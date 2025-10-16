Ảnh: Người Lao Động

Thông tin về đám cưới sắp tới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Được biết, chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà là doanh nhân Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hải. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải.

Tập đoàn Sơn Hải thành lập từ ngày 13/4/1998, có trụ sở tại tỉnh Quảng Bình, được biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, từng tham gia hàng chục dự án lớn trải dài từ Bắc vào Nam.

Trong giai đoạn 2018 – 2024, Sơn Hải trúng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.204 tỷ đồng, nhiều gói đạt tỷ lệ tiết kiệm cao so với dự toán. Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, tập đoàn tiếp tục thắng 4 gói thầu lớn trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, tổng giá trị vượt 2.600 tỷ đồng.

Năm 2023, trong bối cảnh kinh doanh thuận lợi, thu nhập bình quân của người lao động ở tập đoàn Sơn Hải tăng lên 24 triệu đồng/người/tháng.﻿

Tại buổi tổng kết cuối năm 2023, đã có 28 cá nhân được vinh danh xuất sắc, đến từ nhiều tổ đội, bộ phận khác nhau như lái máy lu, máy ủi, xe ben, cẩu,.. kỹ sư, quản lý đại diện cho 1.700 người lao động của Tập đoàn Sơn Hải.

Trong đó, người có thu nhập thấp nhất là anh công nhân lái máy lu với số tiền hơn 270 triệu đồng. 12 cá nhân khác là các công nhân lái máy ủi, xe ben, xe cẩu, máy khoan hầm,.. thu nhập dao động từ 312 đến 348 triệu đồng; 2 công nhân kỹ thuật và vận hành có thu nhập lần lượt là 416 và 492 triệu đồng.

Đội ngũ kỹ sư và quản lý được vinh danh bao gồm 13 người, trong đó chỉ có 1 người được gần 500 triệu đồng, còn lại đều trên 500 triệu đồng. Đặc biệt, có 6 quản lý có mức thu nhập lên tới 1.400 triệu đồng trong năm vừa qua.

Chủ tịch Nguyễn Viết Hải cũng tiết lộ, ngoài thu nhập đã được thanh toán đúng hạn trong năm, tập đoàn Sơn Hải trích gần 60 tỷ tiền thưởng cho cán bộ nhân viên năm 2023.



Công ty Sơn Hải bắt đầu được dư luận chú ý từ năm 2014 khi tham gia dự án mở rộng quốc lộ 1A. Lúc bấy giờ, các đoạn đường thường chỉ được các nhà thầu bảo hành 2 năm, nhưng riêng Sơn Hải đã tuyên bố bảo hành tới 5 năm cho 2 gói thầu mà mình thực hiện, là gói thầu số 10 và gói thầu số 14 dài 15km đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

Năm 2022, tập đoàn Sơn Hải tiếp tục gây xôn xao dư luận khi gửi văn bản tới Bộ Giao thông vận tải xin được cam kết bảo hành 10 năm đối với những gói thầu trên những tuyến cao tốc do tập đoàn này thi công.