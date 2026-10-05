Bộ Công an thông tin, mới đây, Công an Lạng Sơn đã phát cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có trên 3,7 triệu lượt người nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; trong đó chủ yếu là lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, cư dân biên giới và khách du lịch sử dụng giấy thông hành, hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và xuất nhập cảnh trong ngày. Trung bình mỗi ngày, trên địa bàn tỉnh ghi nhận trên 800 lượt người nước ngoài được khai báo tạm trú.

Phần lớn người nước ngoài chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, thực tiễn quản lý cho thấy vẫn còn trường hợp cư trú quá thời hạn, hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh hoặc lợi dụng việc lưu trú để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp, cơ sở lưu trú chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm kiểm tra giấy tờ, khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Việc thực hiện đúng quy định về khai báo tạm trú không chỉ là nghĩa vụ pháp lý mà còn giúp doanh nghiệp, cơ sở lưu trú phòng ngừa nguy cơ bị lợi dụng, bảo đảm hoạt động kinh doanh an toàn, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Khai báo ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú

Thông tư số 87 ngày 9/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định cách thức thực hiện khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/7/2026.

Theo đó, người khai báo tạm trú truy cập hệ thống khai báo điện tử, đăng nhập tài khoản để thực hiện khai báo thông tin tạm trú. Việc khai báo phải được thực hiện ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú.

Để bảo đảm thông tin khai báo đầy đủ, chính xác, doanh nghiệp và cơ sở lưu trú cần kiểm tra, đối chiếu giấy tờ xuất nhập cảnh của người nước ngoài; cập nhật đúng thông tin trên hệ thống; theo dõi thời hạn tạm trú và thực hiện khai báo theo đúng trình tự, thời hạn quy định.

Thực hiện khai báo đầy đủ, kịp thời giúp cơ quan chức năng nắm tình hình cư trú, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú để vi phạm pháp luật.

Mức xử phạt đối với hành vi không khai báo tạm trú

Nghị định số 282 ngày 30/10/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2025, theo đó:

Ngoài ra, Nghị định số 282 của Chính phủ quy định mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với hành vi "Sử dụng lao động là người nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài hoặc cho người nước ngoài tạm trú khi người nước ngoài cư trú không hợp pháp tại Việt Nam hoặc phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam mà không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định".

Quy định này đặt ra trách nhiệm chủ động đối với doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài, đơn vị tổ chức chương trình du lịch và các cơ sở lưu trú. Khi phát hiện người nước ngoài cư trú không hợp pháp hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú, tổ chức, cá nhân liên quan phải kịp thời thông báo cho cơ quan có thẩm quyền; không được che giấu, tiếp tục bố trí lưu trú hoặc tạo điều kiện cho hành vi vi phạm.

Mức phạt cụ thể được xác định căn cứ chủ thể, tính chất, mức độ và các tình tiết của từng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú kiểm tra, đối chiếu giấy tờ xuất nhập cảnh của người nước ngoài trước khi bố trí lưu trú; không tiếp nhận giấy tờ hết giá trị, có dấu hiệu tẩy xóa, sửa chữa hoặc không phù hợp với người sử dụng. Thông tin tạm trú phải được khai báo đầy đủ, chính xác ngay khi người nước ngoài đến cơ sở lưu trú, không để xảy ra tình trạng khai báo chậm, khai báo thiếu hoặc chỉ thực hiện sau khi cơ quan chức năng kiểm tra.

Doanh nghiệp, cơ sở lưu trú cần thường xuyên theo dõi thời hạn thị thực, thời hạn tạm trú và mục đích nhập cảnh của người nước ngoài đang lưu trú, làm việc tại đơn vị; kịp thời hướng dẫn người nước ngoài thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định. Tuyệt đối không cho người nước ngoài tạm trú khi biết rõ người đó đang cư trú không hợp pháp; không che giấu, tiếp tay hoặc tạo điều kiện cho hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú trái phép.

Khi phát hiện người nước ngoài cư trú quá thời hạn, sử dụng giấy tờ không hợp lệ, lưu trú hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh hay có dấu hiệu vi phạm pháp luật, doanh nghiệp, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết.

Trường hợp hành vi có dấu hiệu tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ tính chất, mức độ, hậu quả và tài liệu liên quan để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật hình sự...