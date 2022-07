Nữ doanh nhân Bùi Thúy An và tâm niệm xây dựng giá trị bản thân bằng sự thành công

Bùi Thúy An - Founder của thương hiệu thời trang Thúy An Design là một hình mẫu như vậy, càng đặc biệt hơn khi chị được biết đến là một người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp và đầy bản lĩnh. Ở Thủ đô có lẽ mọi người không còn lạ lẫm gì với thương hiệu Thúy An Design - một trong những thương hiệu sản xuất những bộ trang phục hiện đại và thanh lịch dành cho phụ nữ tọa lạc trên đường Tràng Thi, Hà Nội.

Thương hiệu thời trang Thúy An Design với những trang phục độc đáo nhằm nêu bật sự nữ tính của người mặc. Được biết Thúy An từng học thiết kế thời trang và du học tại Paris nhưng sau khi học xong cô quyết định lập gia đình và xây dựng tổ ấm của mình. Nhưng đam mê vẫn chảy trong người nên cô cùng người ông xã đã mở một shop quần áo và thất bại. Không nản chí, cô tìm tòi học hỏi, phát triển bản thân và tạo dựng nên thương hiệu Thúy An Design - một quả ngọt cho hành trình đầy bản lĩnh và chông gai của cô gái trẻ này.

Thúy An Design - thương hiệu thời trang nữ cao cấp Hà Nội

Thúy An Design là một trong những cái tên được rất đông đảo chị em lựa chọn. Ra đời từ khá lâu và đã có được chỗ đứng vững chắc trong thị trường. Thời trang là một lĩnh vực vô cùng cạnh tranh nếu một thương hiệu ra đời không có những điểm khác biệt riêng thì nhanh chóng đào thải ra khỏi thị trường. Chính vì vậy, thời gian hoạt động của một thương hiệu đủ để nói lên sự uy tín.

Để có thể chinh phục các tín đồ thời trang thì đội ngũ nhân viên thiết kế của đơn vị luôn làm việc không ngừng nghỉ đưa ra rất nhiều các sản phẩm thời trang khác nhau. Từ những bộ đồ công sở, cho đến thời trang dự tiệc, thời trang dạo phố… Đến với Thúy An Design mọi người được thỏa sức lựa chọn những bộ đồ phù hợp nhất với mình.

Thành công, giỏi giang trong công việc nên Thúy An rất biết tận hưởng cuộc sống cũng như tự thưởng bản thân sau những dự án thành công của mình. Và mới đây, Thúy An làm không ít "dân cư mạng" ao ước và ngưỡng mộ khi cô sở hữu thêm chiếc BMW Z4 - một ước mơ của biết bao người. Thúy An chia sẻ: "Đây là thành quả và sự cố gắng của mình trong suốt năm qua, tuy có khó khăn do dịch bệnh nhưng đó cũng chính là động lực để mình cố gắng và phát triển hơn mỗi ngày. Và mình tin rằng, nếu chúng ta đủ cố gắng, làm việc bằng cả cái tâm thì chắc chắn sẽ hái được quả ngọt".

Mới đây cô lại gây chú ý với những hình ảnh đi du lịch Hàn Quốc. Những tấm hình cô nàng đăng tải trên facebook được bạn bè và mọi người khen ngợi bởi cô sở hữu thân hình chuẩn cân đối cùng với phong cách thời trang nền nã, trang nhã nhưng không kém phần sang trọng. Mọi người được chiêm ngưỡng khi thấy Thúy An qua nhiều hình ảnh với trang phục truyền thống của Hàn Quốc: xinh đẹp, năng động.

Thúy An bật mí rằng, sắp tới sẽ có nhiều dự án và cho ra mắt nhiều bộ thiết kế mới lạ, độc đáo hơn nữa. Chúc cô nàng Thúy An thành công, luôn là bóng hồng tỏa ngát hương.

https://afamily.vn/nu-doanh-nhan-bui-thuy-an-va-tam-niem-xay-dung-gia-tri-ban-than-bang-su-thanh-cong-20220707222148689.chn