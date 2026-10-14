Tạp chí Thanh niên 64 năm xây dựng, phát triển, đồng hành cùng thanh thiếu niên Việt Nam (15/10/1962- 15/10/2026)

Từ nhiệm vụ tuyên truyền, cổ vũ phong trào, Tạp chí từng bước mở rộng sang tổng kết thực tiễn, trao đổi nghiệp vụ, nghiên cứu lý luận và nghiên cứu khoa học, góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào cuộc sống. Trong giai đoạn mới, khi môi trường truyền thông, khoa học - công nghệ và phương thức tiếp nhận thông tin của người trẻ thay đổi nhanh, mối liên hệ giữa thực tiễn, lý luận và hành động càng cần được củng cố.

Các thế hệ cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên qua các thời kỳ

Tạp chí trưởng thành cùng phong trào thanh niên

Mỗi kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc đều phản ánh một bước chuyển trong yêu cầu đối với tuổi trẻ. Tạp chí Thanh niên trưởng thành trong chính dòng chảy đó. Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (1961) và khí thế của "Ba sẵn sàng", "Năm xung phong", Nội san Công tác Đoàn ra đời năm 1962, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương của Đoàn, cổ vũ phong trào và giới thiệu những tấm gương tiêu biểu trong kháng chiến. Ngay từ đầu, Tạp chí đã hình thành mối quan hệ hai chiều với thực tiễn, đưa chủ trương đến với phong trào và đưa kinh nghiệm, tiếng nói từ cơ sở trở lại với công tác Đoàn.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, Các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khen thưởng 5 tập thể điển hình tiêu biểu trong Học tập và làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày 19/5/2026, trong đó có Tạp chí Thanh niên

Sau ngày đất nước thống nhất, khi trọng tâm hoạt động của thanh niên chuyển mạnh sang lao động, sản xuất và xây dựng đất nước, nội dung của Tạp chí cũng chuyển theo. Những mô hình lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, xây dựng quê hương được phản ánh và tổng kết; những vấn đề nảy sinh từ phong trào dần trở thành chất liệu cho các bài viết có chiều sâu hơn về vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới.

Tạp chí đồng hành với các phong trào "Ba xung kích làm chủ tập thể", "Hành quân theo bước chân những người anh hùng", "Hành quân theo chân Bác" của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (1980); phong trào CKT "Chất lượng - Kiểu dáng - Tiết kiệm - Tiếp thị" (1982); phong trào "Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V (1987); "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước" của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (1992) và lần thứ VII (1997). Từ năm 2000, phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục được Tạp chí dành nhiều tuyến bài tuyên truyền, góp phần phản ánh một diện mạo mới của tuổi trẻ và mở rộng phạm vi tổng kết thực tiễn.

Từ đây, chức năng nhiệm vụ của Tạp chí từng bước được mở rộng. Mặt báo không chỉ phản ánh phong trào, mà còn trở thành diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, tổng kết thực tiễn và nghiên cứu những vấn đề mới của thanh niên.

Năm 2025, Tạp chí Thanh niên được Hội đồng giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm khoa học cho mỗi bài báo được đăng là 0,75 điểm

Từ phản ánh phong trào đến nhận diện vấn đề

Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (2002), Tạp chí tập trung tuyên truyền các cuộc vận động, phong trào như "Sáng tạo trẻ", "Bốn mới" (kỹ thuật mới, ngành nghề mới, thị trường mới, mô hình mới), "Cán bộ công chức trẻ với cải cách hành chính", "Học tập tốt, rèn luyện tốt", "Trí thức trẻ tình nguyện" và cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Những nội dung ấy phản ánh sự mở rộng vai trò của thanh niên trong đời sống xã hội và đồng thời cung cấp thêm chất liệu cho việc nhận diện các mô hình, cách làm mới.

