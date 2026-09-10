The Affiliate Society 2026: Những trải nghiệm nào đang chờ đợi cộng đồng Tiếp thị liên kết?

Sự kiện không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ quy mô lớn mà còn mở ra hành trình trải nghiệm chuyên sâu, nơi nhà sáng tạo có thể cập nhật kiến thức, mở rộng kết nối và tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới, giải quyết trực diện những bài toán lớn của ngành Affiliate Marketing hiện đại.

Mở màn trải nghiệm từ khoảnh khắc check-in ấn tượng Ngay từ khi đặt chân tới The Affiliate Society 2026, khách mời sẽ được hòa mình vào không gian kết nối và trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng nhà sáng tạo nội dung. Không chỉ lưu giữ những khung hình ấn tượng tại điểm check-in hay khám phá không gian triển lãm của các thương hiệu, người tham dự còn có cơ hội sở hữu những thước phim cá nhân đậm chất điện ảnh, được thực hiện bởi đội ngũ sản xuất “triệu view” của Rain Dinh.

Nguồn ảnh: Rain Dinh

Ảnh minh họa khu vực chụp ảnh tại sự kiện

Đây không chỉ là một điểm nhấn về hình ảnh, mà còn góp phần tạo nên không gian để các Nhà sáng tạo gặp gỡ, giao lưu và bắt đầu những kết nối đầu tiên trước khi chương trình chính thức diễn ra.

Tiếp nối hoạt động check-in, The Affiliate Society 2026 sẽ dành một phần trong chương trình để tri ân và vinh danh các Nhà tài trợ đã đồng hành cùng sự kiện. Sự hiện diện của các thương hiệu không chỉ góp phần tạo nên quy mô của chương trình mà còn là một phần quan trọng trong mục tiêu xây dựng những “điểm chạm” trực tiếp giữa doanh nghiệp và cộng đồng nhà sáng tạo.

Từ đó, hành trình tại The Affiliate Society 2026 chính thức bước vào những nội dung chuyên môn được thiết kế xoay quanh các bài toán mà Nhà sáng tạo nội dung đang thực sự đối mặt trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi.

Từ ứng dụng AI đến xây dựng dấu ấn riêng trong thời đại số

Khi AI đang thay đổi cách nội dung được sáng tạo và tối ưu, bài toán của Nhà sáng tạo nội dung không chỉ nằm ở việc tăng hiệu suất mà còn ở cách tạo nên dấu ấn riêng giữa thị trường ngày càng cạnh tranh. Tại The Affiliate Society 2026, Nhà sáng tạo sẽ được tiếp cận những kiến thức thực tiễn về ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung, nghiên cứu sản phẩm, tối ưu hiệu suất Affiliate, đồng thời học cách xây dựng thương hiệu cá nhân, định hình “chất riêng” và tạo dựng vị thế trong mắt nhãn hàng.

Với chủ đề “AI Trong Affiliate - Từ Sáng Tạo Nội Dung Đến Tối Ưu Chuyển Đổi”, diễn giả Nguyễn Tất Kiểm sẽ chia sẻ cách ứng dụng AI xuyên suốt hành trình làm Affiliate, từ tìm kiếm ý tưởng, xây dựng nội dung, nghiên cứu và lựa chọn sản phẩm đến theo dõi hiệu suất, phân tích dữ liệu và hỗ trợ ra quyết định, giúp Creator tối ưu quy trình làm việc và nâng cao hiệu quả.

Diễn giả Nguyễn Tất Kiểm

Ở một góc nhìn khác, diễn giả Vũ Diệu Thúy tập trung vào bài toán xây dựng thương hiệu cá nhân trong thời đại AI: tìm kiếm “chất riêng”, xây dựng niềm tin với cộng đồng, ứng dụng công nghệ mà không đánh mất bản sắc và tạo dựng định vị rõ ràng trong mắt nhãn hàng.

Diễn giả Vũ Diệu Thúy

Chuỗi nội dung xoay quanh hai chủ đề song hành, bổ trợ lẫn nhau: công nghệ - công cụ giúp Nhà sáng tạo làm việc thông minh, hiệu quả hơn; và bản sắc - yếu tố giúp họ được nhận diện, ghi nhớ và xây dựng giá trị bền vững. Từ đó, chuỗi nội dung mang đến những kiến thức thực tiễn, có tính ứng dụng cao, giúp Nhà sáng tạo thích ứng linh hoạt trước những biến động không ngừng của thị trường nội dung và tiếp thị liên kết.

