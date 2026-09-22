Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã thông tin tới người dân về 3 điều cần biết về BHXH bắt buộc, bao gồm nhóm người tham gia BHXH bắt buộc, căn cứ tiền lương tháng đóng và tỷ lệ trích đóng BHXH hàng tháng.

Ai thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Theo BHXH Việt Nam, nhóm người lao động là công dân Việt Nam thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức; công nhân, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, học viên... quân đội, công an nhân dân.

- Dân quân thường trực, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã/thôn/tổ dân phố.

- Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định; Vợ hoặc chồng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử đi công tác nhiệm kỳ cùng thành viên cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được hưởng chế độ sinh hoạt phí.

- Người quản lý doanh nghiệp, người kiểm soát, người quản lý điều hành hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... bao gồm cả trường hợp có hưởng lương hoặc không hưởng lương.

- Chủ hộ kinh doanh của hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Người lao động là công dân nước ngoài, làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam cũng thuộc nhóm tham gia BHXH bắt buộc. Cần lưu ý, nhóm người lao động này ngoại trừ các trường hợp sau: Di chuyển nội bộ doanh nghiệp; tại thời điểm ký hợp đồng lao động, người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định; Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Đối với người sử dụng lao động:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và tổ chức cơ yếu;

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác;

- Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động;

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Cần chú ý, người lao động đồng thời giao kết hợp đồng với nhiều người sử dụng lao động khác nhau thì chỉ đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên; đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp riêng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Căn cứ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định: Tiền lương làm căn cứ đóng là tiền lương tháng theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định: Tiền lương làm căn cứ đóng là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Tiền lương làm căn cứ đóng:

BHXH Việt Nam cho biết, tiền lương làm căn cứ đóng thấp nhất bằng mức tham chiếu tại thời điểm đóng là 2.530.000 đồng; cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng là 50.600.000 đồng. Đây cũng là căn cứ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của một số nhóm đặc thù như: Chủ hộ kinh doanh, quản lý không hưởng lương,...

Tỷ lệ trích đóng BHXH hàng tháng

Theo BHXH Việt Nam, tỷ lệ trích đóng BHXH hàng tháng được quy định cụ thể như sau:

Nguồn: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

BHXH Việt Nam lưu ý, tỷ lệ trích đóng này không áp dụng cho nhóm đặc thù tự đóng: chủ hộ kinh doanh, quản lý doanh nghiệp không hưởng tiền lương…