Từ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX (2007), Tạp chí tập trung tuyên truyền hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; tiếp tục các tuyến bài về vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện tại Đại hội X (2012) và XI (2017). Điều quan trọng hơn là từ thực tiễn phong trào, Tạp chí từng bước đặt câu hỏi về nguyên nhân, điều kiện hình thành và khả năng nhân rộng của những mô hình mới, đồng thời nhận diện những vấn đề mới cần được lý giải dưới góc nhìn lý luận.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao giải Đặc biệt cuộc thi viết Vượt lên số phận lần thứ VI

Cuộc thi viết toàn quốc năm 2017 với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh", cùng các tuyến nội dung góp phần hiện thực hóa chủ đề "Thanh niên Việt Nam khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" trong đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, cho thấy rõ hơn sự gắn kết giữa tuyên truyền, tổng kết thực tiễn và giáo dục nhận thức.

Đó cũng là nét riêng, mang đậm hơi thở tuổi trẻ trong hành trình trưởng thành của Tạp chí với một nguyên tắc có ý nghĩa xuyên suốt. Một mô hình hay cần được lý giải để có thể nhân rộng; một vấn đề mới của thanh niên cần được nghiên cứu để tìm cách tiếp cận phù hợp; một chủ trương muốn đi vào cuộc sống phải được chuyển hóa thành nội dung có căn cứ, dễ tiếp cận và gợi mở hành động.

Tuyên truyền nghị quyết từ những vấn đề của đời sống

Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị đang đứng trước yêu cầu mới. Nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn ngày càng trực tiếp với những chuyển động của kinh tế, xã hội, khoa học - công nghệ và môi trường truyền thông. Vì thế, tuyên truyền nghị quyết cần nhanh trong nhận diện, sâu trong lý giải và thiết thực trong hướng dẫn hành động.

Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới nhấn mạnh yêu cầu "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả", đồng thời đặt công tác tư tưởng trong mối liên hệ giữa nắm bắt tình hình từ cơ sở, phân tích dữ liệu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, cũng như xây dựng sản phẩm phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó có thế hệ trẻ.

PGS.TS Nguyễn Văn Chiều và Nhà báo Nguyễn Toàn Thắng ký kết hợp tác giữa Tạp chí Thanh niên với Khoa Chính trị và Quốc tế học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

Đối với một cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn, yêu cầu ấy có ý nghĩa trực tiếp. Tuyên truyền nghị quyết không nên dừng ở việc giới thiệu văn bản, mà cần giúp bạn đọc trẻ nhận diện vấn đề nghị quyết đặt ra, hiểu ý nghĩa của vấn đề và thấy được mối liên hệ với học tập, lao động, khởi nghiệp, sáng tạo và đời sống. Từ một nghị quyết có thể mở ra một tuyến vấn đề; từ một chủ trương có thể tìm đến những con người, mô hình và việc làm đang làm cho chủ trương hiện diện trong thực tế.

Ngày 21/6/2026

Đưa Nghị quyết vào đời sống bằng những vấn đề cụ thể trong công tác tuyên truyền

Hàng loạt nghị quyết mới của Bộ Chính trị trong tháng 8/2026 mở ra nhiều vấn đề gắn trực tiếp với thanh niên. Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới gợi mở những nội dung về trách nhiệm nêu gương, tinh thần đổi mới và năng lực hành động của cán bộ, trong đó có cán bộ trẻ.

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mở rộng phạm vi tuyên truyền về hội nhập và nguồn lực của cộng đồng người Việt toàn cầu, trong đó nhấn mạnh kết nối thế hệ trẻ, phát huy tri thức, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn lực của cộng đồng. Đây là cơ sở để Tạp chí đi sâu vào những câu chuyện về thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, bản sắc văn hóa và những đóng góp của thế hệ trẻ trong quá trình hội nhập.

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đặt ra các vấn đề về văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao giá trị gia tăng. Những mô hình thanh niên khởi nghiệp du lịch, sáng tạo sản phẩm văn hóa hay ứng dụng công nghệ có thể trở thành trường hợp cụ thể để làm rõ tinh thần nghị quyết.

