Theo quy định mới, mức trợ cấp hưu trí xã hội được điều chỉnh từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng/người/tháng, tăng 40.000 đồng mỗi tháng, tương ứng 8%. Nghị định 335/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/10.

Người cao tuổi nhận lương hưu, trợ cấp tại điểm chi trả. (Ảnh minh họa - Ảnh: chinhphu.vn)

Khoản trợ cấp này dành cho người cao tuổi không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Cụ thể, người từ đủ 75 tuổi trở lên, đáp ứng điều kiện theo quy định thuộc diện được hưởng chính sách. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng được hưởng nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cả nước có khoảng 2,5 triệu người đang hưởng chính sách này. Trợ cấp hưu trí xã hội được triển khai từ ngày 1/7/2025 theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP.

Để đề nghị hưởng trợ cấp, người đủ điều kiện hoặc người giám hộ lập văn bản theo mẫu, gửi trực tiếp đến UBND cấp xã nơi cư trú, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xác thực và chuẩn hóa thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sau đó quyết định và thực hiện chi trả. Thời gian hưởng được tính từ tháng Chủ tịch UBND cấp xã ký quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện, người đề nghị được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ngoài mức trợ cấp từ ngân sách Trung ương, một số địa phương có chính sách hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo quy định, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp tỉnh có thể trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn mức quy định của Chính phủ.