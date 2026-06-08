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Thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em, nhiều đối tượng đã giả danh cán bộ cơ quan chức năng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các thủ đoạn được sử dụng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý lo ngại chậm trễ thủ tục của phụ huynh nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và tài sản của người dân.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng thường gọi điện, nhắn tin qua mạng xã hội hoặc gửi các đường link giả mạo để hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử cho trẻ em. Một số trường hợp còn yêu cầu phụ huynh cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc nhằm chiếm quyền kiểm soát thiết bị điện thoại.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng hoặc yêu cầu chuyển tiền với lý do “kích hoạt tài khoản”, “nâng cấp tài khoản”, “hỗ trợ làm nhanh thủ tục”. Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn giả danh cán bộ Công an gọi video để tăng mức độ tin tưởng, từ đó dẫn dụ nạn nhân làm theo hướng dẫn.

Theo quy định hiện hành, việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi phải được thực hiện trực tiếp tại cơ quan Công an. Trẻ em phải có mặt để xác thực thông tin, việc đăng ký không thực hiện hoàn toàn qua điện thoại, tin nhắn hoặc các đường link trên mạng xã hội. Ngoài ra, thủ tục này chỉ áp dụng đối với trẻ đã được cấp thẻ căn cước và cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 theo quy định.

Công an tỉnh Điện Biên khuyến cáo người dân không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ tự xưng là cán bộ Công an yêu cầu chuyển tiền để kích hoạt, nâng cấp hoặc hỗ trợ đăng ký nhanh tài khoản định danh điện tử. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, tài khoản ngân hàng cho người lạ; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc hoặc cài đặt ứng dụng lạ trên điện thoại. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Điện Biên