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới mở ra những vấn đề về liên kết vùng, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, không gian số, kinh tế xanh, kinh tế dữ liệu và các động lực phát triển mới. Với công tác thanh niên, đó là những câu hỏi về nguồn nhân lực trẻ, việc làm, khởi nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ hội cống hiến trong từng không gian phát triển.

Nhìn từ đó, các nghị quyết không phải những "đề tài" nằm riêng trên trang giấy. Phía sau mỗi nghị quyết là một đời sống đang vận động, với những con người đang thay đổi, những địa phương đang chuyển mình cùng những cơ hội và thách thức mà người trẻ trực tiếp đối mặt.

Với Tạp chí Thanh niên, điều đó có thể được cụ thể hóa bằng một nguyên tắc cốt lõi, nói về những vấn đề lớn nhưng luôn bắt đầu từ những việc thật, con người thật và câu chuyện thật trong đời sống.

Tạp chí Thanh niên tổ chức tọa đàm Chung tay đẩy lùi ma túy trong giới trẻ, cộng đồng, gia đình và nhà trường

Từ biết Nghị quyết đến năng lực hành động

Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh việc đưa học tập vào thực hành, gắn với chất lượng thực hiện nhiệm vụ và kết quả phục vụ Nhân dân; đồng thời đổi mới nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục bằng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 20/7/2026 về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành và phát triển học liệu số.

Tạp chí Thanh niên tổ chức hoạt động Sinh viên đồng hành cùng dự án Thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại một số phường ở Hà Nội

Từ những yêu cầu đó, câu hỏi đặt ra với Tạp chí là làm thế nào để mỗi nghị quyết khi đến với bạn đọc trẻ không dừng ở "biết nghị quyết", mà trở thành nhận thức, niềm tin, năng lực và động lực hành động. Câu trả lời nằm ở thế mạnh đã được hình thành qua nhiều năm, đi vào thực tiễn, tìm kiếm những con người đang hành động, nhận diện mô hình đang hình thành, phân tích vấn đề đang đặt ra và làm rõ giá trị của chủ trương trong đời sống.

Những năm qua, Tạp chí đã duy trì các tuyến bài về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn, trong đó có các nội dung gắn với Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân cùng các nghị quyết về giáo dục và đào tạo, an ninh năng lượng, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Giá trị của tuyên truyền không nằm ở việc nêu tên một văn bản, mà ở khả năng làm cho chủ trương được nhìn thấy trong đời sống. Với Nghị quyết 57 có thể là câu chuyện người trẻ dùng công nghệ giải quyết một vấn đề cụ thể; với Nghị quyết 23 là một trí thức trẻ người Việt ở nước ngoài kết nối nguồn lực về quê hương; với Nghị quyết 26 là mô hình khởi nghiệp du lịch dựa trên văn hóa bản địa; với Nghị quyết 27 là sáng kiến của thanh niên góp phần tạo dựng không gian kinh tế mới; với Nghị quyết 24 là cán bộ trẻ dám đổi mới phương pháp, nhận việc khó và chịu trách nhiệm về kết quả.

Khi đó, tuyên truyền nghị quyết trở thành một quá trình đồng hành với tổ chức thực hiện, giải thích để hiểu, phân tích để tin, phản ánh để thấy và tổng kết để nhân rộng. Đây cũng là cách Tạp chí làm sâu hơn vai trò của một cơ quan lý luận, nghiệp vụ trong giai đoạn mới.

Tạp chí Thanh niên đi thực tế tại Sơn La

Tạp chí Thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại Nhà sàn Bác Hồ

Tạp chí Thanh niên đi thực tế tại Sóc Sơn, Hà Nội

Tạp chí Thanh niên đi thực tế tại Phú Thọ

Tạp chí Thanh niên đi thực tế tại Phú Thọ

Buổi sinh hoạt Chào xuân mới 2026 của tập thể cán bộ, phóng viên Tạp chí Thanh niên với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm

Đồng hành với Nghị quyết Đại hội Đoàn trong nhiệm kỳ 2026–2031

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031, là một dấu mốc đặc biệt của năm 2026. Đại hội xác định mục tiêu xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam; trở thành những công dân toàn cầu mang hồn Việt, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tạp chí Thanh niên tổ chức kỷ niệm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6

Khẩu hiệu "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai" đặt ra yêu cầu cụ thể về việc đưa những phẩm chất ấy vào hành động và đời sống hằng ngày của người trẻ. Sau Đại hội, Trung ương Đoàn triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết nhiệm kỳ 2026–2031, đặt mục tiêu 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết.

