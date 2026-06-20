Tạp chí Thanh niên kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam và ký kết hợp tác với Đại học Phenikaa

Tham dự chương trình có TS Nguyễn Phú Trường, Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước (Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); TS Tô Hồng Nam, Phó cục trưởng cục Khoa học, công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo); đồng chí Dương Thị Tình Thương, Phó vụ trưởng Vụ công tác đại biểu (Ủy ban thường vụ Quốc hội); đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam (Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam); PGS.TS Phạm Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình; TS Trịnh Minh Thái, Bí thư Đảng ủy Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; TS Hoàng Minh Tuấn, Phó giám đốc Phụ trách Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; TS. Nguyễn Việt Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa, Đại học Phenikaa; TS Nguyễn Duy Nhiên, Trưởng khoa Triết học Trường Đại học sư phạm Hà Nội; TS Nguyễn Quốc Hùng - Tổng biên tập Tạp chí Kinh tế và Đồ uống, cùng đại diện các Trường, Học viện, các tổ chức đoàn thể, Bộ, Tỉnh, Tập đoàn, doanh nghiệp, các nhà khoa học, trí thức trẻ tiêu biểu các lĩnh vực.. các công tác viên tiêu biểu đồng hành góp phần phát triển Tạp chí Thanh niên.

Về phía Tạp chí Thanh niên có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Bí thư chi bộ,Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên cùng lãnh đạo các phòng ban, tập thể cán bộ phóng viên, biên tập viên tạp chí.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng, Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên ôn lại lịch sử 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, những thành tựu nổi bật của Tạp chí Thanh niên trong thời gian vừa qua. Tiêu biểu như tuyến bài tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các Nghị quyết của Đảng..., các gương người tốt việc tốt, chuyển đổi số...

Năm 2025, Tạp chí được tính 0,75 điểm trong danh mục Tạp chí được Hội đồng giáo sư nhà nước tính điểm; năm 2026 được Bộ Khoa học Công nghệ công nhận đạt chuẩn tạp chí Khoa học Việt Nam; được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho phép tăng trang, tăng kỳ; Chi bộ Đảng được Đảng ủy Trung ương Đoàn công nhận là tập thể làm theo lời Bác dịp 19/5/2026; được Trung ương Đoàn tặng bằng khen trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh công tác chuyên môn, Tạp chí còn tổ chức tốt các hoạt động sau mặt báo như: Cuộc thi viết Vượt lên số phận, Toạ đàm phòng chống hiểm họa ma túy học đường, Hành trình SV - OK...

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng cũng đã gửi lời cảm ơn, tri ân các thế hệ đi trước, các Bộ, Ban, Hội đồng biên tập, cộng tác viên luôn quan tâm góp ý, tạo điều kiện kết nối đồng hành góp phần phát triển Tạp chí Thanh niên.

TS Nguyễn Duy Nhiên, Trưởng khoa Triết học Trường Đại học sư phạm Hà Nội phát biểu

Đại diện khách mời phát biểu tại chương trình, TS Nguyễn Duy Nhiên, Trưởng khoa Triết học Trường Đại học sư phạm Hà Nội ôn lại quá trình đồng hành, cộng tác cùng Tạp chí Thanh niên từ khi còn là thủ lĩnh Đoàn thanh niên cho đến khi hình thành, phát triển ấn phẩm Nghiên cứu khoa học Thanh niên. TS Nguyễn Duy Nhiên cũng đã chúc mừng quá trình phát triển không ngừng của Tạp chí Thanh niên, đặc biệt là ấn phẩm Nghiên cứu khoa học Thanh niên ngày càng trở thành địa chỉ tin cậy để công bố nghiên cứu của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo trên cả nước.

Đại diện tuổi trẻ Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) phát biểu chúc mừng Tạp chí Thanh niên

TS. Nguyễn Việt Anh, Phó Hiệu trưởng, Trường Công nghệ số liên ngành Phenikaa, thay mặt lãnh đạo Đại học Phenikaa phát biểu mong muốn hợp tác đồng hành cùng Tạp chí Thanh niên trong việc đăng tải các bài khoa học và cùng xây dựng xuất bản tạp chí số đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc

Ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và Đại học Phenikaa

Tại chương trình, đông đảo khách mời cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên và Đại học Phenikaa. Trọng tâm của hợp tác hướng tới đồng sáng tạo, biên soạn và phát hành các sản phẩm tri thức có giá trị học thuật và thực tiễn; Phát triển hệ sinh thái nội dung số; Hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; Kết nối chuyên gia và chia sẻ tri thức thực tiễn; Hợp tác tổ chức sự kiện và phát triển ảnh hưởng xã hội; Thúc đẩy công bố khoa học và vinh danh tài năng trẻ; Đào tạo kỹ năng thực tế và hướng nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng trao chứng nhận cộng tác viên tiêu biểu

Chương trình tổ chức kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là hoạt động thường niên của Tạp chí Thanh niên. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình, là dịp để kết nối, chia sẻ, đồng hành giữa cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên với các đại biểu, đối tác, cộng tác viên thân thiết.

Một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo, đại biểu chúc mừng Tạp chí Thanh niên:

Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam chúc mừng Tạp chí Thanh niên

Cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên

Cán bộ phóng viên phía Nam Tạp chí Thanh niên

Tiết mục văn nghệ trong chương trình gặp mặt

P.V