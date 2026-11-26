Sau khi trừ chi phí thuế thu nhập, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn đạt 3,6 tỷ AED (1,0 tỷ USD), giảm 66% so với năm ngoái.

Với hiệu quả hoạt động, Tập đoàn đạt lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao EBITDA 12,5 tỷ AED (3,4 tỷ USD), giảm 41% so với mức 21,1 tỷ AED (5,7 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái, khi Tập đoàn thiết lập kỷ lục mới về lợi nhuận và doanh thu.

Doanh thu của Tập đoàn trong sáu tháng đầu năm tài chính 2026-27 đạt 66,2 tỷ AED (18,0 tỷ USD), giảm 12% so với mức 75,4 tỷ AED (20,6 tỷ USD) của năm ngoái.

Hoàng Thân Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn và hãng hàng không Emirates, cho biết: “Đây là sáu tháng đầy thử thách, và một lần nữa, mô hình kinh doanh cùng đội ngũ nhân sự của chúng tôi đã chứng minh được năng lực ứng phó trước những thử thách. Bất chấp những thách thức chưa từng có trong khu vực và giá nhiên liệu tăng cao, Tập đoàn vẫn đạt lợi nhuận trước thuế là 4,1 tỷ AED (1,1 tỷ USD). Nhu cầu từ hành khách vẫn duy trì ổn định, trong khi mảng vận tải hàng hóa đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Nhờ đó, doanh thu và dòng tiền vẫn ở mức khả quan, ngay cả khi giá nhiên liệu hàng không trên toàn cầu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, gây áp lực lên chi phí và lợi nhuận”.

Ngài Sheikh Ahmed cho biết thêm: “Tập đoàn bước vào nửa sau của năm tài chính 2026-27 với sự lạc quan thận trọng. Với sự theo dõi sát sao các chi phí và diễn biến địa chính trị, Tập đoàn vẫn tập trung duy trì những giá trị cốt lõi đã làm nên tên tuổi của Emirates và dnata – đó là an toàn, chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Với kinh nghiệm vượt qua các thách thức trong quá khứ; nhờ nguồn tiền mặt dồi dào cùng nền tảng vững chắc đã được xây dựng qua nhiều năm, Tập đoàn hoàn toàn có đủ khả năng để ứng phó với những khó khăn từ sự biến động thị trường và giá nhiên liệu cao.”

So với ngày 31/3/2026, lực lượng lao động của Tập đoàn Emirates giảm 2% với tổng số là 128.237 nhân sự vào ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, cả Emirates và dnata vẫn đang liên tục tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Hãng hàng không Emirates

Sáu tháng đầu năm tài chính 2026-27 ghi nhận những thách thức đáng kể đối với hoạt động của Emirates, khi tình trạng hạn chế và đóng cửa không phận tại một số khu vực trong khu vực diễn ra gián đoạn đặt ra phép thử đối với sự linh hoạt trong điều hành khai thác của hãng, đồng thời các khuyến cáo du lịch từ chính phủ cũng làm thay đổi lựa chọn của hành khách và các tuyến bay.

Trong giai đoạn này, Emirates tập trung khôi phục mạng lưới và các điểm đến kết nối thông qua trung chuyển Dubai. Tính đến ngày 30/9, Emirates đã khôi phục hoạt động khai thác 91% mạng lưới đường bay trước thời điểm gián đoạn, với mạng lưới vận chuyển hành khách và hàng hóa trải rộng trên 150 sân bay tại 78 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hãng cũng triển khai hàng loạt sáng kiến nhằm củng cố niềm tin của hành khách bao gồm gói bảo hiểm du lịch toàn diện đầu tiên không bị hạn chế bởi các khuyến cáo du lịch của chính phủ, miễn phí đổi ngày bay đối với vé đã đặt và chính sách hoàn vé linh hoạt.

Từ ngày 1/4 đến ngày 30/9, Emirates đã mở rộng số lượng ghế hạng Phổ thông Đặc biệt (Premium Economy) và đưa các sản phẩm khoang hành khách thế hệ mới đến với hành khách tại nhiều thị trường, hãng đã nhận bàn giao 9 máy bay A350 mới và hoàn tất nâng cấp toàn bộ khoang hành khách của 12 máy bay (9 chiếc A380 và 3 chiếc Boeing 777). Chương trình nâng cấp tàu bay của Emirates là một trong những dự án lớn nhất thế giới với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 7,0 tỷ USD nhằm đưa các sản phẩm khoang hành khách mới nhất của hãng lên toàn bộ đội bay. Việc lắp đặt Starlink tiếp tục được triển khai nhanh song song với việc trang bị Wi-Fi tốc độ cao cho thêm 36 máy bay trong sáu tháng đầu năm, nâng tổng số máy bay được lắp đặt Starlink của Emirates lên 57 chiếc tính đến ngày 30/9.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đội bay trong tương lai, Emirates đã khởi công xây dựng cơ sở kỹ thuật và bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu (MRO) trị giá 5,1 tỷ USD tại Sân bay Quốc tế Al Maktoum vào tháng 5, dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2030.

Emirates SkyCargo đã vận chuyển 1,2 triệu tấn hàng hóa trong sáu tháng đầu năm, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, doanh thu vận chuyển hàng hóa tăng 52% do xung đột khu vực làm giảm năng lực vận tải hàng không khả dụng, đồng thời thúc đẩy các đơn vị vận chuyển tìm kiếm giải pháp vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không do hoạt động vận tải đường biển bị gián đoạn.

Trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027, Emirates SkyCargo mở rộng năng lực vận bằng việc tiếp nhận thêm 5 máy bay chở hàng Boeing 777 mới và đưa vào khai thác chiếc máy bay đầu tiên được chuyển đổi từ máy bay chở khách sang chở hàng. Bộ phận vận chuyển hàng hóa đã mở rộng mạng lưới bay chở hàng với hai điểm đến mới là Almaty và Trịnh Châu; triển khai các dịch vụ bay chở hàng chuyên biệt đến hơn 15 điểm đến hiện có của Emirates; và tăng tần suất bay đến một số thị trường trọng điểm, trong đó có khu vực Viễn Đông.

Lợi nhuận trước thuế của Emirates trong nửa đầu năm tài chính 2026-2027 đạt 3,7 tỷ AED (1,0 tỷ USD), giảm so với mức kỷ lục 11,4 tỷ AED (3,1 tỷ USD) cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của Emirates đạt 3,3 tỷ AED (903 triệu USD), giảm 66%.

Doanh thu của Emirates, bao gồm thu nhập hoạt động khác, đạt 56,9 tỷ AED (15,5 tỷ USD), giảm 13% so với mức 65,6 tỷ AED (17,9 tỷ USD) của năm ngoái. Kết quả doanh thu của hãng có được nhờ nhu cầu đi lại ổn định tại các thị trường, đặc biệt là ở các khoang hạng cao cấp của Emirates, cùng sự đóng góp vững chắc từ mảng vận chuyển hàng hóa.