Trong bối cảnh đó, Tạp chí Thanh niên có một vai trò đặc thù, vừa thông tin về Đại hội, vừa đồng hành với Nghị quyết trong suốt nhiệm kỳ; vừa phản ánh những gì Đoàn đang làm, vừa cùng cơ sở lý giải vì sao phải làm, làm thế nào và điều gì cần được tổng kết sau mỗi bước triển khai.

Các tuyến nội dung cần đi sâu vào những vấn đề có ý nghĩa lâu dài đối với công tác thanh niên như giáo dục lý tưởng và bản lĩnh chính trị; tri thức, kỹ năng và năng lực số; tinh thần tiên phong, sáng tạo; khởi nghiệp, lập nghiệp; hội nhập quốc tế; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng; chăm lo những nhóm thanh niên yếu thế; nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn.

Mỗi mục tiêu của Nghị quyết cần được nhìn thấy trong đời sống; mỗi phong trào cần được tổng kết thành kinh nghiệm; mỗi mô hình mới cần được phân tích để nhận diện giá trị có thể nhân rộng. Khi đó, tuyên truyền nghị quyết mới thực sự trở thành quá trình giáo dục nhận thức và thúc đẩy hành động.

Diễn đàn lý luận gắn với nghiên cứu khoa học

Cùng với tuyên truyền, một hướng phát triển ngày càng rõ của Tạp chí là kết nối chặt chẽ hơn với nghiên cứu, giảng dạy và đào tạo về thanh niên, công tác Đoàn, Hội, Đội. Tạp chí hiện có các ấn phẩm Tạp chí Thanh niên, Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên, Tạp chí Tuổi trẻ Hạnh phúc, Tạp chí điện tử Thanh niên Việt và Tạp chí Người Phụ trách; cả năm tạp chí đều có chỉ số ISSN do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

Tạp chí cũng xây dựng các diễn đàn, tọa đàm và hoạt động phối hợp với trường đại học, học viện, trường chính trị và cơ sở đào tạo, với các nội dung về lý luận trẻ, giáo dục nghề nghiệp, khởi nghiệp, sở hữu trí tuệ, thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi, xây dựng nông thôn mới. Chuỗi hoạt động và cuộc thi viết "Vượt lên số phận" cho thấy khả năng kết nối giữa báo chí, giáo dục, nghiên cứu và hoạt động xã hội. Năm 2026, Tạp chí tiếp tục phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức Cuộc thi viết "Vượt lên số phận" lần thứ IX.

Một hệ sinh thái tri thức chỉ thực sự phát huy giá trị khi các mảnh ghép được kết nối thành một vòng tuần hoàn, nơi cơ sở phát hiện vấn đề, nghiên cứu lý giải, báo chí đưa kết quả đến công chúng, đào tạo chuyển hóa thành kiến thức và kỹ năng, rồi trở lại với cơ sở để thực hành. Từ thực tiễn ấy, những vấn đề mới lại được nhận diện và đặt ra cho nghiên cứu.

Vì thế, yêu cầu không dừng ở việc có thêm nhiều bài viết, mà là tạo ra những sản phẩm có khả năng sử dụng trong thực tiễn, bài nghiên cứu có luận cứ, chuyên đề có phương pháp, tài liệu có tính hướng dẫn và cẩm nang nghiệp vụ giúp cán bộ Đoàn giải quyết công việc cụ thể. Đây cũng là hướng kết nối lý luận với thực tiễn, nghiên cứu với đào tạo và tri thức với hành động.

