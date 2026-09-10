Tập đoàn Sun Life tăng trưởng mạnh tại châu Á, củng cố cam kết với thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, Sun Life Việt Nam cũng ghi nhận những kết quả khả quan trong nửa đầu năm 2026, đồng thời tăng cường năng lực tài chính để thực hiện cam kết đồng hành và bảo vệ khách hàng trước những rủi ro trong cuộc sống.

Tập đoàn Sun Life toàn cầu và Sun Life châu Á duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ

Trong Quý 2/2026, tập đoàn Sun Life ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trên nhiều lĩnh vực hoạt động. Theo ông Kevin Strain, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Life, những kết quả này phản ánh sức mạnh của mô hình kinh doanh đa dạng cùng khả năng thực thi hiệu quả của Tập đoàn trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều biến động. Sun Life tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh ở các mảng kinh doanh cốt lõi, với doanh số bảo hiểm dành cho khối khách hàng doanh nghiệp tăng 27% và doanh số bảo hiểm khối khách hàng cá nhân tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, mảng quản lý tài sản và quản lý gia sản cũng ghi nhận dòng vốn và doanh số tích cực, đóng góp 2,1 tỷ đô la Canada vốn ròng trong quý. Kết quả này giúp Sun Life đạt mức tăng trưởng lợi nhuận cơ bản hai chữ số và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (Underlying ROE) đạt 19,1%.

Song song với tăng trưởng kinh doanh, Sun Life tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trong quý vừa qua, Tập đoàn trở thành thành viên sáng lập của AI Consortium tại Canada và triển khai nền tảng AI tác nhân (Agentic AI) do chính Sun Life phát triển dành cho các nhóm kiến trúc công nghệ. Những bước tiến này góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện để đội ngũ nhân viên tập trung hơn vào việc mang lại giá trị cho khách hàng.

Tại khu vực châu Á, trong Quý 2/2026, lợi nhuận cơ bản đạt 222 triệu đô la Canada, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh số bảo hiểm cá nhân đạt 862 triệu đô la Canada, tăng 20%, phản ánh nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng đối với các giải pháp bảo vệ và hoạch định tài chính dài hạn. Bên cạnh đó, doanh số quản lý tài sản đạt 1,113 tỷ đô la Canada, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tăng trưởng đồng đều ở cả mảng bảo hiểm và quản lý tài sản tiếp tục khẳng định vị thế của Sun Life là một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính hàng đầu khu vực, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng trong hành trình xây dựng sức khỏe tài chính bền vững.

Sun Life Việt Nam tiếp tục khai trương văn phòng mới bên Hồ Tây

Tại Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm của Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh nỗ lực không ngừng của công ty trong việc đa dạng hóa các giải pháp bảo hiểm, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp bảo vệ tài chính tới nhiều phân khúc khách hàng hơn.

Đặc biệt, tổng chi phí bồi thường và chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 341 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Đây là minh chứng rõ nét cho cam kết của Sun Life Việt Nam trong việc đồng hành cùng khách hàng và gia đình họ khi không may gặp phải những biến cố về sức khỏe, tai nạn hay rủi ro tài chính. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời và đầy đủ không chỉ giúp khách hàng vượt qua khó khăn mà còn góp phần củng cố niềm tin vào vai trò thiết thực của bảo hiểm nhân thọ trong cuộc sống hiện đại.

Bên cạnh đó, doanh thu hoạt động tài chính đạt 406 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy năng lực quản lý tài chính hiệu quả cùng nền tảng tài chính vững mạnh của Sun Life Việt Nam, tạo động lực quan trọng để công ty tiếp tục đầu tư cho phát triển sản phẩm, chuyển đổi số và nâng cao trải nghiệm khách hàng trong thời gian tới.

Mặc dù kết quả kinh doanh gần đây chưa phản ánh lợi nhuận, chủ yếu do gia nhập thị trường muộn hơn nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác và liên tục đầu tư mạnh cho công nghệ, hệ thống vận hành cũng như trải nghiệm khách hàng, Sun Life Việt Nam vẫn duy trì chiến lược phát triển dài hạn và không ngừng mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam. Mới đây nhất, Sun Life Việt Nam chính thức khai trương văn phòng S.Pace tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng và khẳng định niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường Việt Nam.

Với tổng diện tích hơn 2000 m², gồm 4 tầng, tòa S.Pace được thiết kế theo hướng hiện đại, cởi mở và đa chức năng, với mong muốn đưa khách hàng, tư vấn viên và cộng đồng đến gần nhau hơn. Đặc biệt, vị trí bên Hồ Tây góp phần tạo nên một trải nghiệm khác với hình ảnh văn phòng bảo hiểm truyền thống: gần gũi, thoải mái và hướng đến con người hơn.

Tập đoàn tài chính Sun Life hiện hoạt động tại 28 thị trường trên toàn cầu, phục vụ hơn 85 triệu khách hàng. Tính đến ngày 31/12/2025, Tập đoàn đang quản lý khối tài sản có tổng giá trị 1,6 nghìn tỷ đô la Canada, khẳng định vị thế là một trong những tổ chức dịch vụ tài chính lớn mạnh, uy tín và đáng tin cậy hàng đầu thế giới. Sun Life cũng nằm trong danh sách Fortune Global 500 và được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín hàng đầu thế giới như Standard & Poor’s (S&P), Moody’s và A.M. Best đánh giá có năng lực tài chính rất vững mạnh (AA; Aa3; A+)