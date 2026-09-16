Tập đoàn TH ra mắt Sữa Chua Kem Ngậy Hương Vanilla Tự Nhiên và Phomat Tự Nhiên TH true YOGURT TOPKID

Khi lựa chọn thực phẩm cho trẻ nhỏ, bên cạnh yếu tố dinh dưỡng, hương vị và cảm giác ngon miệng cũng ngày càng được các gia đình quan tâm. Một sản phẩm phù hợp không những đáp ứng nhu cầu về dưỡng chất, mà phải tạo được sự hào hứng để mỗi lần thưởng thức trở thành một khoảng thời gian trẻ thực sự mong đợi.

Sữa Chua Kem Ngậy Hương Vanilla Tự Nhiên & Phomat Tự Nhiên TH true YOGURT TOPKID được phát triển theo định hướng "cao cấp - cải tiến"

Từ nhu cầu đó, TH tiếp tục mở rộng và nâng cấp dòng sữa chua ăn trẻ em TH true YOGURT Creamy cao cấp với hai hương vị mới: Hương Vanilla Tự Nhiên và Phomat Tự Nhiên.

Sản phẩm mới được nâng cấp toàn diện từ thành phần nguyên liệu, trải nghiệm thưởng thức đến giá trị dinh dưỡng, mang đến lựa chọn khác biệt, đáp ứng nhu cầu thưởng thức và dinh dưỡng ngày càng đa dạng, cho bé khỏe mạnh tự nhiên.

Cấu trúc sánh mịn, thơm ngậy tự nhiên

Làm nên nét riêng của bộ sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy TH true YOGURT TOPKID trước hết là nguyên liệu sữa tươi sạch, nguyên chất theo chuẩn của trang trại TH. Từ trang trại đến nhà máy, nguồn sữa tươi sạch được bảo quản lạnh và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, trước khi được chế biến trên dây chuyền sản xuất hiện đại theo các tiêu chuẩn chất lượng của TH.

Sản phẩm được bổ sung kem từ sữa tươi, góp phần mang đến trải nghiệm thưởng thức thơm ngậy tự nhiên cùng kết cấu sữa chua sánh mịn, dẻo quyện. Nhờ đó, mỗi thìa sữa chua trở nên hấp dẫn hơn với trẻ, đồng thời tạo nên dấu ấn riêng cho dòng sữa chua ăn dành cho trẻ em TH true YOGURT TOPKID Creamy cao cấp.

Nếu kết cấu tạo sánh mịn, dẻo quyện mang đến sự mới lạ khi thưởng thức, thì hai hương vị hấp dẫn tiếp tục làm phong phú trải nghiệm ăn ngon của trẻ. Với Hương Vanilla Tự Nhiên, sản phẩm mang đến hương thơm ngọt dịu, thân thuộc và dễ thưởng thức. Trong khi đó, Phomat Tự Nhiên tạo thêm một lựa chọn mới lạ với vị thơm ngon đặc trưng, giúp trẻ có thể thay đổi khẩu vị mỗi ngày.

Bộ sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy Hương Vanilla Tự Nhiên & Phomat Tự Nhiên TH true YOGURT TOPKID nổi bật với hương vị thơm ngon đặc trưng từ sữa tươi sạch, được bổ sung kem từ sữa tươi tăng thêm vị thơm ngậy tự nhiên, kết cấu sánh mịn cùng hai hương vị hấp dẫn, mang đến vị ngon ngất ngây trong từng thìa sữa chua. Sản phẩm được lên men tự nhiên và không sử dụng chất bảo quản, tiếp tục kế thừa định hướng chú trọng chất lượng, nguồn nguyên liệu mà TH theo đuổi trong quá trình phát triển sản phẩm.

Đây cũng là cách TH cụ thể hóa định hướng "cao cấp - cải tiến" trong nhóm sữa chua ăn dành cho trẻ em. Sự cải tiến không chỉ thể hiện ở một yếu tố đơn lẻ, mà được tạo nên từ tổng hòa của nguyên liệu, thành phần, kết cấu cho đến hương vị và giá trị dinh dưỡng, qua đó mang đến cho trẻ thêm một lựa chọn khác biệt trong chế độ ăn hằng ngày.

Thêm dưỡng chất cho hành trình lớn lên khỏe mạnh của trẻ

Bên cạnh việc tạo nên trải nghiệm ăn ngon, bộ sản phẩm sữa chua ăn trẻ em TH true YOGURT TOPKID Creamy cao cấp còn được phát triển với sự quan tâm tới nhu cầu dinh dưỡng trong giai đoạn trẻ lớn lên từng ngày.

Cụ thể, riêng hai sản phẩm mới Sữa Chua Kem Ngậy Hương Vanilla Tự Nhiên & Phomat Tự Nhiên TH true YOGURT TOPKID cung cấp 4,2 g đạm và 160 mg calci trong mỗi 100 g sản phẩm, đồng thời cung cấp các dưỡng chất có sẵn từ sữa tươi. Đặc biệt, hai sản phẩm mới được bổ sung bộ vi chất Calci - Vitamin D3 - K2, hỗ trợ xây dựng xương chắc khỏe; cùng Kẽm, hỗ trợ tăng trưởng và miễn dịch khỏe mạnh.

Việc kết hợp nhiều dưỡng chất trong cùng một sản phẩm giúp bộ sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy TH true YOGURT TOPKID không chỉ tạo hứng thú cho trẻ bằng hương vị và kết cấu mới, mà còn góp phần bổ sung dinh dưỡng vào khẩu phần hằng ngày. Với quy cách hũ 60 g vừa vặn, sản phẩm có thể được sử dụng như một bữa phụ xen kẽ các bữa chính, phù hợp với nhu cầu của trẻ nhỏ.

Từ một hũ sữa chua, điều trẻ cảm nhận trước tiên có thể chỉ đơn giản là vị ngon, độ thơm ngậy hay cảm giác sánh mịn thú vị. Nhưng phía sau trải nghiệm ấy là sự kết hợp sáng tạo được nghiên cứu từ nguyên liệu sữa tươi, thành phần kem từ sữa tươi đến các vi chất bổ sung phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Với sản phẩm Sữa Chua Kem Ngậy Hương Vanilla Tự Nhiên TH true YOGURT TOPKID và Sữa Chua Kem Ngậy Phomat Tự Nhiên TH true YOGURT TOPKID, TH tiếp tục mở rộng thế giới hương vị, đồng thời bổ sung thêm những lựa chọn cao cấp cho dòng sản phẩm sữa chua ăn dành cho trẻ em. Sự ra mắt này cũng tiếp nối hành trình đổi mới sáng tạo của TH, hướng đến những sản phẩm vừa mang lại trải nghiệm ngon miệng, vừa đồng hành cùng nhu cầu dinh dưỡng, cho bé yêu khỏe mạnh tự nhiên trong từng giai đoạn trưởng thành.