Nâng chuẩn khoa học, làm sâu giá trị lý luận

Một dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển là sự ra đời của Tạp chí Nghiên cứu khoa học Thanh niên năm 2020, với chỉ số ISSN 2734-9039 và đồng thời ra mắt Hội đồng Biên tập có sự tham gia của các nhà khoa học, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và chuyên gia về công tác thanh niên. Đến năm 2023, Tạp chí được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính 0,5 điểm khoa học đối với bài báo thuộc các ngành Triết học, Xã hội học và Chính trị học; năm 2025, mức điểm đối với ngành Chính trị học được nâng lên 0,75 điểm.

Năm 2026, theo Quyết định số 2244/QĐ-BKHCN ngày 28/4/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Thanh niên, Nghiên cứu Khoa học Thanh niên được đưa vào Danh mục tạp chí đạt tiêu chuẩn khoa học Việt Nam năm 2026. Đây là một bước tiến về chuẩn mực học thuật, đồng thời kéo theo yêu cầu cao hơn đối với chất lượng nội dung, hội đồng biên tập, quy trình phản biện, chuẩn mực xuất bản, trích dẫn và đạo đức học thuật.

Với Tạp chí, nâng chuẩn khoa học đồng nghĩa với nâng yêu cầu đối với nghiên cứu lý luận về thanh niên. Những vấn đề của thanh niên không thể chỉ được nhìn bằng cảm nhận hay những nhận định chung, mà cần được tiếp cận bằng dữ liệu, phương pháp nghiên cứu, luận cứ khoa học và khả năng đối thoại với những cách nhìn khác nhau.

Đó là nền tảng để Tạp chí trở thành cầu nối giữa thực tiễn phong trào, nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo và tổng kết lý luận; để vấn đề từ cơ sở đi vào nghiên cứu, còn kết quả nghiên cứu quay trở lại phục vụ công tác Đoàn.

Chuyển đổi số và phương thức truyền tải tri thức

Không gian truyền thông hôm nay khác xa thời kỳ những trang nội san đầu tiên được chuyền tay trong điều kiện chiến tranh. Thông tin đến với thanh niên theo thời gian thực; một vấn đề có thể lan truyền rất nhanh; cùng một sự kiện có thể được nhìn nhận từ nhiều chiều, trong đó có cả thông tin chính xác, thông tin thiếu kiểm chứng và những quan điểm sai lệch.

Trong bối cảnh ấy, chuyển đổi số đối với một cơ quan lý luận, nghiệp vụ không thể chỉ là đưa nội dung in lên môi trường điện tử. Tạp chí Thanh niên đã từng bước xây dựng tòa soạn hội tụ, đổi mới công nghệ, phát triển Tạp chí điện tử Thanhnienviet.vn và mở rộng phương thức đưa nội dung đến bạn đọc. Các ứng dụng phục vụ xuất bản khoa học, quản lý bài, phản biện và tiếp cận học liệu số cũng được chú trọng.

Bước tiếp theo là chuyển đổi cả phương thức sản xuất và truyền tải tri thức lý luận. Một vấn đề có thể được thể hiện bằng bài phân tích chuyên sâu, infographic, video, podcast, dữ liệu trực quan hoặc chuyên đề tương tác. Một tài liệu nghiệp vụ có thể trở thành học liệu số để cán bộ Đoàn tra cứu khi cần. Một kết quả nghiên cứu có thể được chuyển hóa thành nội dung ngắn gọn, dễ tiếp cận mà vẫn bảo đảm độ chính xác và chiều sâu.

Công nghệ có thể thay đổi cách đưa lý luận đến với người đọc, nhưng không thay thế giá trị của tư duy lý luận. AI có thể hỗ trợ tìm kiếm, xử lý dữ liệu và gợi ý cách thể hiện; còn tính chính xác, chiều sâu phân tích, trách nhiệm xã hội và khả năng kiểm chứng thông tin vẫn là những yếu tố quyết định uy tín của một cơ quan lý luận, nghiệp vụ.