Mở ra những hợp tác dài hạn từ những điểm chạm trực tiếp

Quy tụ hơn 200 nhà sáng tạo nội dung (KOL/KOC) và 40 thương hiệu, The Affiliate Society 2026 hướng tới tạo nên những “điểm chạm” thực tế giữa nhà sáng tạo và doanh nghiệp. Tại tọa đàm Affiliate Leaders, những câu chuyện và bài toán thực tiễn của ngành sẽ được nhìn nhận từ nhiều góc độ, thông qua phần hỏi đáp với các nhà sáng tạo nổi bật trong lĩnh vực tiếp thị liên kết, đại diện doanh nghiệp và những chia sẻ từ chuyên gia xoay quanh vấn đề thuế trong hoạt động Affiliate. Đây cũng là cơ hội để người tham dự hiểu rõ hơn những vấn đề cần lưu ý khi phát sinh thu nhập từ Affiliate, đồng thời nắm bắt nhu cầu của nhà sáng tạo và các tiêu chí thương hiệu đặt ra khi lựa chọn đối tác.

Hình ảnh minh họa sân khấu tọa đàm tại sự kiện

Tiếp nối tọa đàm là đối thoại kết nối thương mại cùng không gian trưng bày, trải nghiệm sản phẩm của các thương hiệu, tạo điều kiện để nhà sáng tạo và đại diện doanh nghiệp trực tiếp trao đổi về nhu cầu, thế mạnh và định hướng hợp tác. Những cuộc gặp gỡ tại sự kiện vì thế không chỉ dừng lại ở kết nối, mà còn có thể trở thành tiền đề cho những cơ hội và mối quan hệ hợp tác lâu dài sau chương trình.

Khám phá không gian trải nghiệm thương hiệu tại sự kiện

Không gian trải nghiệm thương hiệu là một điểm nhấn đáng chú ý khác của The Affiliate Society 2026. Các gian hàng được thiết kế như những điểm chạm trực tiếp giữa nhãn hàng và Nhà sáng tạo nội dung, nơi Creator có thể trực tiếp khám phá, dùng thử sản phẩm và tìm hiểu câu chuyện thương hiệu cùng những giá trị nổi bật của từng đơn vị đồng hành.

Gian hàng của thương hiệu CB12 tại sự kiện

Gian hàng của thương hiệu Dr.pepti tại sự kiện

Gian hàng của thương hiệu Nature’s Way tại sự kiện

Không dừng lại ở trải nghiệm sản phẩm, khu vực này còn là cầu nối để Brand và Creator gặp gỡ, trao đổi, từ đó tìm kiếm những hướng hợp tác phù hợp. Từ những tương tác trực tiếp, Nhà sáng tạo có thêm chất liệu thực tế để xây dựng nội dung, đồng thời hiểu sâu hơn về sản phẩm mình sẽ giới thiệu đến cộng đồng. Về phía thương hiệu, đây cũng là cơ hội tiếp cận đúng đối tượng Creator, đặt nền móng cho các chiến dịch Affiliate được triển khai sau sự kiện.

Những phần quà đặc biệt dành cho khách mời tham dự

Bên cạnh những giá trị về kiến thức và kết nối, The Affiliate Society 2026 còn mang đến nhiều phần quà dành cho người tham dự. Trong đó, hộp quà độc bản dành cho các nhà sáng tạo nội dung quy tụ loạt sản phẩm đến từ những thương hiệu tài trợ đồng hành cùng chương trình. Nổi bật có các Nhà tài trợ Kim Cương gồm Dr.pepti, Nature’s Way, Jack N’ Jill, CB12, Jampama, Olanino, Velyniq, Boryniq; cùng các Nhà tài trợ Vàng gồm: Cavaillès, Cha&Mom, Rong biển Sung Gyung, Pika, Arkopharma, Akichip, Momo Rabbit và hàng loạt các nhãn hàng uy tín khác. Không chỉ mang ý nghĩa quà tặng, đây còn là cơ hội để nhà sáng tạo trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, tìm hiểu thương hiệu và mở ra thêm những điểm chạm cho các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Ảnh minh họa hộp quà dành cho Creator tham dự sự kiện

Ngoài ra, khi tham dự sự kiện lần này, các Nhà sáng tạo nội dung có cơ hội rinh về dàn quà tặng công nghệ cực "khủng". Những Creator may mắn nhất sẽ có cơ hội sở hữu Insta360 Luna Ultra Standard Bundle trị giá 24.990.000 VNĐ cùng nhiều phần quà giá trị khác, sự kiện hứa hẹn mang đến màn bùng nổ quà tặng đầy hấp dẫn dành riêng cho cộng đồng sáng tạo.

Từ những giá trị chuyên môn, cơ hội kết nối đến trải nghiệm sản phẩm và các phần quà, The Affiliate Society 2026 đang hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng để chào đón cộng đồng nhà sáng tạo cùng các thương hiệu vào ngày 12/9/2026 tại Hà Nội. Sự kiện được Blossom Creative Agency phối hợp sản xuất cùng ACCESSTRADE, dưới sự bảo trợ truyền thông của aFamily, hướng tới kiến tạo một không gian kết nối thực chất, nơi Creator và thương hiệu có thể gặp gỡ, chia sẻ và mở ra những cơ hội hợp tác mới trong hệ sinh thái Affiliate Marketing.