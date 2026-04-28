Nhiều trạm sạc, tủ đổi pin xuất hiện ở trung tâm TP Hà Nội

Theo Đề án "Vùng phát thải thấp" khu vực vành đai 1, TP Hà Nội dự kiến triển khai cấm xe xăng theo 3 giai đoạn: Từ ngày 1-7 đến 31-12, thí điểm tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm. Năm 2027, mở rộng ra phường Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh. Từ năm 2028 - 2029, áp dụng trên toàn bộ khu vực vành đai 1.

Để phục vụ người dân và hạn chế phương tiện phát thải vào trung tâm, thành phố đã công bố danh mục nhiều điểm đỗ xe xung quanh khu vực này.

Cụ thể, tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, các điểm đỗ xe tập trung trên phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đài phun nước đến rạp Thăng Long), phố Lý Thái Tổ (từ Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn), phố Ngô Quyền (đoạn trước số 16-22 và khu vực Lê Lai - Lê Thạch), cùng khu vực vườn hoa Diên Hồng (phố Lê Phụng Hiểu).

Khu vực Nhà hát Lớn và Tràng Tiền có các điểm tại vườn hoa Bảo tàng Cách mạng (số 25 Tông Đản, phố Phan Chu Trinh), phố Cổ Tân gần Nhà hát Lớn và khu vực khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, không nhận gửi qua đêm).

Trên các trục đường chính, nhiều điểm đỗ xe được bố trí tại phố Quang Trung (đoạn Trần Hưng Đạo - Tràng Thi, phục vụ 24/24 giờ), khu vực Cung Văn hóa Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo), phố Lý Thường Kiệt, phố Hai Bà Trưng với các điểm đỗ xe dưới lòng đường được cấp phép.

Bên cạnh các điểm đỗ xe truyền thống, Hà Nội cũng đưa vào khai thác hệ thống bãi đỗ xe cao tầng và thông minh.

Đáng chú ý là bãi đỗ xe cao tầng tại số 502 Trần Nhật Duật (gầm cầu dẫn Chương Dương) với sức chứa lớn, hoạt động cả ngày đêm. Ngoài ra còn có các bãi đỗ xe thông minh trên phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, sử dụng công nghệ đỗ xe tự động.

Tại các khu chợ và trung tâm thương mại, người dân có thể gửi xe tại chợ Đồng Xuân, tầng hầm trung tâm thương mại Hàng Da hoặc bãi xe tại khu vực Chương Dương Độ.

Đối với xe máy, hầu hết các tuyến phố tại Hoàn Kiếm đều có vỉa hè được cấp phép trông giữ. Một số khu vực tập trung gồm phố Phủ Doãn, Triệu Quốc Đạt (gần các bệnh viện lớn), phố Bà Triệu, Hàng Bài và các điểm tạm trong khu vực phố đi bộ vào cuối tuần.