64 năm, từ thực tiễn phong trào đến kiến tạo tri thức

Nhìn lại 64 năm, có thể thấy sự trưởng thành của Tạp chí Thanh niên gắn với khả năng đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, đồng thời giữ vững tôn chỉ, mục đích và vai trò của một cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn.

Từ những trang nội san gắn với "Ba sẵn sàng", Tạp chí đã đi qua "Ba xung kích làm chủ tập thể", "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", phong trào thanh niên tình nguyện, "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" và hôm nay là những vấn đề về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế và làm chủ tương lai. Mỗi thời kỳ đặt ra những yêu cầu mới đối với tuổi trẻ và đồng thời đặt ra những vấn đề mới cho công tác lý luận về thanh niên.

Trong nhiệm kỳ 2026–2031, câu hỏi lớn là làm thế nào để thế hệ trẻ vừa giữ vững lý tưởng, bản lĩnh và bản sắc Việt Nam, vừa có tri thức, năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập để làm chủ tương lai. Câu trả lời không thể có được chỉ từ một vài bài viết. Nó phải được tìm kiếm, chắt lọc và đúc kết từ đời sống thanh niên, từ phong trào, mô hình mới, công trình nghiên cứu, giảng đường, doanh nghiệp, không gian số và những vấn đề người trẻ đang trực tiếp đối mặt.

Đó cũng là hướng để Tạp chí tiếp tục phát huy vai trò cơ quan lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn, bám sát thực tiễn để phát hiện vấn đề, đi sâu nghiên cứu để lý giải, đổi mới tuyên truyền để đưa tri thức đến gần hơn với người trẻ và tổng kết thực tiễn để góp phần hoàn thiện nhận thức, phương pháp công tác Đoàn.

64 năm là một dấu mốc để nhìn lại, nhưng cũng là điểm tựa để Tạp chí tiếp tục đổi mới. Từ những trang viết đầu tiên được sinh ra trong phong trào thanh niên, Tạp chí đã từng bước mở rộng không gian hoạt động, đưa thực tiễn trở thành nguồn mạch của nghiên cứu, lý luận và tuyên truyền; đồng thời coi tuổi trẻ vừa là đối tượng đồng hành, vừa là chủ thể tạo nên những vấn đề mới của thời đại.

Những ghi nhận trên chặng đường phát triển

Với những đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên, Tạp chí Thanh niên đã được nhiều cấp, ngành ghi nhận và khen thưởng, trong đó có Huân chương Lao động hạng Nhì (1982), Huân chương Lao động hạng Nhất (2002), Huân chương Độc lập hạng Ba (2007), Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam (2003), các Bằng khen của Trung ương Đoàn trong các năm 2007–2010, Bằng khen của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022 về thành tích trong công tác lý luận, nghiệp vụ của tổ chức Đoàn. Tạp chí cũng được ghi nhận trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng các năm 2024, 2025. Ngày 19/5/2026, Tạp chí Thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn là một trong 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 29/9/2026, Tạp chí Thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lựa chọn là một trong 4 tập thể điển hình được Bằng khen Trung ương Đoàn trong cuộc thi chính luận công tác 35.

Những ghi nhận ấy là kết quả của một quá trình tích lũy, đồng thời đặt thêm trách nhiệm cho chặng đường phía trước. Tạp chí cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích; chủ động hơn trong nhận diện vấn đề mới, sâu hơn trong lý giải những vấn đề thanh niên quan tâm và thuyết phục hơn trong đưa chủ trương, nghị quyết vào cuộc sống.

Mỗi nghị quyết khi đến với bạn đọc trẻ cần được chuyển hóa thành những câu chuyện gần gũi, những vấn đề có thể suy ngẫm, những mô hình có thể học tập và những việc làm có thể bắt đầu từ hôm nay. Khi thực tiễn là điểm xuất phát, luận cứ là nền tảng và hành động là thước đo, Tạp chí có thể tiếp tục làm sâu hơn vai trò của một cơ quan lý luận, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học của tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới.