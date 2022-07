Tập trung hơn cho công việc, cô nàng công sở đã chuyển mình ngoạn mục như thế nào

Suy giảm trí nhớ mất tập trung - Không còn là bệnh của người già

Lưng chừng tuổi 30, Hà An không tin mình có thể mắc chứng suy giảm trí nhớ, mất tập trung. Cô tâm niệm, đây là bệnh lý ở người già, chứ ở độ tuổi của cô chẳng qua là do cuộc sống quá bộn bề, nhiều khi stress quá nên khó giữ được khả năng tập trung.

Tuy nhiên, dạo gần đầy trong rất nhiều tình huống bắt buộc phải tập trung cao độ để giải quyết cả một danh sách dài các công việc đang chờ thì Hà An lại bất lực với chính mình. Nếu như trước đây một đầu việc cô chỉ mất 30 phút để hoàn thành thì đến giờ có thể kéo dài ra nguyên một ngày mà vẫn chưa đâu vào đâu. Dù áp dụng rất nhiều cách được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội nhưng trạng thái lơ mơ, nặng đầu rồi thêm cả chứng thiếu ngủ khiến cô không thể tập trung.

Có lẽ, tình huống như Hà An không hiếm gặp ở môi trường công sở hiện nay. Nhiều bạn trẻ trong độ tuổi từ 25 - 34 luôn tự tin về trí nhớ, não bộ của mình, cho rằng chức năng não vẫn hoạt động rất tốt nên không có sự chăm sóc kịp thời, dẫn đến tình trạng suy giảm trí nhớ và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc, cản trở cơ hội thăng tiến.

Hành trình đến với TPBVSK Neurocard Max và bước chuyển mình ngoạn mục trong công việc của Hà An

"Không đầu hàng, không khuất phục" là điều mà Hà An luôn canh cánh trong lòng. Vì thế, cô nhanh chóng tìm tòi, hỏi han bạn bè, đồng nghiệp,... bằng mọi giá để tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng mất tập trung.

Thời gian đầu, cô cũng tìm hiểu và sử dụng một số sản phẩm hỗ trợ não bộ kết hợp luyện tập các phương pháp dành riêng cho người suy giảm trí nhớ. Tuy nhiên tình trạng cũng không thấy khả quan cho lắm, Hà An vẫn không thể tập trung vào công việc như trước.

Tuy nhiên, về sau Hà An may mắn được người bạn thân bên Úc giới thiệu sản phẩm TPBVSK Neurocard Max, nghe kể thì biết bên Úc loại này được ưa chuộng lắm, hầu như ai cũng có 1 hộp trong người. Lại là đứa bạn thân lâu năm giới thiệu nên Hà An cũng rất tin tưởng, cô nhờ bạn mình mua ngay 1 hộp bên Úc gửi về.

Sau khi nhận được hàng thì Hà An chăm chỉ uống theo hướng dẫn được ghi trên vỏ hộp. Trong khoảng 15 ngày đầu cô uống 2 viên/ngày (sáng) kết hợp với luyện tập, bổ sung chế độ dinh dưỡng thì thấy tình trạng được cải thiện hơn hẳn, có thể tập trung làm việc dù đôi lúc có chút sao nhãng.

Thấy có hiệu quả, Hà An tiếp tục kiên trì sử dụng đều đặn mỗi ngày, uống hết 1 hộp thì tình trạng mất tập trung hầu như được cải thiện đến 80%. Tính là sẽ nhờ bạn bên Úc mua thêm vài hộp để uống nhưng để cẩn thận hơn Hà An lại lên mạng tìm hiểu xem sản phẩm này uống duy trì có được không và có gây ảnh hưởng cho sức khỏe không thì mới biết TPBVSK Neurocard Max cũng đã có tại Việt Nam, còn được nhập khẩu 100% nên quyết định đặt thêm 2 hộp uống duy trì.

Cũng qua tìm hiểu, Hà An mới biết kỹ hơn về các thành phần có trong sản phẩm này, tất cả đều là thảo dược thiên nhiên. Trong đó, chiết xuất từ cây rau đắng biển được chuẩn hóa từ BacoMind® dựa theo bài thuốc từ y học cổ truyền của Ấn Độ giúp hỗ trợ tốt cho não bộ. Thành phần Omega-3 (VIVOMEGA®) chất lượng cao, là loại dầu cá cô đặc tinh khiết từ cá biển sâu Nauy đã được thẩm định lâm sàng rất tốt cho não bộ. Toàn thành phần quý, bảo sao dùng không hiệu quả.

Tính đến nay, Hà An đã dùng sang hộp TPBVSK Neurocard Max thứ 3 và không còn gặp phải vấn đề về mất tập trung, đau đầu. Thậm chí, đầu óc còn trở nên minh mẫn, tâm trạng vui vẻ, lạc quan hơn nên chất lượng công việc được cải thiện đáng kể, sếp dần tin tưởng thêm và tiếp tục giao cho mình những dự án quan trọng của công ty. "Không nói quá chứ nhờ sự tập trung cao độ trong công việc mà tất cả các dự án mới mình đảm nhiệm đều hoàn thiện một cách xuất sắc, được sếp quý, đồng nghiệp ngưỡng mộ đối với mình đã là một thành tựu lớn. Nhưng còn hạnh phúc hơn khi mình được đề bạt vào chức phó phòng MKT" - Hà An chia sẻ.

Có thể nói, TPBVSK Neurocard Max đã thay đổi cuộc sống, sự nghiệp của Hà An rất nhiều. Theo đó, nếu từng suy giảm trí nhớ, kém tập trung như Hà An thì đừng quên đầu tư cho mình một hộp TPBVSK Neurocard Max. Chắc chắn bạn sẽ cực kỳ bất ngờ với công dụng của sản phẩm mang lại đấy.

Link đặt mua TPBVSK Neurocard Max tại Việt Nam mà Hà An lựa chọn đây nhé các chị em: https://bit.ly/NeurocardMax01

