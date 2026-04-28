Theo văn bản chỉ đạo mới nhất từ Cục Điện lực (Bộ Công Thương) gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các Tổng công ty điện lực trên toàn quốc, biểu giá điện theo khung giờ mới sẽ chưa được kích hoạt ngay lập tức.

Cơ quan quản lý làm rõ: Việc áp dụng giá bán điện theo các mốc thời gian mới chỉ thực hiện khi bắt đầu đợt điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân gần nhất, sau khi Quyết định 14/2025/QD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện có hiệu lực.

Đáng chú ý, Bộ Công Thương hiện đang khẩn trương rà soát và sửa đổi các văn bản pháp lý liên quan. Mục tiêu là tạo cơ sở pháp lý vững chắc để có thể đưa khung giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm mới vào vận hành ngay trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2026.

Để chuẩn bị cho lộ trình này, Cục Điện lực đã yêu cầu các đơn vị thành viên của EVN chủ động về nhân lực và thiết bị. Trọng tâm là công tác cài đặt lại phần mềm đo đếm cho những khách hàng sử dụng điện theo hình thức 3 giá.

Theo thống kê từ EVN: Toàn hệ thống có khoảng 1,25 triệu công tơ điện đang áp dụng biểu giá theo thời gian sử dụng cần phải cài đặt lại. Thời gian triển khai cập nhật dữ liệu cho lượng lớn công tơ này dự kiến kéo dài trong khoảng 90 ngày.

Tại các tỉnh, thành tập trung nhiều khu công nghiệp và cơ sở kinh doanh lớn như Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương hay Đồng Nai, các đơn vị điện lực đang cấp tập triển khai nhân viên kỹ thuật xuống hiện trường. Việc cập nhật khung giờ mới vào công tơ đòi hỏi sự tỉ mỉ để đảm bảo tính chính xác trong việc tính hóa đơn cho khách hàng sau này.

Các công ty điện lực địa phương đặt ra mục tiêu là hoàn tất toàn bộ khối lượng cài đặt trong vòng 3 tháng tới. Việc chuẩn bị sớm này nhằm giúp hệ thống sẵn sàng "nhấn nút" vận hành ngay khi giá điện bình quân có sự biến động theo quy định của Chính phủ, góp phần giảm bớt áp lực phụ tải lên lưới điện quốc gia trong các khung giờ căng thẳng.

Trước đó, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 963/QĐ-BCT, về khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/4/2026 và quy định cụ thể thời gian áp dụng theo từng ngày trong tuần.