Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục

Đặc biệt, EVN đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các hoạt động chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc EVN tại miền Bắc đã chủ động khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả do mưa lớn diện rộng, ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 4 (NARRA) gây ra cho hệ thống điện, cấp điện an toàn trở lại cho các khách hàng bị ảnh hưởng.

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống tháng 8/2026 đạt 32,26 tỷ kWh, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng năm 2026, sản lượng toàn hệ thống đạt 235,82 tỷ kWh, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Sản lượng điện truyền tải 8 tháng đầu năm 2026 ước đạt 190,1 tỷ kWh, tăng 10,82% so với cùng kỳ. Xu hướng truyền tải chủ yếu theo chiều từ miền Bắc vào miền Trung và từ miền Trung vào miền Nam với công suất truyền tải lớn nhất trên các đường dây 500kV Nho Quan - Nghi Sơn, Thanh Hóa - Quảng Trạch và giao diện Trung - Nam.

Công tác dịch vụ khách hàng: Sau những thành công ban đầu khi ứng dụng EVN CSKH được đưa vào sử dụng từ ngày 15/6/2026 đến nay đã có 2,5 triệu lượt cài đặt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các Tổng Công ty Điện lực tiếp tục đưa vào hoạt động số điện thoại tổng đài chăm sóc khách hàng mới là 1558 đối với tất cả các khách hàng dùng điện của EVN trên toàn quốc từ ngày 15/8/2026. Bên cạnh số điện thoại 1558, các khách hàng sử dụng điện vẫn có thể tiếp tục liên hệ bằng các số điện thoại chăm sóc khách hàng hiện tại của các Tổng Công ty Điện lực.

Việc đưa vào sử dụng tổng đài chăm sóc khách hàng 1558 nhằm tiếp tục phát huy phương châm "đơn giản hơn, thuận tiện hơn, lấy sự hài lòng của khách hàng làm trọng tâm" trong công tác dịch vụ khách hàng của EVN. Dịch vụ cung cấp qua tổng đài 1558 rất đa dạng như: báo sự cố điện, phản ánh nguy cơ mất an toàn điện; tra cứu thông tin sử dụng điện; gửi yêu cầu thực hiện hồ sơ, thủ tục dịch vụ điện hoặc kiến nghị, khiếu nại về chất lượng dịch vụ; hỗ trợ tra cứu điện năng tiêu thụ, hóa đơn, tình trạng thanh toán, lịch ngừng, giảm cung cấp điện; tư vấn khách hàng sử dụng điện an toàn, hiệu quả; hỗ trợ khách hàng xác minh thông tin khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn tự xưng nhân viên Điện lực có dấu hiệu bất thường...

Công tác đầu tư xây dựng: Trong tháng 8 năm 2026, Tập đoàn tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm, đặc biệt tập trung đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn tại Nghị quyết 31-NQ/ĐU ngày 21/3/2026.

Kết quả triển khai các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm tính đến nay: Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: tổ máy 1 đã chạy thử nghiệm đạt công suất thiết kế, đang thực hiện hiệu chỉnh lò hơi, tua bin và các thiết bị phụ trợ; tổ máy 2 đã hoàn thành thông thổi hơi, đang tiếp tục căn chỉnh thiết bị cơ khí tua bin, dự kiến hòa đồng bộ trong tháng 9/2026. Các dự án: Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái đang tiếp tục triển khai thi công đáp ứng tiến độ. Các dự án thủy điện mở rộng khác (gồm: Thủy điện Tuyên Quang mở rộng, Sê San 3 mở rộng, Sê San 4 mở rộng) đang được cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư...

Về lưới điện, trong 8 tháng đầu năm 2026, EVN và các đơn vị đã khởi công 118 công trình và hoàn thành đóng điện 116 công trình lưới điện từ 110 đến 500kV (05 dự án 500kV, 15 dự án 220kV và 96 dự án 110kV)... Trong đó đã đóng điện các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc như: trạm biến áp 220kV Phú Quốc; đường dây 110kV Phú Quốc - Nam Phú Quốc.

Về lắp đặt hệ thống lưu trữ BESS: EVNHANOI đã hoàn thành 50MW, EVNNPC hoàn thành 70MW và phấn đấu hoàn thành 305MW trong tháng 9/2026. Ban Quản lý dự án Điện 2 và EVNGENCO 3 tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư BESS tập trung tại khu vực miền Bắc với quy mô tương ứng 550MW và 300MW.

Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm của EVN trong tháng 9 năm 2026

Về sản xuất và cung ứng điện:

Theo tính toán cập nhật của NSMO, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong tháng 9 năm 2026 ước đạt 30,3 tỷ kWh (tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2025); công suất cực đại có thể đạt 52.473MW.

Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các Bộ Ngành, các đơn vị thành viên EVN sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm, quyết liệt và hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP ngày 27/6/2026; đồng thời tiếp tục đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão năm 2026 theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Về đầu tư xây dựng nguồn điện: Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm: (i) Dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I: phát điện thương mại cả 2 tổ máy trong năm 2026; (ii) Hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án LNG Quảng Trạch III trong tháng 9/2026; (iii) Tiếp tục tập trung thi công các Dự án Thủy điện Trị An mở rộng, Thủy điện tích năng Bác Ái theo mục tiêu kế hoạch tiến độ quý III và cả năm 2026; (iv) hoàn thành đưa vào khai thác sớm nhất các dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải Nhiệt điện Quảng Ninh, Uông Bí, Hải Phòng, Phả Lại, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường...

Về đầu tư xây dựng lưới điện: Phấn đấu đóng điện toàn tuyến đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - Long Thành trong năm 2026. Đôn đốc tiến độ để khởi công các dự án nhập khẩu điện Trung Quốc từ Quảng Tây (trạm biến áp 220kV Móng Cái, đường dây 220kV Hải Hà - Móng Cái; đường dây từ biên giới - Hải Hà...) với mục tiêu hoàn thành trong năm 2026...

Để đảm bảo điện cho phát triển kinh tế và đời sống của nhân dân trong mọi tình huống, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và phối hợp tích cực của người dân và các khách hàng sử dụng điện thông qua việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm. Trong đó cần lưu ý sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hệ thống điều hòa không khí, chỉ đặt nhiệt độ từ 27 độ trở lên, đồng thời hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn trong giờ cao điểm. Việc triệt để sử dụng điện tiết kiệm cũng giảm thiểu nguy cơ sự cố về điện và hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao.