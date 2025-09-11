Tập 6 Sao Nhập Ngũ 2025: Tăng Phúc, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân xuất hiện cực ngầu

Tập 6 của Sao Nhập Ngũ 2025 đã mang đến cho khán giả một bất ngờ thú vị khi có sự xuất hiện của 4 nhân vật trải nghiệm mới: rapper Double2T, ca sĩ Tăng Phúc, streamer PewPew và Hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Ca sĩ Tăng Phúc bày tỏ lý do đến với Sao Nhập Ngũ 2025: "Đây là một trong những chương trình mình đã muốn tham gia từ nhiều mùa trước. Mình tin rằng các khán giả trẻ sẽ hiểu hơn về môi trường quân đội, thêm yêu đất nước và tự hào khi thấy nghệ sĩ cũng khoác áo lính."

PewPew thì xúc động chia sẻ: "Được ngồi trong xe tăng là một điều tự hào cực kỳ. Mình từng đọc rất nhiều về lịch sử và các chiến dịch của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhưng giờ mới thực sự cảm nhận được sự trang nghiêm ấy."

Trong khi đó, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân – đã từng tham gia Sao Nhập Ngũ 2023 – khẳng định: "Đây là lần thứ hai Ân đến với Sao Nhập Ngũ. Lần này Ân đã chuẩn bị kỹ hơn, sẵn sàng để học hỏi và chiến đấu cùng đồng đội."

Rapper Double2T, với sự chân thành vốn có, chia sẻ về cơ duyên đặc biệt: "Trước đây mình từng bị tai nạn, chân bị thương nặng nên không có cơ hội đi nghĩa vụ. Khi nhận được lời mời, mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định một lần thử thách bản thân."

Không chỉ xuất hiện đầy ấn tượng, bốn tân binh ngay lập tức bước vào những thử thách gay cấn. PewPew, Thiên Ân và Tăng Phúc được phân công vào đội hình huấn luyện xếp đạn pháo lên xe tăng. Nội dung này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với đồng đội, đảm bảo từng thao tác chính xác tuyệt đối và thời gian sớm nhất.

Đã có kinh nghiệm từ mùa trước, Thiên Ân giữ phong thái bình tĩnh, sẵn sàng hòa nhập và hỗ trợ đồng đội trong từng động tác.

PewPew cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng chính vẻ mặt nghiêm nghị "quá mức" lại vô tình tạo nên nhiều khoảnh khắc hài hước.

Tăng Phúc thì gây chú ý khi có chút bối rối, luống cuống… quên cả vị trí của mình khi tham gia hội thao. Tuy đội của Tăng Phúc và Thiên Ân không đạt được thành tích như chính họ kỳ vọng, nhưng dù sao họ cũng đã cố gắng hết sức mình.

Riêng Double2T được phân công tham gia huấn luyện nội dung kéo pháo - thử thách đòi hỏi thể lực cùng tinh thần đồng đội cao.

Dù từng gặp chấn thương ở chân, trong khi nhiệm vụ đòi hỏi mỗi người chịu tới 533kg sức nặng của khẩu pháo, Double2T đã thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ. Anh đã cùng đồng đội thành công đưa khẩu pháo nặng 3.200kg về đích với quãng đường huấn luyện không hề dễ dàng.

Sự xuất hiện và nỗ lực của bốn chiến sĩ mới trong tập 6 không chỉ mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, mà còn nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: sức mạnh tập thể, tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường là chìa khóa để vượt qua mọi thử thách.

Sao Nhập Ngũ 2025: "Khi Tổ quốc gọi tên" phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần. Mời quý khán giả cùng đón xem!