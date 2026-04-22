Sau hơn một thập kỷ đưa vào sử dụng, tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội) một trong những khu dân cư đông đúc nhất Hà Nội với khoảng 10.000 căn hộ và hơn 40.000 cư dân, vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ).



Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội)

Mới đây, nhiều hộ dân tại các tòa nhà HH1, HH2, HH3, HH4 bất ngờ nhận được phiếu khảo sát nguyện vọng, trong đó đưa ra hai phương án xử lý: Trả lại căn hộ để nhận lại số tiền đã mua, hoặc đổi sang căn hộ có giá trị tương đương tại khu đô thị Thanh Hà.

Thông tin này lập tức thu hút cộng đồng cư dân, bởi phần lớn người dân cho rằng họ đã bỏ tiền mua nhà hợp pháp, sinh sống ổn định suốt nhiều năm nên việc yêu cầu trả nhà là thiếu hợp lý và ảnh hưởng lớn đến đời sống.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nguyên nhân khiến dự án chưa được cấp sổ đỏ xuất phát từ hàng loạt sai phạm của chủ đầu tư trong quá trình xây dựng, như xây vượt tầng, tăng mật độ căn hộ, chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai, dẫn đến vướng mắc pháp lý kéo dài.

Ông N.V.H, cư dân sinh sống ở toà chung cư HH Linh Đàm, nói: "Gia đình tôi mua nhà bằng toàn bộ tiền tích góp, ở đây đã gần 10 năm. Nay lại bảo trả nhà để nhận lại tiền thì không thể chấp nhận được. Giá nhà hiện nay đã tăng rất nhiều, số tiền hoàn trả sao đủ để chúng tôi mua chỗ ở mới"

Hàng ngàn căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở

Cùng chung tâm trạng, bà T.T.L. (HH2 Linh Đàm) cho biết điều người dân mong mỏi nhất là được cấp sổ đỏ để an cư lâu dài. "Người dân không sai, vậy tại sao cư dân lại phải gánh hậu quả từ sai phạm của chủ đầu tư"- bà L. nói.

Nhiều cư dân cho rằng, nếu áp dụng phương án hoàn tiền hoặc đổi nhà, người dân sẽ chịu thiệt lớn về giá trị tài sản, vị trí sinh sống và các chi phí phát sinh khác sau hơn 10 năm ổn định cuộc sống tại đây.

Nhiều người dân bất ngờ khi nhận được phiếu khảo sát nguyện vọng

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật TNHH ANVI, cho rằng các phương án hiện nay về bản chất vẫn là sự thỏa thuận giữa các bên. Sự việc tại HH Linh Đàm chưa từng có tiền lệ.

"Nếu người dân thấy phù hợp thì có thể chấp nhận. Nếu không đồng ý thì hoàn toàn có thể lựa chọn giải quyết theo quy định của pháp luật, thậm chí đưa ra tòa án"- ông Đức phân tích.

Tuy nhiên, theo luật sư Trương Thanh Đức, trong những trường hợp phức tạp liên quan đến hàng ngàn hộ dân, việc chỉ dựa vào thỏa thuận là chưa đủ. Nhà nước cần đóng vai trò trung tâm để đảm bảo lợi ích chung và tránh kéo dài tranh chấp.

Nhiều gia đình HH Linh Đàm không chấp nhận di dời hoặc nhận tiền

Về lý do phát phiếu khảo sát cho người dân, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết đây là từ phía Công an TP Hà Nội triển khai để xin ý kiến người dân. Trong đó, người dân được lựa chọn trả căn hộ và lấy lại tiền, hoặc đổi sang căn hộ khác tại Khu đô thị Thanh Hà. Trường hợp người dân không đồng ý trả lại nhà hoặc chuyển đi nơi khác, cư dân có thể ghi rõ nguyện vọng tại mục "ý kiến khác" trong phiếu khảo sát.

Theo lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt, hiện quá trình lấy phiếu khảo sát ý kiến của người dân tại HH Linh Đàm vẫn đang diễn ra và "phường đang đợi các tổ dân phố tổng hợp kết quả". Sau khi có kết quả thu thập từ các tổ dân phố gửi về, phường sẽ tổng hợp và gửi lên thành phố.