Hoạt động tội phạm trên Zalo đang diễn biến ngày càng tinh vi với những thủ đoạn đánh vào lòng tham hoặc sự thiếu cảnh giác của người dùng. Chỉ với một thao tác bấm vào các liên kết (link) lạ trong tin nhắn, nạn nhân có thể ngay lập tức bị tước quyền kiểm soát tài khoản, rò rỉ dữ liệu cá nhân hoặc bị rút sạch tiền ngân hàng.

Hãy xóa ngay 5 kiểu tin nhắn trên Zalo dưới đây nếu nhận được:

Tin nhắn khảo sát và nhận quà tặng tri ân

Đây là một trong những kịch bản phổ biến nhất hiện nay. Kẻ xấu sẽ gửi tin nhắn mời chào người dùng thực hiện khảo sát để nhận các phần quà hấp dẫn, tải tài liệu miễn phí hoặc xác minh thông tin nhận thưởng.

Khi truy cập vào đường dẫn đi kèm, người dùng sẽ được dẫn tới các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp. Tại đây, các yêu cầu cung cấp thông tin như họ tên, số điện thoại, email và ảnh căn cước công dân sẽ xuất hiện. Những dữ liệu nhạy cảm này sau đó sẽ bị thu thập để bán cho bên thứ ba hoặc sử dụng vào mục đích giả mạo danh tính.

Yêu cầu đăng nhập hoặc cung cấp mã OTP giả mạo

Để chiếm đoạt tài khoản nhanh nhất, kẻ gian sẽ tạo ra các website có diện mạo tương tự trang đăng nhập của Zalo. Chúng gửi link kèm theo các tin nhắn gây áp lực như "tài khoản bị xâm nhập trái phép" hoặc "yêu cầu xác minh để tiếp tục sử dụng".

Nếu người dùng mất cảnh giác nhập thông tin đăng nhập và mã OTP vào các trang này, tài khoản Zalo của họ sẽ bị đánh cắp ngay lập tức. Tội phạm sau đó sẽ mạo danh nạn nhân để đi vay tiền bạn bè, người thân hoặc tiếp tục phát tán các nội dung độc hại tới danh sách liên lạc.

Mạo danh thông báo khẩn từ Ngân hàng

Kẻ lừa đảo sử dụng các nội dung giả định từ ngân hàng như thông báo khóa tài khoản, yêu cầu xác nhận giao dịch lạ hoặc mời nâng hạn mức thẻ tín dụng. Đường dẫn đính kèm tin nhắn sẽ đưa nạn nhân tới các trang Internet Banking giả mạo.

Một khi người dùng điền đầy đủ số thẻ, mật khẩu và mã OTP, các đối tượng sẽ chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng và thực hiện lệnh rút tiền chỉ trong vài giây.

Giả mạo thông báo từ các ứng dụng mạng xã hội và Email

Tận dụng sự phổ biến của mạng xã hội Zalo, kẻ gian gửi các tin nhắn có nội dung như "có tài liệu mới cần xử lý" hoặc "yêu cầu đăng nhập lại để xem video/ảnh". Mục tiêu là đánh cắp thông tin đăng nhập của nền tảng này, từ đó mở rộng phạm vi tấn công sang các tài khoản quan trọng khác như ví điện tử và các mạng xã hội liên quan của nạn nhân.

Chiêu trò "làm nhiệm vụ" nhận hoa hồng

Hình thức này đang có xu hướng lan rộng mạnh mẽ. Nạn nhân được gửi tin nhắn dẫn dắt vào các nhóm chat hoặc ứng dụng bên thứ ba để làm những công việc đơn giản nhằm nhận tiền thưởng. Sau khi tạo được lòng tin bằng những khoản tiền nhỏ ban đầu, đối tượng sẽ yêu cầu người dùng nộp các khoản tiền lớn hơn với lý do "mở khóa nhiệm vụ cao cấp" hoặc "nâng mức hoa hồng". Khi số tiền đạt đến con số lớn, chúng sẽ cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ tài sản.

Khuyến cáo từ chuyên gia: