Tập 12 Sao Nhập Ngũ 2025: Hoà Minzy bất chấp chấn thương, kiên cường hoàn thành phần thi đu dây

Tập 12 Sao Nhập Ngũ 2025 mang tên "Quyết chí đồng lòng", mở màn với phần thi "Trò chơi tin tưởng" – một trong những thử thách đòi hỏi sự phối hợp, lòng tin và tinh thần đồng đội cao nhất của mùa. Mỗi đội phải vượt qua bốn chặng liên hoàn gồm chui qua bùn lầy, vượt rào, ghép logo và leo dây để lấy mảnh ghép cuối cùng. Đặc biệt, một người sẽ bị bịt mắt hoàn toàn, chỉ được dẫn dắt bằng giọng nói của đồng đội.

Ở lượt đấu thứ hai, Hòa Minzy – Duy Khánh đối đầu với PewPew, Trang Pháp và Diệp Lâm Anh. Ngay khi vừa bắt đầu, cặp đôi này đã "chiếm sóng" với chuỗi tình huống dở khóc dở cười. Trong khi Duy Khánh bịt mắt loay hoay, không biết nên đi hướng nào, Hòa Minzy liên tục hét chỉ dẫn, khi thì "đi xuyến", khi thì hối thúc bằng màn dọa "chó đuổi" khiến cả thao trường bật cười.

Cả hai gặp không ít khó khăn ở phần ghép hình – nơi đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn, nhưng chính sự ăn ý giữa Hòa Minzy và Duy Khánh lại khiến thử thách nhìn trông thật dễ dàng. Dù vừa thi vừa "chọc cười", đội vẫn nỗ lực hoàn thành từng chặng với tinh thần đồng đội đáng khen.

Đến chặng cuối cùng, Hòa Minzy khiến khán giả hết hồn với màn đu dây. Dù bị đau lưng từ trước, cô vẫn kiên trì hoàn thành phần thi, vừa chạy vừa ôm lưng, nhăn nhó vì đau khiến khán giả vừa cười vừa xót xa. Khoảnh khắc nhỏ nhưng cho thấy rõ bản lĩnh và sự lạc quan của nữ ca sĩ – chiến sĩ.

Kết thúc phần thi, dù không đạt thành tích cao nhất, Hòa Minzy – Duy Khánh vẫn ghi điểm tuyệt đối trong lòng đồng đội nhờ tinh thần hiệp đồng và năng lượng tích cực, không bỏ cuộc. Giữa không khí huấn luyện nghiêm túc, Hòa Minzy tiếp tục chứng minh rằng, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cô vẫn là "cây hài quốc dân" luôn mang đến tiếng cười và nguồn cảm hứng vượt khó cho cả đội.

Sao Nhập Ngũ 2025: 'Khi Tổ quốc gọi tên' phát sóng lúc 21h10 Thứ Tư hằng tuần trên kênh Youtube của chương trình. Mời quý khán giả cùng đón xem!