iOS 27 hỗ trợ iPhone nào, máy đời cũ có Siri AI không?

iOS 27 là bản cập nhật phần mềm đáng chú ý trong năm nay của Apple, nhất là khi hãng đưa thêm nhiều tính năng dựa trên Apple Intelligence vào trải nghiệm hằng ngày. Với người dùng iPhone đời cũ, câu hỏi quan trọng là máy có được lên iOS 27 hay có dùng được Siri AI hay không.

iOS 27 hỗ trợ những mẫu iPhone nào?

Danh sách tương thích của iOS 27 bao gồm các mẫu iPhone từ iPhone 11 trở lên, cùng iPhone SE thế hệ thứ 2 trở lên. Như vậy, nhiều thiết bị đã ra mắt vài năm trước vẫn có thể nhận bản cập nhật phần mềm mới, bao gồm iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 và các model mới thuộc iPhone Duo Series .

Với nhóm sản phẩm mới, iOS 27 được cài sẵn hoặc hỗ trợ đầy đủ trên iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Riêng iPhone Duo chỉ nên được nhìn như một mẫu máy trong dòng iPhone Duo Series, không phải một phân cấp ngang hàng với toàn bộ series.

Người dùng có thể kiểm tra cập nhật trong phần Cài đặt, mục Cài đặt chung và Cập nhật phần mềm. Với các máy đời cũ, dung lượng trống, tình trạng pin và mức độ tương thích ứng dụng vẫn là các yếu tố nên cân nhắc trước khi nâng cấp.

Máy đời cũ có dùng được Siri AI không?

Câu trả lời là không phải tất cả máy được lên iOS 27 đều dùng được Siri AI. Apple Việt Nam cho biết Siri AI là phiên bản Siri mới được hỗ trợ bởi Apple Intelligence, cần thiết bị tương thích Apple Intelligence và hiện chỉ hỗ trợ tiếng Anh khi ra mắt. Vì vậy, người dùng tại Việt Nam có thể cập nhật iOS 27, nhưng nếu muốn dùng Siri AI cần chú ý thêm cả đời máy lẫn ngôn ngữ đang được hỗ trợ.

Apple Intelligence tương thích với iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max và các phiên bản iPhone 16 trở lên, bao gồm những model mới như iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo. Những mẫu như iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 và iPhone 15 Plus vẫn có thể được lên iOS 27, nhưng không phải thiết bị dành cho Apple Intelligence.

Điểm dễ nhầm là Apple Intelligence trên iOS 27 có hỗ trợ tiếng Việt, nhưng Siri AI hiện mới hỗ trợ tiếng Anh. Nói cách khác, một số tính năng Apple Intelligence có thể phù hợp hơn với người dùng Việt, trong khi Siri AI vẫn phụ thuộc vào lộ trình mở rộng ngôn ngữ của Apple.

Apple Intelligence trên iOS 27 có gì đáng chú ý?

Apple Intelligence trên iOS 27 tập trung vào các tác vụ thực tế như hỗ trợ viết, chỉnh sửa ảnh, tạo hình ảnh, nhận biết nội dung trên màn hình và xử lý ngữ cảnh cá nhân. Apple nhấn mạnh hướng xử lý dữ liệu trên thiết bị và Điện Toán Đám Mây Riêng để bảo vệ quyền riêng tư trong các tác vụ cần năng lực xử lý lớn hơn.

Trên các mẫu iPhone mới, Apple Intelligence còn liên quan trực tiếp đến camera và hiệu năng. iPhone 18 Pro và Pro Max dùng chip A20 Pro, Bộ Đôi Neural Engine 16 lõi và GPU có Neural Accelerators để xử lý các tác vụ AI, hình ảnh và đồ họa.

Riêng iPhone 18 Pro và Pro Max còn có camera 48MP Fusion Main với khẩu độ thay đổi, các điều khiển Pro cho khẩu độ ống kính, tốc độ màn trập, cân bằng trắng và xem biểu đồ. Photographic Styles 3 bổ sung tùy chỉnh kết cấu, độ nhiễu hạt và hiệu ứng phim. Đây là các nâng cấp nên được xem cùng Apple Intelligence, vì phần mềm và phần cứng đang gắn chặt hơn trong trải nghiệm chụp ảnh.

Có nên cập nhật iOS 27 ngay?

Với người dùng iPhone mới, đặc biệt từ iPhone 15 Pro trở lên, iOS 27 là bản cập nhật đáng cân nhắc sớm vì mở ra nhiều tính năng Apple Intelligence hơn. Tuy vậy, nếu công việc phụ thuộc vào các ứng dụng ngân hàng, ứng dụng nội bộ hoặc phụ kiện chuyên dụng, người dùng vẫn nên kiểm tra tương thích trước khi cập nhật.

Với iPhone đời cũ như iPhone 11, iPhone 12 hoặc iPhone 13, iOS 27 vẫn có ý nghĩa nhờ các bản vá bảo mật, tinh chỉnh giao diện và một số cải thiện hiệu năng. Tuy nhiên, kỳ vọng cần thực tế hơn: máy có thể nhận phần mềm mới, nhưng không có nghĩa sẽ có đầy đủ Apple Intelligence hay Siri AI.

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