiếc iPhone 17 có thể lên tới 120 USD, trong khi con số này ở iPhone 13 chỉ là 90 USD. Việc chấp nhận mua một thiết bị tân trang và thay pin định kỳ đang trở thành một chiến lược tài chính hiệu quả, giúp thiết bị hoạt động hoàn hảo mà không đòi hỏi mức đầu tư ban đầu quá lớn.

Dù Apple đã nỗ lực trì hoãn việc tăng giá diện rộng để bảo vệ hình ảnh thương hiệu, thậm chí từng tung ra dòng MacBook Neo giá rẻ để kìm hãm đà tăng, nhưng áp lực chi phí vẫn rất lớn. Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone màn hình gập dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới đây gần như chắc chắn sẽ có mức giá cao hơn đáng kể. Tâm lý e ngại việc phải chi trả đến 2.000 USD cho một chiếc điện thoại đang thúc đẩy doanh số thị trường đồ công nghệ tân trang tăng vọt.

Tuy nhiên, hiệu ứng từ việc tăng giá máy mới sẽ sớm lan sang thị trường đồ cũ. Các chuyên gia nghiên cứu từ Counterpoint Research cảnh báo rằng giá trị của các thiết bị đã qua sử dụng rất có thể sẽ leo thang trong vòng 3 đến 6 tháng tới theo nguyên lý chung của thị trường vốn hóa. Do đó, nếu bạn sẵn sàng đánh đổi một vài tính năng AI tiên tiến nhất để bảo vệ hầu bao, việc chốt đơn một chiếc iPhone cũ ngay lúc này chính là lựa chọn tối ưu trước khi toàn bộ thị trường thiết lập một mặt bằng giá đắt đỏ hơn.